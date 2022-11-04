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Produção excessiva de oleosidade

Pele com acne: dermatologistas explicam os cuidados necessários

A pessoa com pele oleosa tem que ter uma rotina de cuidados regrada. Confira as dicas que os especialistas prepararam
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 04 de Novembro de 2022 às 18:16

Pele com acne
Os principais fatores para o surgimento da acne são o excesso de oleosidade, o acúmulo de células mortas e as alterações hormonais Crédito: Shutterstock
Os pequenos pontinhos avermelhados e às vezes doloridos atingem muita gente. A acne é uma das principais queixas de pacientes nos consultórios de dermatologistas e deve ser tratada em suas diversas fases. A pele acneica e oleosa apresenta características bem particulares.
"A pele oleosa tem como características um aspecto gorduroso, brilhoso, com poros dilatados, textura irregular, podendo apresentar cravos e espinhas por acúmulo de oleosidade e sujeira nos poros", explica a dermatologista Eliana Chagas.
A acne pode surgir em decorrência de situações como alteração hormonal, questões emocionais, excesso de oleosidade na pele, má alimentação, ente outros. "Os principais fatores para o surgimento da acne são o excesso de oleosidade, o acúmulo de células mortas, a poluição, as alterações hormonais e o desequilíbrio da microbiota da pele", diz Eliana Chagas.
"A pele acneica deve ser tratada com substâncias que controlem a oleosidade, restabeleça o equilíbrio do microbioma, ajudem na renovação celular de maneira local aliado a avaliação de causas sistêmicas como os fatores hormonais, a alimentação e o estresse"

CUIDADOS

A dermatologista Pauline Lyrio conta que, sempre que for possível estabelecer uma causa específica para o surgimento da acne, a pele deve ser tratada de forma direcionada. "Porém, como na maioria das vezes existem múltiplos mecanismos envolvidos em sua formação, a acne deve ser abordada de forma abrangente, visando atuar em todos os fatores que possam estar contribuindo para seu surgimento ou agravamento".
A pessoa com pele oleosa tem que ter uma rotina de cuidados regrada e com produtos adequados, ou seja, específicos para esse tipo de pele. Ela precisa ser lavada duas vezes ao dia e deve-se dar preferência aos sabonetes com ativos que ajudem a conter a oleosidade, como o ácido salicílico, o glicólico,  o zinco, o LHA e a niacinamida.
"Ela também merece ser hidratada. Devemos escolher hidratantes que ajudem a reparar a barreira cutânea conferindo a hidratação necessária, sem trazer consigo oleosidade. É fundamental a ajuda do dermatologista para indicar bons produtos com ação hidratante, porém livres de óleos e com cosmética sequinha, ou, até mesmo, indicar formulações manipuladas baseadas nas necessidades de cada pele"
O uso de filtro solar também é fundamental no dia a dia e deve atender às exigências desse tipo de pele. "Vale optar por protetores com veículos mais secos, como sérum, géis ou creme-gel ou outras versões “oil free”, com FPS de mínimo 30", diz a médica. Pauline lembra que o dermatologista pode indicar ácidos para regularizar a queratinização da pele, melhorar a aparência dos poros dilatados, reduzir a produção de sebo e reduzir a formação de cravos, além de produtos anti-inflamatórios, antibióticos e, em alguns casos, a  isotretinoína oral.
Além de manter uma disciplina constante na rotina de skincare, a pessoa com pele acneica também deve evitar manipular as lesões de acne, evitar exposição ao sol exagerada sob o risco de cicatrizes e manchas na pele, evitar cosméticos ou outros produtos oleosos e ter uma alimentação balanceada. 

VEJA 16 PRODUTOS PARA CUIDAR DA PELE COM ACNE

produtos pele com acne
Uma seleção de produtos para cuidar da pele acneica Crédito: Divulgação/ Arte: Guilherme Sillva
  1. Tônico Purificante Facial  Acne Defense, da Ricca. Ajuda a dar uma forcinha no equilíbrio do pH da pele, além de eliminar resíduos de sujidades. Também uniformiza o tom e a textura da derme através do ácido glicólico. Sua ação acelera a renovação celular, deixando a pele com um aspecto mais saudável e firme. Preço: R$ 31,90

  2. X-Peel Acne Pore Peeling, da Ada Tina. Sérum antiacne e antioleosidade formulado com uma combinação de alfa-hidroxiácidos AHA e beta-hidroxiácidos BHA, que, em sinergia, reduzem em 85% a acne, cravos, poros, oleosidade e o brilho excessivo da pele, além de estimular a renovação celular. Promove dupla esfoliação na pele, acaba com o sebo excessivo e desobstrui os poros dilatados, limpando profundamente a pele. Preço: R$ 142,50

  3. Puriance Control, da Profuse. Garante pele limpa, renovada e livre de oleosidade. O grande diferencial do produto é a sua composição, com destaque para a Glucolactona, ativo de alta tolerância. Além de ter Tecnologia Syndet: que higieniza a pele de forma suave, com tensoativos que limpam sem agredir e ressecar. Preço: R$ 28,01 (na Amazon - COMPRE AQUI)

