Lançamentos da moda: nova marca no ES, tênis e coleções de inverno

A La Spezia aposta em bolsas em couro ricas em cores Crédito: Dilvugação La Spezia

A semana começa com novidades no mundo da moda. Tem marca capixaba nova no mercado de roupas masculinas; o preview de inverno na moda de calçados e lançamentos de bolsas. Confira a seleção feita por HZ.

CORES PARA O INVERNO

A marca aposta em bolsas em couro ricas em cores Crédito: Dilvugação La Spezia

La Spezia , marca de acessórios que nasceu em Belo Horizonte e que aposta em bolsas em couro, apresenta a coleção Colorful. O inverno da marca aposta nas cores quentes que imprimem personalidade às peças. Tons de vermelho, laranja e amarelo fazem um degradê que nos remete ao pôr do sol, trazendo energia para a coleção. Os tons frios são representados pelo tom azul-roxeado que combina perfeitamente com os de verde. O ponto alto são bolsas feitas de couro nobre de Pirarucu, personalizado com cores exclusivas, além do couro exótico de Python, feito à mão. As bolsas estão à venda na Luíza Goldschmidt.

NOVA MARCA CAPIXABA

A coleção Maré é inspirada no movimento do mar Crédito: Dilvugação Almir Vargas

O advogado Caio César Fagundes lançou, no final do ano passado, a Camaleão Alfaiataria . "A marca está inserida em um viés de slow fashion, de peças coringas e consumo consciente. Você consegue usá-las para trabalhar, para ir à praia e a um evento”, conta. Com a predominância de linho, fibras naturais, seda, algodão e viscose, as peças possuem perfil multifacetado, permitindo diversas formas de uso.

A coleção Maré, inspirada no movimento do mar, retrata a fluidez e a dança das águas na leveza dos tecidos. Nas araras tem regata, camisas e bermudas desenvolvidos em linho, viscose e seda em nuances de azul, branco e amarelo.

PÉROLAS NATURAIS

Coleção de joias em pedras e pérolas naturais feitas à mão Crédito: Dilvugação

A designer Andrea de Pinho lança sua nova coleção de joias em pedras e pérolas naturais feitas à mão. "A Coleção Chroma foi criada com o intuito de trazer mais cor para nossas peças, a partir de pedras naturais, de variadas cores e formas, com as pérolas barrocas, sempre presentes em nossas coleções", conta. São colares e pulseiras em um mix de Quartzos Verdes, Quartzos Rosas, o azul da Sodalita, o vermelho dos Corais, o branco das pérolas e detalhes dourados que dão um toque de sofisticação as peças.

PREVIEW DE INVERNO

A cartela de cores da coleção é intensa, tendo como principais tons o verde salsa e o rosa shock. Crédito: Divulgação Itapuã

A Itapuã Calçados apresenta o preview de inverno. Desenvolvida em parceria com a Vizzano, a coleção traz nove modelos exclusivos inspirados nas macrotendências mundiais, a moda dopamina e o color block (bloco de cor). Os acessórios surgem em cores vibrantes, transmitindo positividade e diversão. A cartela de cores da coleção é intensa, tendo como principais tons o verde salsa e o rosa shock.

Entre os modelos que são apostas da estação, o scarpin, um clássico do inverno, que ganha nova roupagem com cores fortes e saltos diferenciados. Um deles é o salto flare, com a base mais larga, que proporciona mais estabilidade, e o salto gatinho, sucesso das décadas de 50 e 60. Os sapatos da temporada vêm sem ornamentos, confirmando o conceito do color block, em que a cor é o item mais importante do look.

DESIGN DIFERENCIADO

O lançamento garante 100% de proteção contra os raios UV Crédito: Dilvugação Mormaii

A Mormaii lança óculos voltados para o dia a dia, que se adaptam facilmente a diversas possibilidades e necessidades. O modelo de óculos solar Milão chega trazendo a vibração das cores, em um design clássico que une estilo e desempenho. Desenhado para que fique bem e se ajuste confortavelmente ao rosto, este modelo em poliamida é leve, anatômico e garante 100% de proteção contra os raios UV.

PODER DAS CORES

A novidade tem hastes de silicone e caixa redonda personalizada para cada cor Crédito: Divulgação Melissa

A Melissa desenvolveu a Melissa Watch, relógio inédito com três opções de cores: rosa, roxo e laranja. O lançamento também acompanha os recém-chegados produtos da família Melissa Brave, sapatos que são o match perfeito para o acessório de pulso.

A novidade tem hastes de silicone e caixa redonda personalizada para cada cor. Alinhadas à tendência da moda dopamina, que acredita no poder das cores para atrair boas energias, a versão roxa apresenta um coração colorido, enquanto o modelo laranja acompanha um sorriso baseado na simbologia smile. Já o rosa reforça a marca, com a uma versão multicolorida da logo da Melissa. Eles fazem parte de uma série de lançamentos da marca em 2022.

ANIVERSÁRIO DE POKÉMON

A marca lança uma linha inédita inspirada pela série animada Crédito: Dilvugação

Converse celebra o vigésimo quinto aniversário de Pokémon com uma linha inédita inspirada pela série animada, com calçados, roupas e acessórios que são itens de colecionador para todo fã. Voltando à região de Kanto, quando os instrutores Pokémon começaram a explorar pela primeira vez esse universo, os Pokémons originais ganham interpretações no icônico Converse Chuck Taylor All Star. Os personagens Bulbassauro, Charmander, Squirtle, Jigglypuff e Pikachu ganham vida através da estética das camisetas e acessórios das bandas de heavy metal - destacando a dualidade de ousadia e fofura de Pokémon.

