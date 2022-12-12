Como escolher o filtro solar adequado para proteger o rosto do sol

O benefício mais importante do filtro solar é a prevenção do câncer de pele Crédito: Shutterstock

O protetor solar é um produto que precisa ser usado diariamente, faça chuva ou faça sol. E com a proximidade do verão (e os dias de calor), o uso se torna ainda mais imprescindível. É ele que protege a pele dos efeitos nocivos causados pelos raios solares UVA e UVB, ajuda a evitar o surgimento de rugas e linhas de expressão, mantém a pele hidratada e, ainda, auxilia na prevenção de manchas e outras doenças de pele.

O benefício mais importante de seu uso é a prevenção do câncer de pele, já que os filtros solares tópicos absorvem e filtram a radiação ultravioleta (RUV), minimizando o dano dos radicais livres no DNA das células da pele. Eles também são fundamentais para minimizar o fotoenvelhecimento, ou seja, o impacto da radiação ultravioleta na pele, como o surgimento e agravamento de manchas, rugas e flacidez.

A dermatologista Giane Giro observa que há certa diferença entre protetores com um mesmo fator de proteção. Diferentes produtos com FPS 50, por exemplo, podem oferecer proteção variável contra os raios UVA (Ultravioleta A) e a luz visível do sol. Essa parte do espectro da luz solar, que não é medida pelo FPS, provoca o envelhecimento e a pigmentação das manchas da pele. "Estudos recentes mostram que a luz visível do sol é responsável por 50% dos radicais livres liberados pelo sol na pele. Muitos protetores no mercado não oferecem proteção contra a luz visível, mesmo que tenham um alto FPS. Uma dica é usar protetor solar com cor. O pigmento óxido de ferro, usado para dar a cobertura de base, oferece proteção contra a luz visível".

A médica conta que atualmente não é possível saber com precisão, pelo rótulo do protetor solar, quanto de proteção ele oferece contra os raios UVA. "Porém, pela legislação, pelo menos 1/3 do FPS do rótulo precisa ser de proteção contra os raios UVA. Ou seja, um produto FPS 60 precisa oferecer, no mínimo, fator 20 de proteção contra os raios UVA", diz Giane Giro.

"Deve-se escolher um produto com FPS mínimo de 30 para a pele morena e mínimo de 50 para peles mais claras, e fazer uso diário reaplicando a cada quatro horas. Se a exposição ao sol for muito intensa, deve-se reaplicar a cada duas horas. O uso regular do protetor solar previne o envelhecimento precoce da pele"

O filtro solar ideal é aquele que a textura se adapta bem ao tipo de pele que é proposto a proteger, seja ela seca, oleosa, mista ou sensível. Ele deve apresentar boa resistência à água e, para uma exposição diária, o FPS de 30 é o mínimo recomendado. Para pele oleosa, os filtros mais indicados são aqueles que possuem veículos mais leves com textura de gel, gel-creme, sérum ou aqueles ditos oil-free, ou seja, veículos livres de óleo, não comedogênicos (que não entopem os poros)

Já para a pele seca, a recomendação são os filtros com ativos hidratantes, podendo ter textura de cremes ou loções. A pessoa de pele sensível deve preferir filtros que possuam ação hidratante e calmante, livres de fragrâncias e de caráter hipoalergênico.

PELE NEGRA

A dermatologista Katleen Conceição conta que a proteção solar é de fundamental para a saúde da pele, considerada um dos principais produtos na rotina skincare. "Ela possui diversos benefícios como a proteção contra radiação UVA e UVB, prevenção contra o câncer de pele, contra o envelhecimento e manchas como melasma, além do controle de oleosidade".

A médica explica que o recomendado é sempre aplicar o hidratante primeiro e finalizar com filtro solar. E conta por que alguns produtos deixam uma camada branca na pele. "O filtro físico é composto por minerais, como óxido de zinco e dióxido de titânio, e eles são os principais responsáveis por dar esse efeito de pele esbranquiçada. Para evitar esse efeito, a pessoa pode usar filtro solar em sérum ou gel creme oil free e misturar com uma base da sua própria cor e aplicar no rosto ou utilizar filtro com cor, o mais próximo do seu tom de pele", recomenda Katleen Conceição.

"O protetor ideal é o sérum, o gel creme e os tonalizados (com cor). Atualmente há muitos no mercado para a pele negra. O ideal é ter uma consulta com o seu dermatologista para avaliar corretamente o seu tipo de pele e avaliar qual a melhor textura e o melhor tom de filtro com cor"

A dermatologista ressalta que, quem tem pele negra, tem maior quantidade de melanina. Porém, isso não colabora para ela estar mais protegida das manchas ou do câncer de pele. "A pele negra possui maior quantidade de melanina, o que confere uma fotoproteção natural de 13,5, protegendo-a mais, mas isso não quer dizer que ela não possa vir a ter um câncer de pele, além de a pele negra ter, naturalmente, uma tendência maior a desenvolver manchas". O filtro com fator 30 é suficiente, desde que seja reaplicado a cada três horas e o protetor deve ser reaplicado de uma a três vezes ao dia.

Agora que você já sabe escolher o produto ideal para o seu tipo de pele, confira a seleção abaixo. Mais tecnológicos a cada temporada, eles garantem saúde e beleza aos diferentes tipos de pele. Abuse do produto.

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