  4. Sérum Detox Melu, da Ruby Rose. Composto por ativos tonificantes e calmantes, ele cuida da pele de dentro para fora controlando a oleosidade e brilho sem ressecá-la, além de manter o PH da sua equilibrado e proteger contra futuras acnes. Preço: R$ 21,28

  5. Actine Máscara Esfoliante de Argila, da Darrow. Proporciona uma pele livre de impurezas e poluição e com uma redução imediata de 85% da oleosidade em apenas cinco minutos. Sua fórmula foi desenvolvida com um complexo de ativos dermoenergizantes que agem diretamente nos poros, para uma pele sem oleosidade, imperfeições e mais uniforme. Preço: R$ 14,59 (na Amazon - COMPRE AQUI)

  6. Vichy Normaderm 3 Em 1. Possui ação 3 em 1: faz limpeza da pele, reduzindo a oleosidade e eliminando as impurezas; tem ação esfoliante, desobstruindo os poros; e a máscara com argila promove um efeito peeling, onde limpa profundamente a sua pele. Preço: R$ 129,90 (na Amazon - COMPRE AQUI)

  7. Effaclar Sérum Ultra Concentrado, da La Roche-Posay. É formulado com um complexo ultra concentrado tri-ácido (Ácido Salicílico, Ácido Glicólico e LHA) que auxilia na renovação da pele, desobstrui os poros, evita o acúmulo de oleosidade e reduz a acne e as marcas de acne, além de Niacinamida, que propicia a ação calmante, diminuindo os desconfortos da pele. Preço: R$ 165 (na Amazon - COMPRE AQUI)

  8. Cleanance Intense, da Avène. Gel de limpeza profunda ideal para peles oleosas e acneicas. Possui uma combinação exclusiva de ativos inovadores que reduzem a acne, evitam o efeito rebote e garantem ação antioleosidade prolongada. Preço:  R$ 62,51 (na Americanas - COMPRE AQUI)
produtos para pele acneica
Uma seleção de produtos para cuidar da pele acneica Crédito: Divulgação/ Arte: Guilherme Sillva
  1. ISDIN Micellar Solution.  Com origem 100% natural, propriedades calmantes e biodegradável, o produto é 4 em 1: limpa, demaquila, tonifica e hidrata a pele. Não possui sabão em sua fórmula e limpa sem agredir a pele, por isso é ideal para peles sensíveis e acneicas. Preço: R$ 56,24 (na Amazon - COMPRE AQUI)

  2. Secatriz Acne Spot, da Dermage. Promove ação renovadora e anti-inflamatória, reduzindo a possibilidade de reações e irritações, graças à gluconolactona presente em sua fórmula. Com a maior concentração de ácido salicílico permitida para uso tópico (2%), conta com poderosa ação antioleosidade, propriedades antimicrobianas e ação esfoliante. Preço:  R$ 98,95 (na Americanas - COMPRE AQUI) 

  3. Gel Antiacne TheraSKin. É formulado para auxiliar no tratamento da acne inflamatória em diferentes tipos de pele: peles oleosas, com acne leve e moderada. O principal ingrediente ativo é a niacinamida, derivado da vitamina B3, que melhora a textura e uniformiza o tom da pele. Preço: R$ 79,58 (na Amazon - COMPRE AQUI)

  4. Dermotivin Benzac Oil Control Sabonete Líquido. Proporciona limpeza adequada para a pele com tendência à acne e promove um efeito adstringente e ação refrescante, deixando uma sensação de frescor na pele, além de ser super prático no dia a dia. Preço: R$ 32,89 (na Americanas - COMPRE AQUI)

  5. Sabonete Facial Epidac OC Barra, da Mantecorp Skincare. Controla a oleosidade por até 12 horas sem causar irritações ou ressecamento. Formulação como Ácido Salicílico associado ao Complexo Oil Control que diminuem a oleosidade e os poros aparentes, removem as impurezas e células mortas, além de prevenir o surgimento da acne, deixando a pele limpa e com sensação de frescor. Preço: R$ 36,90 (na Amazon - COMPRE AQUI)

  6. Sérum Corretor Calmante Phyto Corrective, da SkinCeuticals. Sérum corretor calmante oil free: reduz desconfortos da pele, hidrata e corrige marcas de acne. Possui uma textura leve não oleosa enriquecida com uma combinação exclusiva de extratos botânicos de alta sinergia, ácido hialurônico e glicerina. Preço: R$ 234,90 (na Americanas - COMPRE AQUI)

  7. Óleo Antiacne, da Sallve. Com absorção rápida, ele tem o poder de hidratar a pele, ao mesmo tempo que fortalece a barreira de proteção e reequilibra a oleosidade da pele. Sua fórmula contém óleo de Melaleuca, que oferece todos os benefícios bactericidas e calmantes, sem irritar a pele, e Ácido Salicílico, que desobstrui os poros. Preço: R$ 69,90

  8. Gel de Limpeza Profunda Antioleosidade L’Oréal Paris Revitalift Hialurônico. Limpa profundamente a pele, removendo o excesso de oleosidade e preenchendo com hidratação, prevenindo o aparecimento de novas linhas de expressão. Possui um alto poder de limpeza da pele, controlando a oleosidade, desobstruindo poros visivelmente e combatendo sinais da pele oleosa como acnes e cravos, sem ressecar a pele. Preço: R$ 27,29 (na Amazon - COMPRE AQUI)

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