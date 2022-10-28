Olheiras: dermatologistas ensinam como tratar diferentes tipos

As olheiras podem ser genéticas ou provocadas por fatores externos Crédito: Shutterstock

Bento Carneiro ou urso panda. Quem não já se sentiu assim ao acordar com aquela mancha escura em volta dos olhos? As olheiras são uma das principais queixas nos consultórios dermatológicos. Elas podem ser genéticas ou provocadas por fatores externos. "As olheiras são manchas escuras na região abaixo dos olhos que são formadas por uma maior concentração de melanina ou de vasos sanguíneos, que deixam a região mais escurecida que o tom da face.", explica a dermatologista Karina Mazzini.

A situação pode ser agravada por fatores genéticos, alergias, menstruação, além de noites mal dormidas. A área dos olhos é uma das primeiras a apresentar sinais de envelhecimento e reflete numa aparência de cansaço e tristeza. A dermatologista Renata Bortolini explica que a olheira pode ser classificada como verdadeira ou não verdadeira. "A primeira ocorre quando a pele da pálpebra está escurecida e isso pode acontecer pela visualização dos vasos que dá a tonalidade azulada ou por depósito de pigmento na pele que dá a tonalidade amarronzada. Já a não verdadeira é uma sombra que se forma na pálpebra inferior por uma região deprimida em relação ao nível da pele".

Falta de sono e cansaço são causas para as sombras embaixo dos olhos, mas não são as únicas. Elas podem também estar associadas a fatores genéticos, o estresse, a flacidez de pele e à hiperpigmentação, isto é, o depósito de substâncias que mancham a pele. A menopausa pode piorar a situação. A explicação está na falta de colágeno, que torna a pele mais fina, de forma que os vasos fiquem mais visíveis e aumentem as olheiras.

"A área dos olhos é uma região muito mais delicada e a pele é muito mais fina. Por ser mais sensível, os cuidados devem se intensificar, não podemos deixar de retirar a maquiagem, fazer limpeza correta, usar proteção solar e hidratantes ao redor dos olhos. A falta desses cuidados pode piorar as olheiras, assim como, é claro, ter noites mal dormidas, coçar muito a região dos olhos e usar produtos que causem irritação. O tabagismo também pode ser um hábito prejudicial, já que acelera o envelhecimento"

TIPOS DE OLHEIRAS

Para saber qual é o tratamento ideal para as suas olheiras, é importante saber qual é o tipo em que elas se enquadram. Algumas pessoas têm a tendência de depositar pigmento na pálpebra desencadeando o escurecimento da pele com tonalidade acastanhada, ocasionando as olheiras pigmentares. "A melhor maneira de quebrar esse pigmento é com o laser Q-Switched. Essa tecnologia é praticamente indolor e não tem tempo de recuperação. Também tem a opção de ser realizado em casa com o creme clareador", conta Renata Bortolini.

"A olheira profunda acontece por causa de uma sombra que se forma devido à uma área deprimida em relação ao nível da pele ocasionada pelo processo natural de envelhecimento. Neste caso, o preenchimento consegue elevar a pele e clarear a pálpebra inferior"

Já a olheira sanguínea é a que possui um tom mais arroxeado e geralmente ocorre pelo acúmulo de hemoglobina nos vasos sanguíneos. Ela pode surgir por irritação nos olhos, desidratação ou alergias como rinite alérgica. "Esse tipo de olheira costuma não ser tão frequente, podendo ficar mais escurecidas em períodos de crise. A forma de tratamento é com dermocosméticos e laser vascular", diz Karina Mazzini.

Olheiras mistas são aquelas que são tanto pigmentares quanto sanguíneas. "Geralmente é quando a pessoa já tem tendência a ter olheira por conta da própria pigmentação da pele e acaba tendo hábitos que desencadeiam ainda mais o aparecimento delas como exposição alta ao sol, privação de sono, desidratação e o próprio envelhecimento. Os lasers são indicados para o tratamento", diz Karina Mazzini.

