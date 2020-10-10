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Cotidiano

Cuide da sua privacidade

Cada um tem a liberdade de se expor ou não. Em muitas situações, não é somente a característica pessoal de ser discreto que deve ser levada em consideração

Públicado em 

10 out 2020 às 08:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Homem de terno no celular
É importante avaliar o que é prudente ou não para uma boa imagem profissional por exemplo. Crédito: Vladimir Gappov/Freepik
Definindo os limites. Sim, são seus amigos? Então precisam entender e respeitar a sua opção de privacidade. Cada um tem a liberdade de se expor ou não. Em muitas situações, não é somente a característica pessoal de ser discreto que deve ser levada em consideração. É importante avaliar o que é prudente ou não para uma boa imagem profissional por exemplo.
Dependendo da atividade exercida por uma pessoa, fotos que demonstre ostentação, exposição excessiva do corpo ou presença em determinados ambientes, não são condizentes com as atividades exercidas.
Em minha opinião isso não é bobagem, faz parte da comunicação não verbal que é a maneira como nos comunicamos através da imagem seja na maneira como nos vestimos ou nos apresentamos incluindo aí, as postagens nas redes sociais. Por isso, cuide da sua privacidade

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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