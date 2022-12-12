Como escolher o filtro solar adequado para proteger o rosto do sol

O protetor solar é um produto que precisa ser usado diariamente, faça chuva ou faça sol. E com a proximidade do verão (e os dias de calor), o uso se torna ainda mais imprescindível. É ele que protege a pele dos efeitos nocivos causados pelos raios solares UVA e UVB, ajuda a evitar o surgimento de rugas e linhas de expressão, mantém a pele hidratada e, ainda, auxilia na prevenção de manchas e outras doenças de pele.
O benefício mais importante de seu uso é a prevenção do câncer de pele, já que os filtros solares tópicos absorvem e filtram a radiação ultravioleta (RUV), minimizando o dano dos radicais livres no DNA das células da pele. Eles também são fundamentais para minimizar o fotoenvelhecimento, ou seja, o impacto da radiação ultravioleta na pele, como o surgimento e agravamento de manchas, rugas e flacidez.
A dermatologista Giane Giro observa que há certa diferença entre protetores com um mesmo fator de proteção. Diferentes produtos com FPS 50, por exemplo, podem oferecer proteção variável contra os raios UVA (Ultravioleta A) e a luz visível do sol. Essa parte do espectro da luz solar, que não é medida pelo FPS, provoca o envelhecimento e a pigmentação das manchas da pele. "Estudos recentes mostram que a luz visível do sol é responsável por 50% dos radicais livres liberados pelo sol na pele. Muitos protetores no mercado não oferecem proteção contra a luz visível, mesmo que tenham um alto FPS. Uma dica é usar protetor solar com cor. O pigmento óxido de ferro, usado para dar a cobertura de base, oferece proteção contra a luz visível".
A médica conta que atualmente não é possível saber com precisão, pelo rótulo do protetor solar, quanto de proteção ele oferece contra os raios UVA. "Porém, pela legislação, pelo menos 1/3 do FPS do rótulo precisa ser de proteção contra os raios UVA. Ou seja, um produto FPS 60 precisa oferecer, no mínimo, fator 20 de proteção contra os raios UVA", diz Giane Giro.
"Deve-se escolher um produto com FPS mínimo de 30 para a pele morena e mínimo de 50 para peles mais claras, e fazer uso diário reaplicando a cada quatro horas. Se a exposição ao sol for muito intensa, deve-se reaplicar a cada duas horas. O uso regular do protetor solar previne o envelhecimento precoce da pele"
O filtro solar ideal é aquele que a textura se adapta bem ao tipo de pele que é proposto a proteger, seja ela seca, oleosa, mista ou sensível. Ele deve apresentar boa resistência à água e, para uma exposição diária, o FPS de 30 é o mínimo recomendado. Para pele oleosa, os filtros mais indicados são aqueles que possuem veículos mais leves com textura de gel, gel-creme, sérum ou aqueles ditos oil-free, ou seja, veículos livres de óleo, não comedogênicos (que não entopem os poros)
Já para a pele seca, a recomendação são os filtros com ativos hidratantes, podendo ter textura de cremes ou loções. A pessoa de pele sensível deve preferir filtros que possuam ação hidratante e calmante, livres de fragrâncias e de caráter hipoalergênico.
PELE NEGRA
A dermatologista Katleen Conceição conta que a proteção solar é de fundamental para a saúde da pele, considerada um dos principais produtos na rotina skincare. "Ela possui diversos benefícios como a proteção contra radiação UVA e UVB, prevenção contra o câncer de pele, contra o envelhecimento e manchas como melasma, além do controle de oleosidade".
A médica explica que o recomendado é sempre aplicar o hidratante primeiro e finalizar com filtro solar. E conta por que alguns produtos deixam uma camada branca na pele. "O filtro físico é composto por minerais, como óxido de zinco e dióxido de titânio, e eles são os principais responsáveis por dar esse efeito de pele esbranquiçada. Para evitar esse efeito, a pessoa pode usar filtro solar em sérum ou gel creme oil free e misturar com uma base da sua própria cor e aplicar no rosto ou utilizar filtro com cor, o mais próximo do seu tom de pele", recomenda Katleen Conceição.
"O protetor ideal é o sérum, o gel creme e os tonalizados (com cor). Atualmente há muitos no mercado para a pele negra. O ideal é ter uma consulta com o seu dermatologista para avaliar corretamente o seu tipo de pele e avaliar qual a melhor textura e o melhor tom de filtro com cor"
A dermatologista ressalta que, quem tem pele negra, tem maior quantidade de melanina. Porém, isso não colabora para ela estar mais protegida das manchas ou do câncer de pele. "A pele negra possui maior quantidade de melanina, o que confere uma fotoproteção natural de 13,5, protegendo-a mais, mas isso não quer dizer que ela não possa vir a ter um câncer de pele, além de a pele negra ter, naturalmente, uma tendência maior a desenvolver manchas". O filtro com fator 30 é suficiente, desde que seja reaplicado a cada três horas e o protetor deve ser reaplicado de uma a três vezes ao dia.
Agora que você já sabe escolher o produto ideal para o seu tipo de pele, confira a seleção abaixo. Mais tecnológicos a cada temporada, eles garantem saúde e beleza aos diferentes tipos de pele. Abuse do produto.
