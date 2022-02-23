Skincare do bumbum? Conheça a tendência de cuidados para essa região do corpo

O recomendado é hidratar a pele todos os dias com produtos específicos Crédito: Shutterstock

Se antes o rosto era o foco do skincare, agora é a vez de expandir os cuidados para o corpo. E o bumbum ganha a devida atenção quando o assunto é a rotina de beleza. Tanto que diversas marcas e produtos específicos chegam ao mercado, com o foco no cuidado da saúde dessa região do corpo. Ou seja, o skincare do bumbum já é uma realidade.

A dermatologista Thayla Campostrini conta que assim como a pele do rosto, o bumbum também precisa de hidratação, porém com produtos específicos para a região. 'A hidratação deve ser diária, porém é importante não exagerar na quantidade, usar hidratantes específicos para o tipo de pele desta região e que seja de rápida absorção e que não manche as roupas. Sugiro hidratantes com ativos à base de ureia, que aumentam a retenção de água na região".

Outro cuidado é a esfoliação da pele da região duas vezes na semana. "A esfoliação corporal ajuda a renovar as células, eliminado as que estão mortas e dando espaço para novas; e ajuda na melhora da textura da pele. A dica é fazer a esfoliação duas vezes na semana, com movimentos circulares, sem muita pressão, por aproximadamente 30 segundos, durante o banho", diz Thayla Campostrini.

O bumbum é uma região com acúmulo de suor e exposta a maior quantidade impurezas e, ainda, sujeita ao atrito de roupas justas, o que pode apresentar foliculite, alergias e, em alguns casos, a hiperpigmentação (que são as manchas escuras). Essas condições influenciam na aparência e geralmente deixam as pessoas incomodadas, gerando muitas queixas.

"O fato de estarmos sempre sentados e cobertos com roupa (e em alguns casos superapertadas) deixa a região do bumbum sempre abafada, contribuindo para o surgimento de foliculite. Em casos mais graves ou recorrentes, é orientado procurar um dermatologista para ajudar no melhor tratamento"

CUIDADOS

A foliculite é uma infecção nos folículos onde nascem os pelos. É motivada por bactéria ou pela inflamação de pelos encravados e, dependendo do grau, pode coçar e doer. E o fato de ficarmos muito tempo sentados e estarmos sempre com roupas atritando no local só torna ele ainda mais sensível, deixando a pele seca e irritada. Por isso, uma das principais dicas de cuidados com o bumbum é apostar em roupas leves e folgadas no corpo.

"Certamente roupas muito apertadas impedem a pele de respirar e promovem a transpiração excessiva do local, causando e agravando muito o problema. Uma das principais dicas para quem tem foliculite é usar roupas mais largas e mais suaves no contato com a pele. A foliculite já é um inflamação e o atrito da roupa pode levar bactérias de um lugar para outro disseminando o processo da infecção", explica a dermatologista Ana Paula Galeão.

A médica diz que, entre os cuidados, é recomendado evitar ficar muito tempo sentado e secar a pele bastante depois do banho, para evitar o surgimento de fungos. "Além de hidratar a pele todos os dias e fazer esfoliações semanais para limpar a pele das células mortas. Para quem tem foliculite, é importante evitar depilar no local ou passar cera", conta Ana Paula Galeão.

"Bumbum mais ressecados aceitam uma hidratação mais intensa e os menos ressecados aceitam cremes hidratantes que sejam mais leves. Além da esfoliação, que deve ser de uma a duas vezes na semana, quem tem tendência a foliculite tem que usar protetores menos oleosos e evitar pegar sol"

Thayla Campostrini reforça a importância da hidratação para que as inflamações não aconteçam no bumbum. "Do mesmo jeito que a pele do rosto precisa de hidratação, o corpo também precisa ser hidratado. A hidratação repõe as moléculas de água da pele deixando-a macia e cheia de vida. A dica é: sempre após o banho, aplique seu hidratante corporal favorito fazendo movimentos circulares suaves e aguarde até total absorção da pele", diz. Mas cuidado: não exagere na quantidade. O excesso de hidratante também pode desencadear um processo inflamatório na região.

VEJA 10 PRODUTOS PARA ATUALIZAR O SKINCARE NO BUMBUM

Uma seleção de produtos para o Skincare para o bumbum Crédito: Divulgação/ Arte: Guilherme Sillva