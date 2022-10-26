Dos clássicos aos refrescantes: 10 perfumes masculinos para o dia a dia

Os perfumes
encantam e podem se tornar a marca registrada de uma pessoa. Seja amadeirado, refrescante ou sofisticado, eles também podem conferir uma assinatura muito particular a respeito da personalidade. Para os homens, as principais características para as fragrâncias são as notas olfativas que transmitem frescor, energia, sensação de limpeza e equilíbrio, além do bem-estar. "Notas mais amadeiradas e intensas imprimem traços de força, segurança e masculinidade para o perfume", conta Ricardo Assi, sommelier de fragrâncias da L'Oréal Luxo.
E sabe a melhor notícia para quem ama perfumes
? As marcas apresentam diversos lançamentos que vão desde um 'frescor aquático' aos com notas cítricas.
O profissional explica que um mesmo perfume
pode apresentar características distintas, dependendo do tipo de pele. "O mesmo perfume pode apresentar características diferentes nas pessoas, pois grande parte da fórmula das fragrâncias são construídas com matérias-primas olfativas naturais, que em contato com a estrutura físico-química de pele do indivíduo é alterada pela individualidade da rotina de cada um", diz Assi.
Ricardo diz que a aplicação do perfume
deve ser feita em partes específicas do corpo, como as mais quentes, devido a circulação sanguínea destas regiões, que fazem com que a temperatura da superfície da pele seja maior e ajude as fragrâncias a volatilizarem ao longo do dia. Escolha lugares como o pescoço, a nunca, atrás das orelhas, nos pulsos, nas dobras dos braços e das pernas. "Também no abdômen, na lombar e até mesmo nos pés, que têm essa capacidade de otimizarem o rastro do perfume".
Em relação a quantidade, não existem regras. A escolha vai depender do gosto, da personalidade, da ocasião, da intenção, e do clima, por exemplo. "Em relação a fragrâncias mais intensas, sugiro de três a quatro borrifadas para serem notadas. Já as mais frescas e suaves, são indicadas de seis a 10 borrifadas, e borrifar na roupa pode ser um grande aliado para uma fixação mais duradoura", sugere Ricardo Assi. E para a fragrância durar por mais tempo, vale a pena hidratar a pele (com um produto neutro) e usar o perfume assim que sair do banho, ainda com o corpo o úmido. Com essas dicas, agora é só escolher a novidade que mais combina com você.