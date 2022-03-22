“Reage, bota um cropped”: dicas para usar a peça que é tendência

Taís Araújo usando cropped Crédito: Reprodução @taisdeverdade

"Reage, mulher, bota um cropped" é a frase que viralizou na internet. A história surgiu depois de Gabriela sofrer por um rapaz. Para tentar animá-la, a irmã deu o conselho de reagir e colocar um cropped, ou seja, uma blusa mais curta que o convencional e que deixa parte da barriga e o umbigo à mostra. E ela postou o conselho no Twitter, que caiu no gosto popular.

minha irmã acabou de me dar um grito de VAI MULHER REAGE BOTA UM CROPPED enquanto eu choro — maria gabriela (@gabimaracatu) October 8, 2021

A peça que virou símbolo de autoestima surgiu na década de 1930, como traje de banho, e foi resgatada pelas pin-ups entre as décadas de 60 e 70. Já nos anos 1980, o cropped ressurgiu como roupa de ginástica. "É uma peça versátil com a cara do verão. Conseguimos encaixá-lo em várias possibilidades e ocasiões, podendo usar desde o dia a dia até fazer composições mais elegantes para festas e eventos", diz a consultora de imagem Camile Stefano.

Ela conta que a peça pode ser justa ao corpo ou mais solta, como uma t-shirt. "Combinar com shorts e calças jeans deixa o visual mais cool. Conjuntinhos monocromáticos estão em alta e podem ficar mais modernos com a versão cropped. Lembre-se de equilibrar seu look: optou por uma parte de baixo mais soltinha, use o cropped mais justo. Agora, se o cropped da parte de cima for mais solto, opte por uma parte de baixo mais justa. Isso ajudará com a sensação de silhueta equilibrada", explica Camile Stefano.

A consultora de imagem Vládia Maciel diz que o cropped pode ser encontrado numa variedade de tecidos e modelagens, como algodão, crochê, tricô, alfaiataria ou jeans. "Inclusive, além de usar a peça com outras de mesmo tecido em conjuntinho, como alfaiataria, também vale a pena misturar as texturas e materiais para compor o look".

A peça deixa bastante pele à mostra. E a consultora diz que ele consegue ser democrático ao vestir mulheres de várias idades e numerações. "Quando for escolher o modelo ideal para você, observe o tamanho e o caimento! A peça já é decotada o suficiente. Você pode combinar com calças, shorts ou saias de cintura mais alta, bem acima do umbigo, para não deixar tanta pele à mostra", sugere Vládia Maciel.

TERCEIRA PEÇA

A consultora de imagem acrescenta ainda que, para usar no dia a dia com conforto e elegância, a dica é apostar na terceira peça como um blazer, um kimono ou até mesmo uma camisa aberta. "Essa combinação vai te permitir se sentir mais à vontade sem mostrar pele demais", diz Vládia Maciel.

Outra sugestão é apostar na dupla alfaiataria e cropped. "Juntar as duas opções resulta em um look muito moderno. Usar um blazer para arrematar uma produção com cropped traz modernidade e elegância. Você pode fazer um visual bem sofisticado complementando com um salto, ou mais esportivo se combinado com um tênis", diz Camile Stefano.