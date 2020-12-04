Como usar o perfume a seu favor

Nunca use perfume para disfarçar outros odores Crédito: Pixabay

Minha primeira dica é: a melhor forma de usar um perfume é... com moderação. É desagradável sentir o excesso da fragrância, por melhor que ela seja. Tudo que é demais sobra e, nesse caso, enjoa. O perfume deve ser utilizado sozinho e, de preferência, com a pele limpa. Nunca use perfume para disfarçar outros odores.

Geralmente duas borrifadas em locais estratégicos são suficientes. Dependendo da potência do perfume você pode aplicar um pouco mais, ou menos, mas sem exagerar. Essa é a principal regra.

Feito isso, as áreas apropriadas são as que têm maior circulação sanguínea. Nos pulsos, na nuca, no tórax e atrás dos joelhos. Mas não precisa passar em todas elas: escolha apenas duas. O ideal é que as pessoas sintam o seu perfume somente quando estiverem bem próximas a você. Deixar “rastro” de perfume por onde passa é deselegante. O perfume é um acessório que não é visto, mas é sentido.

“Que o seu dia tenha o perfume das flores e o encanto dos jardins.”