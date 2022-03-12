Usar gelo no rosto faz bem para a pele? Veja os cuidados necessários

O gelo no rosto pode trazer benefícios imediatos quando bem indicado Crédito: Shutterstock

O calor não tem dado trégua. E, na rotina de skincare, o gelo que virou tendência quando o assunto são os cuidados de beleza com a pele, pelo menos para a turma da rede social TikToK. A técnica, que consiste na aplicação de gelo no rosto tem até nome: skin-icing. Mas será que essa prática realmente pode entregar benefícios à pele?

A dermatologista Monique Dalapicola, Instituto Pele, explica que o hábito de usar gelo direto na pele não é saudável. "O gelo aplicado diretamente na pele, pode causar lesões e até queimaduras. Ele pode trazer benefícios imediatos quando bem indicado, sob orientação médica, mas não traz benefícios a longo prazo para a pele".

A médica conta que gelo e compressas geladas funcionam como um anti-inflamatório porque eles promovem vasoconstrição, ou seja, um fechamento temporário dos vasos sanguíneos. "Então ele é indicado quando existe alguma lesão inflamatória, por exemplo, uma acne muito inflamada ou quando tem um inchaço na região dos olhos.

O gelo ajuda a diminuir esse edema quando a gente acorda, por exemplo. Porém, o gelo não é recomendado para quem tem rosácea, pois a pele com essa patologia é muito sensível e ele pode causar um efeito rebote com piora do problema. Para quem tem rosácea, ao invés do gelo, é recomendado aplicar uma água termal numa temperatura mais fria para ser borrifada no rosto", diz Monique Dalapicola.

A dermatologista Renata Bortolini conta que o gelo pode ser incluído na sua rotina de skincare para controlar a temperatura da pele após a exposição solar excessiva, para a redução do inchaço matinal das pálpebras e para a melhora do aspecto da pele após uma note mal dormida. "Porém, deve ser aplicado da maneira correta, é importante envolver o gelo em um tecido de algodão limpo e usar em constante movimento para evitar o resfriamento excessivo e queimadura da pele".

Em peles sensíveis esse tipo de técnica costuma ser contraindicada. Renata Bortolini explica que o gelo reduz a produção de sebo durante o seu uso, e há um aspecto pós-resfriamento de melhora dos poros, mas é transitório. "Sabemos que, além da produção de gordura excessiva, os poros ficam mais visíveis pela perda do colágeno na pele".

"As melhores alternativas são cubos de gelo preparados com rosa-mosqueta, chá-verde, chá de camomila ou aloe vera para aproveitar esse momento e entregar diferentes estímulos à pele" Nome do Autor da Citação - Cargo do Autor

MÁSCARAS FACIAIS E ROLLERS

Já para quem é adepto das máscaras faciais, pode até utilizá-las geladas, mas o recomendado é ter orientação do dermatologista. "Cada pele tem uma necessidade diferente, isso é importante para a escolha da composição da máscara e a forma que irá usar aquele ativo. Algumas máscaras podem ser resfriadas para alcançar melhor os seus resultados, porém para ter a melhor entrega de resultados no skincare converse com o dermatologista e planeje os cuidados específicos para o seu tipo de pele e rotina", explica Renata Bortolini.

Os famosos rollers podem ser usados todos os dias. "Eles não vão causar nenhum prejuízo à saúde da pele e pode ser usado gelado por esse efeito anti-inflamatório. Às vezes, ele vai promover uma sensação de conforto para o paciente", diz dermatologista Monique Dalapicola.