O moletom com capuz foi criado com estampas gráficas "eletrizadas" de Converse e Pokémon, tendo como inspiração tanto os movimentos elétricos de Pikachu quanto a presença marcante dos raios nas peças características das bandas de metal. A parte de trás da peça conta com estampas que remetem à paradas de turnês, mas do universo Pokémon, e o peso da peça dá um toque heavy metal para o Pikachu.

MÚSICA E ESTILO

A coleção deu origem a novos tênis Crédito: Dilvugação Redley

Retomando uma parceria de longa data, a Redley e o Circo Voador se uniram para trazer alegria, música e estilo para o verão brasileiro. Entre os novos modelos estão os de cano baixo, disponíveis em branco e preto com solado verde neon, que são uma releitura dos icônicos tênis Redley e ainda contam com palmilha personalizada do Circo Voador. O tênis cano alto também está disponível nas cores branco e preto com solado e friso verde neon, mas eles incluem um patch exclusivo assinado pelo Circo Voador que deixa o visual com uma cara única.

A coleção deu origem não apenas a novos tênis, mas também a quatro camisetas que despontam um estilo casual e urbano e 1 camisa para um visual mais despojado. Para completar o look, a marca de roupa criou uma shoulder bag e três modelos de bonés, desde um totalmente colorido até um modelo inteiro preto.

CORES NEUTRAS

A coleção aposta na combinação de texturas, recortes e tons mais sóbrios Crédito: Dilvugação Renner

A Renner lança a nova coleção apostando na combinação de texturas, recortes e tons mais sóbrios. Prova disso são os conjuntos que misturam alfaiataria com um toque esportivo. Os vestidos, com estampas levemente tropicais e aviamentos, trazem modelagens fáceis de serem combinadas com outras peças e acessórios.

Entre os destaques, peças com texturas aconchegantes e tramadas. Dessa vez, elas chegam em vestidos retos, cardigans alongados e suéteres com mangas bufantes. Além de explorar uma cartela que passa por tons mais terrosos, os tricôs e crochês também trazem em suas paletas o azul.

NOVOS MODELOS

A entressola imperdível do tênis também ostenta uma estampa de respingos de 'lama' inspirada em shows no parque Crédito: Dilvugação Nike

A Nike apresenta nove modelos novos de Air Max apostando na criatividade, na imaginação e na inovação. Agora, os modelos Air Max 90, 95 e 97 contam com parte superior feita com no mínimo 25% de couro sintético reciclado, e 100% de poliéster reciclado.

Entre os lançamentos, destaque para o Concepts x Air Max 1 'Mellow. Inspirado no "Summer of Love" e em festivais de música icônicos que movimentaram a cultura, o modelo chega com um cabedal jeans e uma coleção eclética de estampas de lenços que te levam direto para a esquina de Haight-Ashbury. A entressola do tênis também ostenta uma estampa de respingos de 'lama' inspirada em shows no parque. Por fim, um Swoosh florido, o logotipo da Concepts em tecido e uma palheta de guitarra personalizada completam o visual vintage.

CONEXÕES

O modelo retrata a riqueza que eles enxergam nas pessoas e nas periferias do Nordeste Crédito: Havaianas

Em parceria com a Gerando Falcões, ecossistema de desenvolvimento social que atua em rede nas favelas, a Havaianas lança o projeto “Quebrada Cria”, para fortalecer e impulsionar artistas de comunidades de todo o país. Foram selecionados quatro nomes para retratar com suas expressões artísticas o que esses espaços significam, estampando quatro modelos inéditos de sandálias.

O time é formado pela dupla Robézio e Tereza, do Acidum Project (Fortaleza e Caucaia, CE), Luis World (de Nacional, na periferia de Contagem, MG), Jamaikah (da Vila Helenita - Viamão, RS) e Wanatta (de Alto Vera Cruz - Leste de Belo Horizonte, MG).

O modelo criado pelo duo Acidum Project, por exemplo, retrata a riqueza que eles enxergam nas pessoas e nas periferias do Nordeste, desde a textura do asfalto, das paredes de tijolo, das roupas penduradas, até os detalhes sobre as pessoas que moram ali, como as cores e combinações que elas vestem.

CORES DO INVERNO

A nova coleção traz modelagens amplas, reforçando a leveza e a fluidez dos seus produtos. Crédito: Divulgação Ida

A Ida lança a coleção de inverno com modelagens amplas, clássicas da marca, reforçando a leveza e a fluidez dos seus produtos. Com tons de verde-claro, vermelho vibrante e rosa queimado, a marca mantém também tons neutros – nude, off white e preto, com um verde-escuro que arremata as várias formas de combinações.

As peças também aparecem com detalhes como estrelas cadentes e peças brilhantes em lurex. Recortes, transpasses e amarrações chegam com tudo, além dos vestidos de malha de algodão certificado, peças produzidas em liocel e modal – os tecidos de fibras sintéticas de menor impacto negativo, que garantem a melhor respirabilidade e usabilidade.

INOVAÇÃO

O modelo já pode ser considerado o mais inovador da história da marca Crédito: Dilvugação Olimpykus

Primeiro modelo com placa de propulsão da Olympikus, o Corre Grafeno já pode ser considerado o modelo mais inovador da história da marca. Com feito inédito no mercado, a placa do tênis tem como protagonista o componente grafeno, utilizado em diversas indústrias e considerado a matéria-prima do futuro. Com o objetivo de proporcionar máximo desempenho na prática do esporte, a aplicação do componente na placa promove o efeito trampolim, absorvendo o impacto da passada e transformando-o em impulsão, proporcionando um menor gasto de energia para o corredor e maior resposta ao longo da corrida.