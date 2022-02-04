Como cuidar da pele oleosa no verão: não fique sem limpeza e hidratação

Na hora de escolher os produtos para tratar esse tipo de pele é preciso cautela Crédito: Shutterstock

Ter pele oleosa dá trabalho. Principalmente no verão, período em que os poros eliminam mais suor e, consequentemente, mais óleo. Para controlar a secreção do sebo, as idas ao banheiro para lavar o rosto se tornam rotineiras.

"A pele oleosa se caracteriza pelo excesso de produção de sebo nas glândulas sebáceas, o que deixa a pele com um brilho aparente. Essa produção é determinada geneticamente, mas existem diversas influências de fatores do ambiente, hábitos de vida, hormônios e uso de medicamentos que podem aumentar a oleosidade da pele", explica a dermatologista Giane Giro Teixeira.

A médica conta que as glândulas drenam o sebo através dos poros, por isso as pessoas com pele oleosa frequentemente se queixam de poros dilatados. "Eles são proporcionais ao sebo produzido, por isso nas regiões com as glândulas sebáceas mais ativas, como testa, nariz e queixo, os poros costumam ser mais evidentes", diz Giane Giro.

CAUTELA

Na hora de escolher os produtos para tratar esse tipo de pele é preciso cautela. Os lipídeos que fazem parte do sebo produzido pela glândula têm uma função importante na barreira cutânea, que protege a nossa pele. "Remover em excesso esta oleosidade pode provocar ressecamento, irritações e também o desequilíbrio do microbioma, nossa flora bacteriana natural da pele", conta Giane Giro.

Por outro lado, a pele oleosa é mais propensa a ter acne e o uso de maquiagem e cosméticos inadequados podem aumentar a oleosidade e levar ao aparecimento ou piora dos cravos e espinhas.

"A limpeza facial é uma das etapas fundamentais do cuidado com a pele e deve ser realizada duas vezes ao dia. O clima quente aumenta a produção da glândula sebácea e a percepção de oleosidade, sendo importante dar atenção especial a limpeza adequada da pele"

LIMPEZA

A dermatologista Ana Flávia Moll conta que a pele oleosa, além de ter o brilho característico, também possui os poros mais abertos e pode evoluir com cravos e espinhas. "Os produtos usados nessa pele devem ser em gel, loção oil free ou em sérum e com ativos próprios para o controle da oleosidade".

A médica explica que a limpeza com produtos para a pele oleosa faz toda a diferença, e o indicado é lavar com sabonete líquido duas vezes ao dia. "Quando for escolher o sabonete, é interessante dar preferência aos produtos indicados para pele oleosa. Muitas marcas tem mais de um produto, tem para pele oleosa e sensível ou para pele oleosa e acneica. É importante ficar atento à indicação do produto", diz Ana Flávia Moll.

Giane Giro conta que os sabonetes muito alcalinos, que removem toda a oleosidade da pele, também podem retirar os lipídeos intercelulares, prejudicando a barreira cutânea. "Gosto de sabonetes com a tecnologia syndet, que são menos agressivos. Para a pele oleosa, indico sabonetes que contenham ativos para ajudar a remover o acúmulo de queratina e sujidades nos poros, como o ácido salicílico, lipohidroxiácidos ou ácido glicólico".

PROTEÇÃO SOLAR

A pele, independente da característica, deve ser hidratada. "Não podemos confundir oleosidade com hidratação. Existem hidratantes para a pele oleosa formulados para hidratar sem aumentar a oleosidade e sem deixar o brilho que tanto incomoda", diz Giane Giro.

Por isso, na hora de escolher o produto para a pele oleosa, é importante ficar atento a dois fatores. "O primeiro é a escolha dos ativos, como ácido hialurônico ou glicerina, que tem uma textura mais leve, e evitar ativos muito oclusivos, como a vaselina, que podem piorar a sensação de oleosidade. O segundo é a escolha do veículo, que deve ser mais fluido, em sérum ou gel, para deixar um toque mais seco na pele", explica Giane Giro.

E a proteção solar é fundamental . Existem diversas substâncias incorporadas na fórmula que possuem uma alta capacidade de absorção do óleo da pele, deixando a sensação de pele limpa e efeito mate por muito mais tempo. Além disso, eles podem conter substâncias que ajudam no tratamento da pele oleosa, como o ácido salicílico. "Os veículos mais leves em fluido ou gel creme, de absorção mais rápida, deixam o toque seco logo após a aplicação", finaliza a dermatologista Giane Giro.

VEJA 15 PRODUTOS PARA CUIDAR DA PELE OLEOSA

Uma seleção de produtos para cuidar da pele oleosa Crédito: Divulgação/ Arte: Guilherme Sillva

Vichy Normaderm Gel De Limpeza Profunda. Gel de limpeza profunda de origem natural, que remove a oleosidade sem agredir a pele e combate o aparecimento da acne. Possui textura gel refrescante com fragrância suave e agradável, que remove a oleosidade sem agredir e combate o reaparecimento da oleosidade e da acne. Preço: R$ 79,90



Sun Fresh Derm Care FPS70, da Neutrogena. Com textura ultraleve e toque seco, a fórmula traz multibenefícios: proteção solar com complexo antioxidante, efeito mate de longa duração e ativos que controlam a oleosidade por até 12 horas. Indicada para peles mistas a oleosas, está disponível com FPS 30 e 70. Preço: R$ 59,90



Effaclar Gel Concentrado, da La Roche-Posay. Por meio das suas tecnologias presentes na fórmula, o gel limpa suavemente e dá uma sensação calmante no rosto, enquanto mantém a hidratação facial e promove ação antibacteriana. Preço: R$ 45,90



Gel de Limpeza, da Creamy. Promove uma eficiente limpeza através de surfactantes suaves e ingredientes hidratantes. O resultado é uma pele limpa, não oleosa e suavemente hidratada. Possui ingredientes que minimizam o desconforto causado pelo ressecamento e pelo excesso de oleosidade da pele. Preço: R$ 59,00



ISDIN Fusion Water. Protetor solar em base aquosa possui elevada proteção UV (FPS 60), ótima tolerância e controle da oleosidade: textura ultraleve de absorção imediata e controle de oleosidade da pele sem deixar resíduos. Preço: R$ 93,90



Skinceuticals Blemish + Age Cleansing Gel. Desenvolvido para a limpeza diária, purifica, descongestiona os poros e elimina o excesso de oleosidade, além de possuir ação anti-idade e anti-imperfeições. Com combinação de ácido glicólico, ácido salicílico e LHA, o gel oferece esfoliação e limpeza purificante para o rosto. Preço: R$ 49,90



Epidrat Mat FPS30, da Mantecorp. Hidratante facial para peles oleosas ou acneicas formulado com o exclusivo complexo Mat, traz um toque seco para o efeito ultramate, controlando a oleosidade por 10 horas. Combina ainda em sua formulação a Glicerina, para ação hidratante e ativos que promovem ação antioxidante e ação antipoluição, além dos filtros químicos e físicos que conferem alta proteção UVA e UVB (FPS 30). Tem textura fluida que controla o brilho e oleosidade, reduzindo poros aparentes e hidratando por até 12 horas. Preço: R$ 84,90



Uma seleção de produtos para cuidar da pele oleosa Crédito: Divulgação/ Arte: Guilherme Sillva