Cuide da sua privacidade

É importante avaliar o que é prudente ou não para uma boa imagem profissional por exemplo. Crédito: Vladimir Gappov/Freepik

Definindo os limites. Sim, são seus amigos? Então precisam entender e respeitar a sua opção de privacidade. Cada um tem a liberdade de se expor ou não. Em muitas situações, não é somente a característica pessoal de ser discreto que deve ser levada em consideração. É importante avaliar o que é prudente ou não para uma boa imagem profissional por exemplo.

Dependendo da atividade exercida por uma pessoa, fotos que demonstre ostentação, exposição excessiva do corpo ou presença em determinados ambientes, não são condizentes com as atividades exercidas.