VEJA 10 LANÇAMENTOS DE PROTETORES SOLAR
01
Anthelios Ultra Cover FPS 60, da La Roche-Posay
Protetor solar desenvolvido no Brasil com performance de maquiagem disponível em cinco cores que atendem a diversidade de fototipos. O lançamento oferece o alto rigor de proteção dermatológica com 12 horas de alta cobertura de maquiagem em uma única camada, além de muito alta proteção contra os raios UVA, UVB e luz visível. Testado e desenvolvido no laboratório do grupo no Brasil em conjunto com pessoas de pele preta, o produto ainda oferece uma textura de base líquida que não pesa e não craquela, com toque seco e a nomenclatura de cores em numerais, para facilitar a navegação entre todas as cores da gama.
02
Extrem 90, da ISDIN
É o protetor solar facial para condições extremas de radiação solar com muito alta proteção UVA e UVB e FPS 50+. Sua textura em creme proporciona sensação de conforto e oferece hidratação intensa e imediata. Resistente à água, é apto para todos os tipos de pele, inclusive as sensíveis e intolerantes. O lançamento é não comedogênico, o que evita o entupimento dos poros.
03
Boti.Sun Aqua Fluido Protetor Facial Antioleosidade 70, de O Boticário
Pensado especialmente para peles oleosas, o produto combina a tecnologia alemã Sonnenstrahl, que promove proteção multinível contra os raios solares UVB, UVA, proteção antioxidante, ação antipoluição e combate aos radicais livres, com um blend de vitaminas e extratos naturais. A formulação foi pensada para não obstruir poros e garantir um aspecto seco à pele sem gerar ressecamento, por isso inclui a niacinamida, um potente seborregulador que ajuda a melhorar a integridade da barreira cutânea e controlar a oleosidade em longo prazo.
04
Solar Expertise Antioleosidade, da L'Oréal Paris
A companhia desenvolveu o protetor solar em versões FPS 30 e FPS 60, esta última disponível na versão incolor e também com cores nomeadas em escala numérica. Sua fórmula possui filtros solares de altíssima eficácia, que entregam alta proteção contra os raios UVA/UVB, e ácido salicílico, ativo muito utilizado para reduzir o excesso de oleosidade, garantindo assim uma sensação de pele limpa com 12 horas de efeito matte e prevenindo o envelhecimento cutâneo provocado pela exposição ao sol.
05
Actine Ultra, da Darrow
É um fotoprotetor facial com FPS 80 que ajuda na redução dos poros, protege, previne a acne e controla a oleosidade por 14 horas. Disponível nas versões sem e com cor, o produto ainda conta com fator de alta proteção UVB/UVA, textura ultrafluida e fórmula com tecnologia avançada que não causa ardência nos olhos.
06
Neutrogena Sun Fresh Derm Care FPS70
Desenvolvido com exclusiva tecnologia Helioplex, o novo protetor solar promove alta proteção contra raios UVA/UVB e luz visível. Possui poderosos ativos dermocosméticos compostos por Niacinamida, Feverfew e Vitamina C que melhoram a textura da derme, previne contra danos causados pelo sol e mantém a pele hidratada por 12 horas. Com absorção instantânea, toque suave e textura ultraleve, o produto está disponível nas versões sem e com cor.
07
Eucerin Sun Pigment Control Tinted FPS 70
Disponível em duas cores: claro e médio, ele combina ingredientes e o poderoso ativo patenteado e exclusivo, Thiamidol, para reduzir a hiperpigmentação causada pelo sol, uniformizar a pele e manter cobertura muito alta. Os pigmentos presentes no produto entregam para a pele uma cobertura natural imediata das imperfeições da pele, para promover um tom de pele mais uniforme, e ajudam na proteção contra a luz visível refletindo a radiação.
08
Photoage Stick Incolor FPS99, da Dermage
Com alta proteção UVA e UVB e indicado para adultos e crianças a partir de 2 anos, o protetor chega sem cobertura de base, resistente à água, com efeito matte e ideal para atividades ao ar livre, além de prevenir o fotoenvelhecimento. Conta com o Ácido Hialurônico, que cumpre ação hidratante e preenchedora, o Tripeptídeo-1 que é um poderoso antioxidante, e o Extrato de Whitania que auxilia na proteção da luz azul.
09
Helioderm Facial FPS 70 Oil Free
É multifuncional 3 em 1 (proteção, hidratação e ação antioxidante). Formulada com Ativo Hialurônico, Vitamina E e Niacinamida (Vitamina B3), previne rugas, sardas e manchas indesejadas na pele. O produto tem toque seco, uma fórmula não comedogênica e oil free. Indicado para todos os tipos de pele, o lançamento possui ainda opção com cor em três tonalidades: bege claro, bege médio e bege escuro.
10
Nivea Sun Tripla Proteção Antissinais
Possui textura ultraleve e tripla proteção contra os raios UVA/UVB, luz visível e anti-poluição. Sua fórmula contém algas marinhas, efeito de pele renovada em quatro semanas e reduz rugas e linhas de expressão, mesmo na área dos olhos. Além de não pesar a pele, mantém a duração da maquiagem ao longo do dia. Ideal para manter sua pele sempre protegida e minimizar as linhas de expressão.