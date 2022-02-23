Skincare do bumbum? Conheça a tendência de cuidados para essa região do corpo

Se antes o rosto era o foco do skincare, agora é a vez de expandir os cuidados para o corpo. E o bumbum ganha a devida atenção quando o assunto é a rotina de beleza. Tanto que diversas marcas e produtos específicos chegam ao mercado, com o foco no cuidado da saúde dessa região do corpo. Ou seja, o skincare do bumbum já é uma realidade.
A dermatologista Thayla Campostrini conta que assim como a pele do rosto, o bumbum também precisa de hidratação, porém com produtos específicos para a região. 'A hidratação deve ser diária, porém é importante não exagerar na quantidade, usar hidratantes específicos para o tipo de pele desta região e que seja de rápida absorção e que não manche as roupas. Sugiro hidratantes com ativos à base de ureia, que aumentam a retenção de água na região".
Outro cuidado é a esfoliação da pele da região duas vezes na semana. "A esfoliação corporal ajuda a renovar as células, eliminado as que estão mortas e dando espaço para novas; e ajuda na melhora da textura da pele. A dica é fazer a esfoliação duas vezes na semana, com movimentos circulares, sem muita pressão, por aproximadamente 30 segundos, durante o banho", diz Thayla Campostrini.
O bumbum é uma região com acúmulo de suor e exposta a maior quantidade impurezas e, ainda, sujeita ao atrito de roupas justas, o que pode apresentar foliculite, alergias e, em alguns casos, a hiperpigmentação (que são as manchas escuras). Essas condições influenciam na aparência e geralmente deixam as pessoas incomodadas, gerando muitas queixas.
"O fato de estarmos sempre sentados e cobertos com roupa (e em alguns casos superapertadas) deixa a região do bumbum sempre abafada, contribuindo para o surgimento de foliculite. Em casos mais graves ou recorrentes, é orientado procurar um dermatologista para ajudar no melhor tratamento"
CUIDADOS
A foliculite é uma infecção nos folículos onde nascem os pelos. É motivada por bactéria ou pela inflamação de pelos encravados e, dependendo do grau, pode coçar e doer. E o fato de ficarmos muito tempo sentados e estarmos sempre com roupas atritando no local só torna ele ainda mais sensível, deixando a pele seca e irritada. Por isso, uma das principais dicas de cuidados com o bumbum é apostar em roupas leves e folgadas no corpo.
"Certamente roupas muito apertadas impedem a pele de respirar e promovem a transpiração excessiva do local, causando e agravando muito o problema. Uma das principais dicas para quem tem foliculite é usar roupas mais largas e mais suaves no contato com a pele. A foliculite já é um inflamação e o atrito da roupa pode levar bactérias de um lugar para outro disseminando o processo da infecção", explica a dermatologista Ana Paula Galeão.
A médica diz que, entre os cuidados, é recomendado evitar ficar muito tempo sentado e secar a pele bastante depois do banho, para evitar o surgimento de fungos. "Além de hidratar a pele todos os dias e fazer esfoliações semanais para limpar a pele das células mortas. Para quem tem foliculite, é importante evitar depilar no local ou passar cera", conta Ana Paula Galeão.
"Bumbum mais ressecados aceitam uma hidratação mais intensa e os menos ressecados aceitam cremes hidratantes que sejam mais leves. Além da esfoliação, que deve ser de uma a duas vezes na semana, quem tem tendência a foliculite tem que usar protetores menos oleosos e evitar pegar sol"
Thayla Campostrini reforça a importância da hidratação para que as inflamações não aconteçam no bumbum. "Do mesmo jeito que a pele do rosto precisa de hidratação, o corpo também precisa ser hidratado. A hidratação repõe as moléculas de água da pele deixando-a macia e cheia de vida. A dica é: sempre após o banho, aplique seu hidratante corporal favorito fazendo movimentos circulares suaves e aguarde até total absorção da pele", diz. Mas cuidado: não exagere na quantidade. O excesso de hidratante também pode desencadear um processo inflamatório na região.
VEJA 10 PRODUTOS PARA ATUALIZAR O SKINCARE NO BUMBUM
- Brazilian Bum Bum Cream, da Sol de Janeiro na Sephora. O creme possui uma fusão poderosa entre o Guaraná, rico em cafeína, e um blend de outros ingredientes brasileiros que proporciona ação firmadora, através de uma fórmula leve, e traz luminosidade para sua pele. Preço: R$ 149,00
- Cuide-se Bem Esfoliante Bumbum de Pêssego, de O Boticário. A fórmula combina niacinamida e sementes esfoliantes de damasco, que esfolia sem agredir a pele e estimula a renovação celular. Evita pelos encravados e reduz marcas de acne em 10 dias. Preço: R$ 59,90
- Óleo para Cuidado da Pele, da Bio-Oil. Próprio para a redução da aparência de estrias, manchas por hiperpigmentação, cicatrizes e sinais de idade. Com o exclusivo PurCellin Oil, ele ajuda a complementar os óleos naturais da pele e prevenir a desidratação. Preço: R$ 42,90
- Tônico Renovador, da Sallve. Fórmula que limpa e esfolia a pele sem ressecar, além de hidratar controlando a oleosidade, minimizar poros e uniformizar a textura. Com os Extratos de Alcaçuz, Hamamélis e Physalis, ele também é adstringente, uniformiza o tom, acalma e deixa a pele luminosa. Preço: R$ 54,90
- Bumbum Mask Máscara firmadora de glúteos, da Kiss New York Professional. Feita com colágeno, coenzima Q10, ácido hialurônico e extrato de pêssego, a máscara chega com a proposta de melhorar a elasticidade, a textura e firmeza da pele, além de hidratar profundamente e revitalizá-la. Preço: R$ 19,99
- Loção Desodorante Hidratante Corporal Lolita, da The Body Shop. Tem fórmula 100% vegana e mantém a pele hidratada por 24 horas após aplicação. Tem textura leve e de fácil absorção, além de uma fragrância que traz toda maciez e sensualidade à sua pele. Preço: R$ 64,90
- Esfoliante Corporal Glow, da Quem Disse, Berenice?. Elimina as impurezas e células mortas da pele, responsáveis por deixar a pele com aparência ressecada. A esfoliação é feita a partir de partículas biodegradáveis de óleo de mamona que proporcionam uma esfoliação natural, deixando a pele macia e renovada. Preço: R$ 37,90
- Bumbum Care, da BeBrasil. Hidratante vegano que possui textura não oleosa e fórmula de alta fixação, que uniformiza o tom da pele e deixa o corpo com toque macio e aveludado, garantindo efeito glow logo após a aplicação. Preço: R$ 229,99
- Loção Corporal Firmadora Targeted-Action, da Mary Kay. Ajuda a redefinir as curvas do corpo, tonificando, firmando e hidratando. Sua fórmula exclusiva contém seis antioxidantes, combinação poderosa de ingredientes botânicos e antioxidantes que deixam a pele hidratada por até 24 horas, além de proteger contra a ação dos radicais livres. Preço: R$189,90