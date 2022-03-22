“Reage, bota um cropped”: dicas para usar a peça que é tendência

"Reage, mulher, bota um cropped" é a frase que viralizou na internet. A história surgiu depois de Gabriela sofrer por um rapaz. Para tentar animá-la, a irmã deu o conselho de reagir e colocar um cropped, ou seja, uma blusa mais curta que o convencional e que deixa parte da barriga e o umbigo à mostra. E ela postou o conselho no Twitter, que caiu no gosto popular.
A peça que virou símbolo de autoestima surgiu na década de 1930, como traje de banho, e foi resgatada pelas pin-ups entre as décadas de 60 e 70. Já nos anos 1980, o cropped ressurgiu como roupa de ginástica. "É uma peça versátil com a cara do verão. Conseguimos encaixá-lo em várias possibilidades e ocasiões, podendo usar desde o dia a dia até fazer composições mais elegantes para festas e eventos", diz a consultora de imagem Camile Stefano.
Ela conta que a peça pode ser justa ao corpo ou mais solta, como uma t-shirt. "Combinar com shorts e calças jeans deixa o visual mais cool. Conjuntinhos monocromáticos estão em alta e podem ficar mais modernos com a versão cropped. Lembre-se de equilibrar seu look: optou por uma parte de baixo mais soltinha, use o cropped mais justo. Agora, se o cropped da parte de cima for mais solto, opte por uma parte de baixo mais justa. Isso ajudará com a sensação de silhueta equilibrada", explica Camile Stefano.
A consultora de imagem Vládia Maciel diz que o cropped pode ser encontrado numa variedade de tecidos e modelagens, como algodão, crochê, tricô, alfaiataria ou jeans. "Inclusive, além de usar a peça com outras de mesmo tecido em conjuntinho, como alfaiataria, também vale a pena misturar as texturas e materiais para compor o look".
A peça deixa bastante pele à mostra. E a consultora diz que ele consegue ser democrático ao vestir mulheres de várias idades e numerações. "Quando for escolher o modelo ideal para você, observe o tamanho e o caimento! A peça já é decotada o suficiente. Você pode combinar com calças, shorts ou saias de cintura mais alta, bem acima do umbigo, para não deixar tanta pele à mostra", sugere Vládia Maciel.
TERCEIRA PEÇA
A consultora de imagem acrescenta ainda que, para usar no dia a dia com conforto e elegância, a dica é apostar na terceira peça como um blazer, um kimono ou até mesmo uma camisa aberta. "Essa combinação vai te permitir se sentir mais à vontade sem mostrar pele demais", diz Vládia Maciel.
Outra sugestão é apostar na dupla alfaiataria e cropped. "Juntar as duas opções resulta em um look muito moderno. Usar um blazer para arrematar uma produção com cropped traz modernidade e elegância. Você pode fazer um visual bem sofisticado complementando com um salto, ou mais esportivo se combinado com um tênis", diz Camile Stefano.
Para não ficar desconfortável, se atente que tecidos como malha e algodão são recomendados para ambientes mais despojados, e tecidos mais nobres para ambientes formais, como eventos e jantares. Complementos como acessórios, bolsas e sapatos são fundamentais para finalizar e trazer mais personalidade ao seu look. "É importante entender o quanto você se sente confortável em usar um cropped, não vale ficar puxando para esconder a barriga", lembra Camile Stefano.