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Comportamento

Pra que dinheiro?

Observo que não são poucas as pessoas que vivem no “automático” e levam a vida preocupadas em ganhar cada vez mais sem prestar atenção às suas necessidades

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 08:00

Públicado em 

26 set 2020 às 08:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida Luciana Almeida
Pagamento em dinheiro
Todos nós conhecemos alguém que mesmo possuindo dinheiro, muito lhes falta. Crédito: Siumara Gonçalves
Calma! Eu gosto e reconheço, muito, o valor do dinheiro. Com ele podemos desfrutar uma vida confortável, viver com mais serenidade e realizações mas, observo que não são poucas as pessoas que vivem no “automático” e levam a vida preocupadas em ganhar cada vez mais sem prestar atenção às suas necessidades.
Todos nós conhecemos alguém que mesmo possuindo dinheiro, muito lhes falta. E, em várias situações, falta justamente porque elas não param para observar o que elas gostam, o que as fazem felizes e, principalmente, o que elas merecem. Dia desses conversando com uma amiga ela me disse que estava muito feliz por ter encontrado um grupo de ciclistas que se reunia todos os sábados para pedalar por longas distâncias. E como o encontro transformou positivamente a vida dela. No começo ela utilizava os acessórios que possuía e, a medida que o tempo passava, foi sentindo que precisava adquirir equipamentos mais sofisticados e, nesses momentos, sentia uma certa culpa ao gastar dinheiro com essas compras.
Após um bate-papo, chegamos a conclusão que: se o bem estar causado pelo novo hobby estava transformando positivamente a vida dela, deixando-a mais produtiva para o trabalho, nas relações com as pessoas ao redor e, principalmente, o investimento não trazia riscos à vida financeira dela, as compras eram na verdade um grande investimento. Sim, devemos avaliar bem e usar o dinheiro à nosso favor. É para isso que ele serve. Até a próxima!
Até a próxima!

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Luciana Almeida

Luciana Almeida Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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