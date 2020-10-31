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Cotidiano

O "gerundismo" te irrita?

Você também se incomoda com o excesso de verbos em uma mesma frase? Embora a nossa língua seja viva, nem tudo que se espalha na nossa linguagem é correto e aceito. O “gerundismo” é um vício de linguagem

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 06:00

Públicado em 

31 out 2020 às 06:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida Luciana Almeida
Homem anotando e atendendo ao telefone
A língua é viva, mas deve respeitar a lógica gramatical de cada uma das diferentes línguas. Crédito: Freepik
Dia desses, ao tentar resolver um erro ocorrido na fatura do meu celular, ouvi durante a conversa as seguintes frases: “Vou estar completando sua ligação.”; “A empresa vai estar entrando em contato para resolver o problema.”; “Um minuto, que eu vou estar verificando seu cadastro.”; “Vou estar transferindo sua ligação.”
Por que esse excesso de verbos? Quem aí se identifica com o meu incômodo?
Confesso que não tenho autoridade bastante para falar sobre gramática, mas tenho pessoas queridíssimas a quem recorro quando a dúvida aparece. Neste caso convoquei uma expert: minha amiga Marilene. Soube que o “fenômeno” teve início na década de 90 e o seu ápice a partir do ano 2000, com o crescimento dos serviços de telemarketing. Os scripts chegaram às empresas brasileiras adaptados das empresas americanas. E no inglês o gerúndio é utilizado com mais frequência. Então, com a adaptação dos mesmos serviços no Brasil, algumas expressões sofreram uma tradução literal, surgindo daí o “gerundismo”. Outro fato relevante foi quando à época um candidato a prefeito de São Paulo usou esse trio equivocado de verbos em um dos seus discursos. A partir de então, a maioria do povo brasileiro achou bonita a expressão usada por ele; e desandou tudo.
Embora a nossa língua seja viva, nem tudo que se espalha na nossa linguagem é correto e aceito. O “gerundismo” é um vício de linguagem.
Importante, portanto, é antes entender o gerúndio, que é uma das formas nominais do verbo e que expressa uma ação futura em curso, podendo ter a função ora de adjetivo, ora advérbio. Encerra a ideia de progressão. O gerúndio pode ser usado sem que se cometa erro. Todavia, o “gerundismo” é diferente de uma construção em que se usa corretamente o gerúndio. Exemplo: “Vou estar completando a sua ligação”. Essa oração traz em si uma ideia de tempo presente.
Assim, o correto é: “Vou completar a sua ligação”, posto que essa é uma forma sintética de dizer o mesmo, porém empregando uma ação temporal no futuro.
Mas há exceção! “Amanhã, enquanto você trabalha, eu vou estar estudando”. Nesse caso a ação está no futuro, mas ainda assim prefira uma construção refinada, tal como: “Amanhã, enquanto você trabalha, eu estudarei”.
Enfim, a língua é viva, mas deve respeitar a lógica gramatical de cada uma das diferentes línguas.
Até a próxima!

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Luciana Almeida Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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