Pele com acne: dermatologistas explicam os cuidados necessários

CUIDADOS
VEJA 16 PRODUTOS PARA CUIDAR DA PELE COM ACNE
- Tônico Purificante Facial Acne Defense, da Ricca. Ajuda a dar uma forcinha no equilíbrio do pH da pele, além de eliminar resíduos de sujidades. Também uniformiza o tom e a textura da derme através do ácido glicólico. Sua ação acelera a renovação celular, deixando a pele com um aspecto mais saudável e firme. Preço: R$ 31,90
- X-Peel Acne Pore Peeling, da Ada Tina. Sérum antiacne e antioleosidade formulado com uma combinação de alfa-hidroxiácidos AHA e beta-hidroxiácidos BHA, que, em sinergia, reduzem em 85% a acne, cravos, poros, oleosidade e o brilho excessivo da pele, além de estimular a renovação celular. Promove dupla esfoliação na pele, acaba com o sebo excessivo e desobstrui os poros dilatados, limpando profundamente a pele. Preço: R$ 142,50
- Puriance Control, da Profuse. Garante pele limpa, renovada e livre de oleosidade. O grande diferencial do produto é a sua composição, com destaque para a Glucolactona, ativo de alta tolerância. Além de ter Tecnologia Syndet: que higieniza a pele de forma suave, com tensoativos que limpam sem agredir e ressecar. Preço: R$ 28,01 (na Amazon - COMPRE AQUI)
- Sérum Detox Melu, da Ruby Rose. Composto por ativos tonificantes e calmantes, ele cuida da pele de dentro para fora controlando a oleosidade e brilho sem ressecá-la, além de manter o PH da sua equilibrado e proteger contra futuras acnes. Preço: R$ 21,28
- Actine Máscara Esfoliante de Argila, da Darrow. Proporciona uma pele livre de impurezas e poluição e com uma redução imediata de 85% da oleosidade em apenas cinco minutos. Sua fórmula foi desenvolvida com um complexo de ativos dermoenergizantes que agem diretamente nos poros, para uma pele sem oleosidade, imperfeições e mais uniforme. Preço: R$ 14,59 (na Amazon - COMPRE AQUI)
- Vichy Normaderm 3 Em 1. Possui ação 3 em 1: faz limpeza da pele, reduzindo a oleosidade e eliminando as impurezas; tem ação esfoliante, desobstruindo os poros; e a máscara com argila promove um efeito peeling, onde limpa profundamente a sua pele. Preço: R$ 129,90 (na Amazon - COMPRE AQUI)
- Effaclar Sérum Ultra Concentrado, da La Roche-Posay. É formulado com um complexo ultra concentrado tri-ácido (Ácido Salicílico, Ácido Glicólico e LHA) que auxilia na renovação da pele, desobstrui os poros, evita o acúmulo de oleosidade e reduz a acne e as marcas de acne, além de Niacinamida, que propicia a ação calmante, diminuindo os desconfortos da pele. Preço: R$ 165 (na Amazon - COMPRE AQUI)
- Cleanance Intense, da Avène. Gel de limpeza profunda ideal para peles oleosas e acneicas. Possui uma combinação exclusiva de ativos inovadores que reduzem a acne, evitam o efeito rebote e garantem ação antioleosidade prolongada. Preço: R$ 62,51 (na Americanas - COMPRE AQUI)
- ISDIN Micellar Solution. Com origem 100% natural, propriedades calmantes e biodegradável, o produto é 4 em 1: limpa, demaquila, tonifica e hidrata a pele. Não possui sabão em sua fórmula e limpa sem agredir a pele, por isso é ideal para peles sensíveis e acneicas. Preço: R$ 56,24 (na Amazon - COMPRE AQUI)
- Secatriz Acne Spot, da Dermage. Promove ação renovadora e anti-inflamatória, reduzindo a possibilidade de reações e irritações, graças à gluconolactona presente em sua fórmula. Com a maior concentração de ácido salicílico permitida para uso tópico (2%), conta com poderosa ação antioleosidade, propriedades antimicrobianas e ação esfoliante. Preço: R$ 98,95 (na Americanas - COMPRE AQUI)
- Gel Antiacne TheraSKin. É formulado para auxiliar no tratamento da acne inflamatória em diferentes tipos de pele: peles oleosas, com acne leve e moderada. O principal ingrediente ativo é a niacinamida, derivado da vitamina B3, que melhora a textura e uniformiza o tom da pele. Preço: R$ 79,58 (na Amazon - COMPRE AQUI)
- Dermotivin Benzac Oil Control Sabonete Líquido. Proporciona limpeza adequada para a pele com tendência à acne e promove um efeito adstringente e ação refrescante, deixando uma sensação de frescor na pele, além de ser super prático no dia a dia. Preço: R$ 32,89 (na Americanas - COMPRE AQUI)
- Sabonete Facial Epidac OC Barra, da Mantecorp Skincare. Controla a oleosidade por até 12 horas sem causar irritações ou ressecamento. Formulação como Ácido Salicílico associado ao Complexo Oil Control que diminuem a oleosidade e os poros aparentes, removem as impurezas e células mortas, além de prevenir o surgimento da acne, deixando a pele limpa e com sensação de frescor. Preço: R$ 36,90 (na Amazon - COMPRE AQUI)
- Sérum Corretor Calmante Phyto Corrective, da SkinCeuticals. Sérum corretor calmante oil free: reduz desconfortos da pele, hidrata e corrige marcas de acne. Possui uma textura leve não oleosa enriquecida com uma combinação exclusiva de extratos botânicos de alta sinergia, ácido hialurônico e glicerina. Preço: R$ 234,90 (na Americanas - COMPRE AQUI)
- Óleo Antiacne, da Sallve. Com absorção rápida, ele tem o poder de hidratar a pele, ao mesmo tempo que fortalece a barreira de proteção e reequilibra a oleosidade da pele. Sua fórmula contém óleo de Melaleuca, que oferece todos os benefícios bactericidas e calmantes, sem irritar a pele, e Ácido Salicílico, que desobstrui os poros. Preço: R$ 69,90
- Gel de Limpeza Profunda Antioleosidade L’Oréal Paris Revitalift Hialurônico. Limpa profundamente a pele, removendo o excesso de oleosidade e preenchendo com hidratação, prevenindo o aparecimento de novas linhas de expressão. Possui um alto poder de limpeza da pele, controlando a oleosidade, desobstruindo poros visivelmente e combatendo sinais da pele oleosa como acnes e cravos, sem ressecar a pele. Preço: R$ 27,29 (na Amazon - COMPRE AQUI)
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