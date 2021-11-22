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Pele protegida

10 protetores solares ideais para o verão e dicas de como usar

Eles protegem a pele dos efeitos nocivos causados pelos raios solares UVA e UVB, ajudam a evitar o surgimento de rugas e linhas de expressão, e auxiliam na prevenção de manchas e outras doenças de pele
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 18:05

Mulher usando protetor solar
De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o fator de proteção solar (FPS) mínimo indicado para a população brasileira é de 30 Crédito: Shutterstock
A regra é clara: o protetor solar deve ser usado o ano inteiro. Seja na praia, na rua (independente do clima) ou em casa, o produto é indispensável. Com a proximidade do verão, o uso tem que ser reforçado. É ele que protege a pele dos efeitos nocivos causados pelos raios solares UVA e UVB, ajuda a evitar o surgimento de rugas e linhas de expressão, mantém a pele hidratada e, ainda, auxilia na prevenção de manchas e outras doenças de pele.
A dermatologista Renata Bortolini conta que os filtros são agentes químicos ou físicos capazes de bloquear a passagem da radiação ultravioleta para a pele. "Deve ser usado durante todo o ano para proteger a pele contra o ressecamento, o envelhecimento precoce, as lesões pré-cancerosas e até o câncer de pele".
Por isso, quanto mais clara for a pele, maior tem que ser a potência do protetor solar. A dermatologista explica que o pigmento da pele, chamado melanina, funciona como um chapéu que protege as células da pele da passagem de radiação ultravioleta. "Quanto mais clara a pele, menos pigmento e consequentemente menor a proteção contra a radiação solar e seus malefícios, por isso esses pacientes precisam estar sempre atentos ao uso de filtro solar com FPS adequado e proteção com barreiras físicas como chapéus, roupas UV e barracas de sol", diz Renata Bortolini. 
De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o fator de proteção solar (FPS) mínimo indicado para a população brasileira é de 30, mas isso pode variar de acordo com o horário e duração da exposição solar, tons de pele e doenças que interagem com a luz do sol.
"Costumo orientar a regra da colher de chá. É sempre importante ter o cuidado de passar o filtro de maneira uniforme evitando acúmulos para que sua proteção com essa regra seja efetiva"
Nome do Autor da Citação - Cargo do Autor

COMO ESCOLHER

A dermatologista Irene Baldi diz que o protetor solar possui componentes que conseguem bloquear a parte nociva da luz proveniente do sol e até da luz branca e com isso ele neutraliza essa ação. "Por essa razão, a gente fala que o uso do protetor solar é indispensável  como uma forma de retardar o processo de envelhecimento e do surgimento dos cânceres de pele, que de uma maneira geral eles são agravados pela presença excessiva de luz solar". 
A médica explica que não existe um protetor solar que seja o melhor de todos. "O melhor protetor é aquele que se adequa à pele de cada um. Então, se sua pele é mais oleosa, procure um protetor mais toque seco; se você vai ter uma exposição solar maior, procurar um protetor solar com tonalizante porque o tom do filtro faz uma barreira; e se for mais uma pele mais madura ou mais seca, tem que procurar um protetor com nível maior de hidratação", sugere Irene Baldi. 

CONFIRA 10 PROTETORES SOLARES

Vitrine protetor solar
Um seleção de protetores solares para usado no dia a dia  Crédito: Divulgação
  1.  Uv Oil Defense FPS80, da Skinceuticals. Sua fórmula conta com sílica aerada, capaz de garantir absorção da oleosidade ao longo do dia e controlar o brilho. Além da ampla proteção UVA e UVB, que protege a pele do envelhecimento causado pela exposição solar. 

  2. Vichy Capital Soleil Uv-Glow FPS60. Protetor solar antioxidante iluminador 3 em 1: protege, ilumina e renova! Possui a exclusiva tecnologia Instant Glow de pigmentos, que proporciona a pele um efeito luminoso natural imediatamente, sem aparência oleosa. 

  3. Episol Intense. Oferece alta proteção contra os raios UVA, UVB e Infravermelho A, além de uma textura leve que é absorvida rapidamente sem deixar resíduos. É resistente à água, ao cloro e ao suor. Sua fórmula oferece proteção, ação hidratante por 12 horas e ação antioxidante. Pode ser usado por todos os tipos de pele.

  4. Protetor Solar Antissinais FPS 50, da Cicatricure. Protege contra os raios UVA e UVB, é enriquecido com ácido hialurônico e pró-colágeno que auxiliam na prevenção de rugas e linhas de expressão e no clareamento de manchas solares.

  5. Anthelios Hydraox Sem Cor FPS60, da  La Roche-Posay. À base de água termal, ele tem uma textura fluida ultraleve com rápida absorção e toque seco. Possui FPS 60, complexo antioxidante que previne o envelhecimento e é indicado para todos os tipos de pele. 

  6. ISDIN Hydro Oil. Protetor solar corporal bifásico do mercado com a tecnologia Pro-Melanin, que potencializa o bronzeado sem perder o fator de proteção, e sem agredir as defesas naturais da pele. Tem FPS 30, possui ação hidratante, absorção imediata e hipoalergênico. 

  7. Stick Ultraleve FPS 50, da Adcos. Ideal para peles mistas, oleosas e acneicas, ele controla a oleosidade da pele em 50% e por até 12h, disfarçando, de forma natural poros e imperfeições do rosto. Tem em sua formulação a exclusiva tecnologia Sym-Urban, que protege as células contra a poluição, com ação antioxidante, antienvelhecimento e reduz pigmentação provocada pela poluição. 

  8.  Sundown Praia e Piscina FPS 50. Com tripla proteção, ajuda a proteger a pele de elementos agressores como o sol, o cloro e a água salgada do mar. Oferece proteção imediata UVA + UVB, protegendo a pele de queimaduras solares dentro e fora d’água. É 3 vezes mais resistente à água e ao suor. 

  9. Umbrella Urban FPS 50. Contém Symurban, uma tecnologia antipoluição, conhecida por impedir a ligação de partículas de poluição à pele, impedindo seus malefícios. 

  10. Protect & Bronze em Spray FPS30, da Nivea. É super fácil de aplicar e deixa uma sensação refrescante na pele. Com alta proteção imediata FPS 30, possui o ativo pró-melanina, ingrediente que estimula a produção de melanina da pele, proporciona um bronzeado bonito e saudável. 

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