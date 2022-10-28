Olheiras: dermatologistas ensinam como tratar diferentes tipos

TIPOS DE OLHEIRAS
DERMOCOSMÉTICOS
- Bastão para área dos olhos Aloe Bela! Ricca. Ele hidrata, refresca (efeito geladinho) e melhora a microcirculação da área dos olhos. Além disso, ajuda a suavizar os sinais visíveis de cansaço da pele, como as olheiras, as manchas escuras, as rugas, a sensibilidade e ao mesmo tempo aumenta o viço e a luminosidade da pele. Preço: R$ 33,89 (à venda nas Americanas - COMPRE AQUI)
- La Roche-Posay - Anti-Idade Redermic R Olhos. Corretor anti-idade desenvolvido especialmente para a área dos olhos, possui uma fórmula exclusiva com Retinol e Cafeína, para redução de rugas, olheiras e combate ao fotoenvelhecimento. Preço: R$ 208,90 (à venda na Amazon - COMPRE AQUI)
- Booster Munap-18, da The Chemist Look. É ideal para prevenir e suavizar linhas de expressão. Formulado com Acetil Hexapeptídeo-1: alternativa cosmética à toxina botulínica mais forte do mercado. Melhora a aparência da área do contorno dos olhos, estimula a síntese de colágeno, aumenta a firmeza e a elasticidade da pele e reforça a barreira cutânea. Preço: R$ 375
- Physiolift Olhos, da Avène. O creme corretor preenche as rugas e firma a pele em torno dos olhos, alivia o inchaço persistente e as olheiras. É uma combinação exclusiva e patenteada de ingredientes ativos anti-idade complementares. Especialmente adaptado à frágil área do contorno dos olhos, ele libera seus ingredientes ativos de maneira direcionada durante toda a noite. Preço: R$ 162,90 (à venda na Amazon - COMPRE AQUI)
- Creme Reparador para Olhos, da CeraVe. Ele hidrata de forma eficaz e ajuda a restaurar a barreira protetora ao redor dos olhos. Possui uma textura leve e fluida que penetra rapidamente na pele. Enriquecido com três ceramidas e ácido hialurônico, este tratamento para o contorno dos olhos ajuda a reduzir o aparecimento de olheiras e bolsas nos olhos. Preço: R$ 62,90 (à venda na Amazon - COMPRE AQUI)
- Clair Olhos, da Profuse. Com cor universal para todos os tons de pele, o produto clareia olheiras arroxeadas e acastanhadas e possui disfarce óptico imediato. Ele ainda reduz as bolsas e uniformiza a tonalidade da pele, disfarçando o excesso de pigmentação da área dos olhos e atenuando a aparência de olhos cansados. Preço: R$ 147,95 (à venda na Amazon - COMPRE AQUI)
- Rénergie Multi-Lift Ultra Eye Cream, da Lancôme. Previne os sinais do envelhecimento, minimiza as olheiras, hidrata e permite um efeito lifting visivel. Infundido com Ácido Hialurônico, Extrato de Linhaça, Cafeína e Manteiga de Semente de Cacau, sua fórmula cremosa derrete na pele para suavizar instantaneamente e preencher a delicada área dos olhos com hidratação profunda por até 24 horas. Preço: R$ 466,26 (à venda nas Americanas - COMPRE AQUI)
- Nivea Luminouss630 Antiolheiras. Equilibra a pigmentação irregular da pele, possui cafeína energizadora que ajuda a reduzir as bolsas na região dos olhos e ácido hialurônico, que diminui rugas e linhas finas. Preço: R$ 108,76 (à venda na Amazon - COMPRE AQUI)
- Balm de olhos, da Simple Organic. Atenua as linhas de expressão, suaviza olheiras, protege e hidrata a região sensível dos olhos. Com ácido hialurônico em sua composição, o produto possui ação antioxidante, relaxante, adstringente e nutritiva. Preço: R$ 89 (à venda nas Americanas - COMPRE AQUI)
- Liftactiv Supreme Olhos, da Vichy. Sérum que desempenha um tratamento anti-idade completo para os olhos. Ele é indicado para todos os tipos de pele que apresentem sinais da idade ao redor dos olhos, minimizando as rugas e linhas finas, além de agir nas bolsas suboculares e nas áreas escurecidas da pele, como as olheiras. Preço: R$ 147,90 (à venda na Amazon - COMPRE AQUI)
- Sérum para olhos Immortelle Overnight Reset, da L'Occitane en Provence. Com delicada textura dupla de óleo em sérum que espalha perfeitamente na pele da região dos olhos, o sérum possui propriedades antienvelhecimento e suavizantes. Preço: R$ 413,01 (à venda nas Americanas - COMPRE AQUI)
- Contour White, do Dr. Laser. O tratamento consiste em estimular a microcirculação e combater a inflamação em torno dos olhos, eliminando os maiores causadores das bolsas e olheiras. Atua de forma efetiva na redução da alta concentração de melanina e no descongestionamento dos vasos capilares da região dos olhos. Preço: R$ 215
- Sérum Concentrado Antirrugas Olhos, da Riô. Combina sete peptídeos biomiméticos desenvolvidos especificamente para a delicada pele da região dos olhos. Estimula a produção natural de 10 tipos de colágeno, hidrata, evita a descamação e a perda das proteínas que dão integridade à pele da região dos olhos. Preço: R$ 239
- Reviline Olhos, da Mantecorp. Creme que promove a redução de rugas profundas e melhora a firmeza e a elasticidade da pele. Formulação exclusiva com Microesferas de Retinol, ou seja, o ativo fica protegido e é entregue nas camadas mais profundas da pele. Preço: R$ 159,90 (à venda na Amazon - COMPRE AQUI)
- Máscara Magic Gel Eye Mask, da Kiss New York Professional. A máscara para os olhos é feita para quem sofre com olheiras e bolsas. Com colágeno, ácido hialurônico e pepino como ingredientes principais, ela desincha, hidrata e suaviza as olheiras, trazendo um brilho natural à pele. Preço: R$ 14,90 (à venda nas Americanas - COMPRE AQUI)
- Eye cream, da Creamy Skincare. O creme antirrugas clareador oferece um tratamento completo para a área dos olhos, pois atua em todos os pontos de cuidado para a região: hidrata profundamente, estimula a síntese de colágeno e ácido hialurônico para maior firmeza da pele, ameniza a hiperpigmentação causada pelo excesso de melanina e estimula a microcirculação da região, diminuindo bolsas e olheiras. Preço: R$ 119
- Sensibio Olhos, da Bioderma. O gel de contorno oferece tratamento descongestionante e calmante para cuidado eficaz da pele fina, sensível e intolerante. Enriquecido com ingredientes suaves e hidratantes, ele garante olhar mais fresco e livre de olheiras indesejadas, além de proteger contra agentes externos. Preço: R$ 76,42 (à venda nas Americanas - COMPRE AQUI)
- A.G.E. Eye Complex, da SkinCeuticals. Aumenta o efeito luminoso da pele, minimiza olheiras e aumenta a capilaridade ao redor dos olhos. A combinação exclusiva de ativos auxilia na interrupção do processo de glicação avançada e restaura a água e os nutrientes da pele. Assim, aumenta a elasticidade e densidade cutânea, melhorando a aparência de rugas e linhas finas. Preço: R$ 439,92 (à venda na Amazon - COMPRE AQUI)
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