As olheiras vasculares ocorrem porque a pele da pálpebra é tão fina que muitas vezes é possível ver os vasos por transparência. "Neste caso, o tratamento é realizado com o laser de luz intensa pulsada que fecha esses vasos e clareia a região, além de estimular a produção de colágeno pela pele. A tecnologia é praticamente indolor e não tem tempo de recuperação", diz a dermatologista Renata Bortolini.

DERMOCOSMÉTICOS

No mercado, há uma infinidade de cremes que ajudam a hidratar a pele da pálpebra deixando o aspecto mais saudável. Na hora de aplicar, o ideal é fazer movimentos suaves com leve bombeamento dos dedos para ajudar também a diminuir o edema local, as chamadas “bolsas”. Cuidados em casa também são importantes para ter melhores resultados nos tratamentos do consultório. "Aconselho hidratar a pálpebra com cremes específicos, evitar o tabagismo e o consumo de álcool, além de priorizar o sono de qualidade", diz Renata Bortolini. Confira 18 produtos que ajudam a tratar as olheiras.

Uma seleção de produtos para olheiras Crédito: Divulgação/ Arte: Guilherme Sillva

Bastão para área dos olhos Aloe Bela! Ricca. Ele hidrata, refresca (efeito geladinho) e melhora a microcirculação da área dos olhos. Além disso, ajuda a suavizar os sinais visíveis de cansaço da pele, como as olheiras, as manchas escuras, as rugas, a sensibilidade e ao mesmo tempo aumenta o viço e a luminosidade da pele. Preço: R$ 33,89 (à venda nas Americanas - COMPRE AQUI)



La Roche-Posay - Anti-Idade Redermic R Olhos. Corretor anti-idade desenvolvido especialmente para a área dos olhos, possui uma fórmula exclusiva com Retinol e Cafeína, para redução de rugas, olheiras e combate ao fotoenvelhecimento. Preço: R$ 208,90 (à venda na Amazon - COMPRE AQUI)



Booster Munap-18, da The Chemist Look. É ideal para prevenir e suavizar linhas de expressão. Formulado com Acetil Hexapeptídeo-1: alternativa cosmética à toxina botulínica mais forte do mercado. Melhora a aparência da área do contorno dos olhos, estimula a síntese de colágeno, aumenta a firmeza e a elasticidade da pele e reforça a barreira cutânea. Preço: R$ 375



Physiolift Olhos, da Avène. O creme corretor preenche as rugas e firma a pele em torno dos olhos, alivia o inchaço persistente e as olheiras. É uma combinação exclusiva e patenteada de ingredientes ativos anti-idade complementares. Especialmente adaptado à frágil área do contorno dos olhos, ele libera seus ingredientes ativos de maneira direcionada durante toda a noite. Preço: R$ 162,90 (à venda na Amazon - COMPRE AQUI)



Creme Reparador para Olhos, da CeraVe. Ele hidrata de forma eficaz e ajuda a restaurar a barreira protetora ao redor dos olhos. Possui uma textura leve e fluida que penetra rapidamente na pele. Enriquecido com três ceramidas e ácido hialurônico, este tratamento para o contorno dos olhos ajuda a reduzir o aparecimento de olheiras e bolsas nos olhos. Preço: R$ 62,90 (à venda na Amazon - COMPRE AQUI)



Clair Olhos, da Profuse. Com cor universal para todos os tons de pele, o produto clareia olheiras arroxeadas e acastanhadas e possui disfarce óptico imediato. Ele ainda reduz as bolsas e uniformiza a tonalidade da pele, disfarçando o excesso de pigmentação da área dos olhos e atenuando a aparência de olhos cansados. Preço: R$ 147,95 (à venda na Amazon - COMPRE AQUI)



Rénergie Multi-Lift Ultra Eye Cream, da Lancôme. Previne os sinais do envelhecimento, minimiza as olheiras, hidrata e permite um efeito lifting visivel. Infundido com Ácido Hialurônico, Extrato de Linhaça, Cafeína e Manteiga de Semente de Cacau, sua fórmula cremosa derrete na pele para suavizar instantaneamente e preencher a delicada área dos olhos com hidratação profunda por até 24 horas. Preço: R$ 466,26 (à venda nas Americanas - COMPRE AQUI)



