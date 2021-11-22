10 protetores solares ideais para o verão e dicas de como usar

Por isso, quanto mais clara for a pele, maior tem que ser a potência do protetor solar. A dermatologista explica que o pigmento da pele, chamado melanina, funciona como um chapéu que protege as células da pele da passagem de radiação ultravioleta. "Quanto mais clara a pele, menos pigmento e consequentemente menor a proteção contra a radiação solar e seus malefícios, por isso esses pacientes precisam estar sempre atentos ao uso de filtro solar com FPS adequado e proteção com barreiras físicas como chapéus, roupas UV e barracas de sol", diz Renata Bortolini.