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Cotidiano

Quer fazer amigos? Algumas ações podem ajudar você

Aproxime-se de pessoas que você já conhece, aceite convites e amplie suas áreas de conhecimento, assim você terá um repertório de conversa agradável

Públicado em 

21 nov 2020 às 05:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Amigas confraternizando em casa
Abrir a sua casa para receber pessoas em um pequeno evento também está entre as dicas. Crédito: Kelsey Chance; Unsplash
Percebo que, nessa pandemia, muitas pessoas estão sentindo o peso da solidão acompanhado de um sentimento de incapacidade de criar e manter relacionamentos. Assim, sentem uma melancolia, uma tristeza... Se isso está acontecendo com você, é hora de “dar a volta por cima”.
Precisamos uns dos outros, de conectividade para nos sentirmos incluídos. Já foi comprovado, cientificamente, que as relações de amizade reduzem a ansiedade e diminuem o estresse. Então vamos lá!
Aproxime-se de pessoas que você já conhece, colegas de trabalho, pais dos amigos dos filhos (convide para um lanche ou um café), recomece uma nova amizade com um velho amigo. Muitas vezes, com as fases da vida, nos afastamos de pessoas que gostaríamos de reencontrar. Abra sua casa e organize pequenos eventos. Seja positiva e simpática, nada de reclamações e más notícias. Iniciar uma nova atividade de esporte, um grupo de estudos ou um trabalho voluntário vai te conectar com novas possibilidades de amizades. Aceite convites.
Aumente a sua área de conhecimento. Leia livros sobre assuntos interessantes, veja as notícias da atualidade, assista a filmes ou séries. Assim você terá um repertório de conversa agradável. Um bom papo vale ouro. Quem não gosta?
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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