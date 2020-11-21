Quer fazer amigos? Algumas ações podem ajudar você

Abrir a sua casa para receber pessoas em um pequeno evento também está entre as dicas. Crédito: Kelsey Chance; Unsplash

Percebo que, nessa pandemia, muitas pessoas estão sentindo o peso da solidão acompanhado de um sentimento de incapacidade de criar e manter relacionamentos. Assim, sentem uma melancolia, uma tristeza... Se isso está acontecendo com você, é hora de “dar a volta por cima”.

Precisamos uns dos outros, de conectividade para nos sentirmos incluídos. Já foi comprovado, cientificamente, que as relações de amizade reduzem a ansiedade e diminuem o estresse. Então vamos lá!

Aproxime-se de pessoas que você já conhece, colegas de trabalho, pais dos amigos dos filhos (convide para um lanche ou um café), recomece uma nova amizade com um velho amigo. Muitas vezes, com as fases da vida, nos afastamos de pessoas que gostaríamos de reencontrar. Abra sua casa e organize pequenos eventos. Seja positiva e simpática, nada de reclamações e más notícias. Iniciar uma nova atividade de esporte, um grupo de estudos ou um trabalho voluntário vai te conectar com novas possibilidades de amizades. Aceite convites.

Aumente a sua área de conhecimento. Leia livros sobre assuntos interessantes, veja as notícias da atualidade, assista a filmes ou séries. Assim você terá um repertório de conversa agradável. Um bom papo vale ouro. Quem não gosta?