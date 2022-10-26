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Lançamentos

Dos clássicos aos refrescantes: 10 perfumes masculinos para o dia a dia

As marcas apresentam diversos lançamentos que vão desde um 'frescor aquático' aos com notas cítricas. Especialista explica como escolher fragrâncias perfeitas para aproveitar os momentos
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 26 de Outubro de 2022 às 14:27

Homem usando perfume
Um tempo entre 10 a 15 minutos é ideal para entender como a fragrância vai se comportar na pele Crédito: Shutterstock
Os perfumes encantam e podem se tornar a marca registrada de uma pessoa. Seja amadeirado, refrescante ou sofisticado, eles também podem conferir uma assinatura muito particular a respeito da personalidade. Para os homens, as principais características para as fragrâncias são as notas olfativas que transmitem frescor, energia, sensação de limpeza e equilíbrio, além do  bem-estar. "Notas mais amadeiradas e intensas imprimem traços de força, segurança e masculinidade para o perfume", conta Ricardo Assi, sommelier de fragrâncias da L'Oréal Luxo. 
E sabe a melhor notícia para quem ama perfumes? As marcas apresentam diversos lançamentos que vão desde um 'frescor aquático' aos com notas cítricas.
O profissional explica que um mesmo perfume pode apresentar características distintas, dependendo do tipo de pele. "O mesmo perfume pode apresentar características diferentes nas pessoas, pois grande parte da fórmula das fragrâncias são construídas com matérias-primas olfativas naturais, que em contato com a estrutura físico-química de pele do indivíduo é alterada pela individualidade da rotina de cada um", diz Assi. 

A APLICAÇÃO DO PERFUME

Ricardo diz que a aplicação do perfume deve ser feita em partes específicas do corpo, como as mais quentes, devido a circulação sanguínea destas regiões, que fazem com que a temperatura da superfície da pele seja maior e ajude as fragrâncias a volatilizarem ao longo do dia. Escolha lugares como o pescoço, a nunca, atrás das orelhas, nos pulsos, nas dobras dos braços e das pernas. "Também no abdômen, na lombar e até mesmo nos pés, que têm essa capacidade de otimizarem o rastro do perfume".
Em relação a quantidade, não existem regras. A escolha vai depender do gosto, da personalidade, da ocasião, da intenção, e do clima, por exemplo. "Em relação a fragrâncias mais intensas, sugiro de três a quatro borrifadas para serem notadas. Já as mais frescas e suaves, são indicadas de seis a 10 borrifadas, e borrifar na roupa pode ser um grande aliado para uma fixação mais duradoura", sugere Ricardo Assi. E para a fragrância durar por mais tempo, vale a pena hidratar a pele (com um produto neutro) e usar o perfume assim que sair do banho, ainda com o corpo o úmido. Com essas dicas, agora é só escolher a novidade que mais combina com você. 

10 PERFUMES PARA O DIA A DIA

01

Polo Blue Parfum, da Ralph Lauren Fragrances

Incorpora uma rica sensualidade ao seu frescor aquático característico, fazendo parte da família olfativa amadeirada aromática. Conta com notas de madeira de carvalho reciclada, derivada da criação de barris de conhaque francês, patchouli de origem sustentável e vetiver que confere um efeito suave, resultando em uma fragrância envolvente, mas ao mesmo tempo rica e sedutora. Preço: R$ 416,41 (à venda nas Americanas - COMPRE AQUI)

02

Zaad Expedition, de O Boticário

Uma fragrância elegante, que traz notas cítricas de Mandarina e Grapefruit com o Vetiver de Java, uma raiz que combina nuances amadeiradas secas com o frescor natural do solo onde ele cresce. Preço: R$ 259,90 (à venda nas Americanas - COMPRE AQUI)

03

Y Le Parfum, de Yves Saint Laurent

É um amadeirado oriental feito com ingredientes especialmente elaborados para YSL. Conta com uma construção olfativa consistente, contrastando a radiância da lavanda presente nas notas de coração com a força da madeira de cedro nas notas de fundo. Preço: R$ 709,00 (à venda nas Americanas - COMPRE AQUI)

04

Kaiak Masculino, de Natura

Tem uma fragrância hiper aquática. Combinação icônica de notas aromáticas, cítricas e aquosas, que juntas trazem um potente frescor. Possui nova embalagem, com tampa mais fácil de abrir. Preço: R$ 69,90 (à venda na Amazon - COMPRE AQUI)

05

Eudora Impression Legend

Traz notas aromáticas de especiarias frias, sendo o gengibre e a sálvia, entrando em contraste com a força do sândalo e das folhas de tabaco, uma fragrância sofisticada e cheia de presença. Preço: R$ 188,82 (à venda nas Americanas - COMPRE AQUI).

06

Mystère Royal, da O.U.i

Com notas cítricas e potentes de bergamota, contrastando com a intensidade da madeira esfumaçada, o lançamento resulta em uma fragrância forte e de muita personalidade. Preço: R$ 311,76 (à venda nas Americanas - COMPRE AQUI)

07

Azzaro Sport Eau de Toilette

Representa uma dose de frescor, como um shot de energia, para os homens que adotam uma maneira positiva de viver para enfrentar os desafios diários. As notas de topo combinam grapefruit e abacaxi, as notas de coração são marcadas pela lavanda e sálvia esclareia, e as notas de fundo são um toque final com sândalo e fava tonka, como uma onda quente e vibrante. Preço: R$ 199,00 (à venda nas Americanas - COMPRE AQUI)

08

Acqua di Giò, de Giorgio Armani

É um aromático aquático masculino, cristalino, mas poderoso. Com uma composição que engloba ingredientes naturais e evocativos, o perfume captura a assinatura marinha original, enquanto infunde o suco com uma nova molécula, Yodano, que permite que seu frescor dure bastante. É uma fragrância sensual, aromática e intensa. Preço: R$ 458,90 (à venda nas Americanas - COMPRE AQUI)

09

Luna Rossa Ocean, da Prada

É uma fragrância sofisticada e refrescante, que interpreta notas clássicas em novas formas. Para as notas de topo, o perfume combina o frescor da bergamota com a sofisticação da pimenta-rosa e da artemísia, criando um cheiro repleto de contrastes. Logo, a fragrância revela um coquetel de frutas cítricas que, combinadas com lavanda e sálvia, proporcionam uma sensação de limpeza e frescor. Preço: R$ 418,90 (à venda nas Americanas - COMPRE AQUI)

10

Ultimate, da Mercedes-Benz Parfums

Tem notas viciantes e poderosas. A fragrância amadeirada ambarada combina lavandin com as folhas de cedro para liberar uma vibração aromática com uma poderosa refrescância. A nota frutada de maçã e o toque picante da noz-moscada trazem modernidade e sofisticação. Preço: R$ 388,65 (à venda nas Americanas - COMPRE AQUI)

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