Nivea Luminouss630 Antiolheiras. Equilibra a pigmentação irregular da pele, possui cafeína energizadora que ajuda a reduzir as bolsas na região dos olhos e ácido hialurônico, que diminui rugas e linhas finas. Preço: R$ 108,76 (à venda na Amazon - COMPRE AQUI)



Uma seleção de produtos para olheiras Crédito: Divulgação

Balm de olhos, da Simple Organic. Atenua as linhas de expressão, suaviza olheiras, protege e hidrata a região sensível dos olhos. Com ácido hialurônico em sua composição, o produto possui ação antioxidante, relaxante, adstringente e nutritiva. Preço: R$ 89 (à venda nas Americanas - COMPRE AQUI)



Liftactiv Supreme Olhos, da Vichy. Sérum que desempenha um tratamento anti-idade completo para os olhos. Ele é indicado para todos os tipos de pele que apresentem sinais da idade ao redor dos olhos, minimizando as rugas e linhas finas, além de agir nas bolsas suboculares e nas áreas escurecidas da pele, como as olheiras. Preço: R$ 147,90 (à venda na Amazon - COMPRE AQUI)



Sérum para olhos Immortelle Overnight Reset, da L'Occitane en Provence. Com delicada textura dupla de óleo em sérum que espalha perfeitamente na pele da região dos olhos, o sérum possui propriedades antienvelhecimento e suavizantes. Preço: R$ 413,01 (à venda nas Americanas - COMPRE AQUI)



Contour White, do Dr. Laser. O tratamento consiste em estimular a microcirculação e combater a inflamação em torno dos olhos, eliminando os maiores causadores das bolsas e olheiras. Atua de forma efetiva na redução da alta concentração de melanina e no descongestionamento dos vasos capilares da região dos olhos. Preço: R$ 215



Sérum Concentrado Antirrugas Olhos, da Riô. Combina sete peptídeos biomiméticos desenvolvidos especificamente para a delicada pele da região dos olhos. Estimula a produção natural de 10 tipos de colágeno, hidrata, evita a descamação e a perda das proteínas que dão integridade à pele da região dos olhos. Preço: R$ 239



Reviline Olhos, da Mantecorp. Creme que promove a redução de rugas profundas e melhora a firmeza e a elasticidade da pele. Formulação exclusiva com Microesferas de Retinol, ou seja, o ativo fica protegido e é entregue nas camadas mais profundas da pele. Preço: R$ 159,90 (à venda na Amazon - COMPRE AQUI)



Máscara Magic Gel Eye Mask, da Kiss New York Professional. A máscara para os olhos é feita para quem sofre com olheiras e bolsas. Com colágeno, ácido hialurônico e pepino como ingredientes principais, ela desincha, hidrata e suaviza as olheiras, trazendo um brilho natural à pele. Preço: R$ 14,90 (à venda nas Americanas - COMPRE AQUI)



Eye cream, da Creamy Skincare. O creme antirrugas clareador oferece um tratamento completo para a área dos olhos, pois atua em todos os pontos de cuidado para a região: hidrata profundamente, estimula a síntese de colágeno e ácido hialurônico para maior firmeza da pele, ameniza a hiperpigmentação causada pelo excesso de melanina e estimula a microcirculação da região, diminuindo bolsas e olheiras. Preço: R$ 119



Sensibio Olhos, da Bioderma. O gel de contorno oferece tratamento descongestionante e calmante para cuidado eficaz da pele fina, sensível e intolerante. Enriquecido com ingredientes suaves e hidratantes, ele garante olhar mais fresco e livre de olheiras indesejadas, além de proteger contra agentes externos. Preço: R$ 76,42 (à venda nas Americanas - COMPRE AQUI)



A.G.E. Eye Complex, da SkinCeuticals. Aumenta o efeito luminoso da pele, minimiza olheiras e aumenta a capilaridade ao redor dos olhos. A combinação exclusiva de ativos auxilia na interrupção do processo de glicação avançada e restaura a água e os nutrientes da pele. Assim, aumenta a elasticidade e densidade cutânea, melhorando a aparência de rugas e linhas finas. Preço: R$ 439,92 (à venda na Amazon - COMPRE AQUI)

