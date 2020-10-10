Definindo os limites. Sim, são seus amigos? Então precisam entender e respeitar a sua opção de privacidade. Cada um tem a liberdade de se expor ou não. Em muitas situações, não é somente a característica pessoal de ser discreto que deve ser levada em consideração. É importante avaliar o que é prudente ou não para uma boa imagem profissional por exemplo.
Dependendo da atividade exercida por uma pessoa, fotos que demonstre ostentação, exposição excessiva do corpo ou presença em determinados ambientes, não são condizentes com as atividades exercidas.
Em minha opinião isso não é bobagem, faz parte da comunicação não verbal que é a maneira como nos comunicamos através da imagem seja na maneira como nos vestimos ou nos apresentamos incluindo aí, as postagens nas redes sociais. Por isso, cuide da sua privacidade