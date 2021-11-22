10 protetores solares ideais para o verão e dicas de como usar

A regra é clara: o protetor solar deve ser usado o ano inteiro. Seja na praia, na rua (independente do clima) ou em casa, o produto é indispensável. Com a proximidade do verão, o uso tem que ser reforçado. É ele que protege a pele dos efeitos nocivos causados pelos raios solares UVA e UVB, ajuda a evitar o surgimento de rugas e linhas de expressão, mantém a pele hidratada e, ainda, auxilia na prevenção de manchas e outras doenças de pele.
A dermatologista Renata Bortolini conta que os filtros são agentes químicos ou físicos capazes de bloquear a passagem da radiação ultravioleta para a pele. "Deve ser usado durante todo o ano para proteger a pele contra o ressecamento, o envelhecimento precoce, as lesões pré-cancerosas e até o câncer de pele".
Por isso, quanto mais clara for a pele, maior tem que ser a potência do protetor solar. A dermatologista explica que o pigmento da pele, chamado melanina, funciona como um chapéu que protege as células da pele da passagem de radiação ultravioleta. "Quanto mais clara a pele, menos pigmento e consequentemente menor a proteção contra a radiação solar e seus malefícios, por isso esses pacientes precisam estar sempre atentos ao uso de filtro solar com FPS adequado e proteção com barreiras físicas como chapéus, roupas UV e barracas de sol", diz Renata Bortolini.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o fator de proteção solar (FPS) mínimo indicado para a população brasileira é de 30, mas isso pode variar de acordo com o horário e duração da exposição solar, tons de pele e doenças que interagem com a luz do sol.
"Costumo orientar a regra da colher de chá. É sempre importante ter o cuidado de passar o filtro de maneira uniforme evitando acúmulos para que sua proteção com essa regra seja efetiva"
COMO ESCOLHER
A dermatologista Irene Baldi diz que o protetor solar possui componentes que conseguem bloquear a parte nociva da luz proveniente do sol e até da luz branca e com isso ele neutraliza essa ação. "Por essa razão, a gente fala que o uso do protetor solar é indispensável como uma forma de retardar o processo de envelhecimento e do surgimento dos cânceres de pele, que de uma maneira geral eles são agravados pela presença excessiva de luz solar".
A médica explica que não existe um protetor solar que seja o melhor de todos. "O melhor protetor é aquele que se adequa à pele de cada um. Então, se sua pele é mais oleosa, procure um protetor mais toque seco; se você vai ter uma exposição solar maior, procurar um protetor solar com tonalizante porque o tom do filtro faz uma barreira; e se for mais uma pele mais madura ou mais seca, tem que procurar um protetor com nível maior de hidratação", sugere Irene Baldi.
CONFIRA 10 PROTETORES SOLARES
- Uv Oil Defense FPS80, da Skinceuticals. Sua fórmula conta com sílica aerada, capaz de garantir absorção da oleosidade ao longo do dia e controlar o brilho. Além da ampla proteção UVA e UVB, que protege a pele do envelhecimento causado pela exposição solar.
- Vichy Capital Soleil Uv-Glow FPS60. Protetor solar antioxidante iluminador 3 em 1: protege, ilumina e renova! Possui a exclusiva tecnologia Instant Glow de pigmentos, que proporciona a pele um efeito luminoso natural imediatamente, sem aparência oleosa.
- Episol Intense. Oferece alta proteção contra os raios UVA, UVB e Infravermelho A, além de uma textura leve que é absorvida rapidamente sem deixar resíduos. É resistente à água, ao cloro e ao suor. Sua fórmula oferece proteção, ação hidratante por 12 horas e ação antioxidante. Pode ser usado por todos os tipos de pele.
- Protetor Solar Antissinais FPS 50, da Cicatricure. Protege contra os raios UVA e UVB, é enriquecido com ácido hialurônico e pró-colágeno que auxiliam na prevenção de rugas e linhas de expressão e no clareamento de manchas solares.
- Anthelios Hydraox Sem Cor FPS60, da La Roche-Posay. À base de água termal, ele tem uma textura fluida ultraleve com rápida absorção e toque seco. Possui FPS 60, complexo antioxidante que previne o envelhecimento e é indicado para todos os tipos de pele.
- ISDIN Hydro Oil. Protetor solar corporal bifásico do mercado com a tecnologia Pro-Melanin, que potencializa o bronzeado sem perder o fator de proteção, e sem agredir as defesas naturais da pele. Tem FPS 30, possui ação hidratante, absorção imediata e hipoalergênico.
- Stick Ultraleve FPS 50, da Adcos. Ideal para peles mistas, oleosas e acneicas, ele controla a oleosidade da pele em 50% e por até 12h, disfarçando, de forma natural poros e imperfeições do rosto. Tem em sua formulação a exclusiva tecnologia Sym-Urban, que protege as células contra a poluição, com ação antioxidante, antienvelhecimento e reduz pigmentação provocada pela poluição.
- Sundown Praia e Piscina FPS 50. Com tripla proteção, ajuda a proteger a pele de elementos agressores como o sol, o cloro e a água salgada do mar. Oferece proteção imediata UVA + UVB, protegendo a pele de queimaduras solares dentro e fora d’água. É 3 vezes mais resistente à água e ao suor.
- Umbrella Urban FPS 50. Contém Symurban, uma tecnologia antipoluição, conhecida por impedir a ligação de partículas de poluição à pele, impedindo seus malefícios.
- Protect & Bronze em Spray FPS30, da Nivea. É super fácil de aplicar e deixa uma sensação refrescante na pele. Com alta proteção imediata FPS 30, possui o ativo pró-melanina, ingrediente que estimula a produção de melanina da pele, proporciona um bronzeado bonito e saudável.