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Comportamento

Como lidar com amizades inconvenientes

Eu já vivi uma situação em que minhas colegas diziam que a pessoa em questão era “doidinha”. Não sendo eu neurologista ou psiquiatra, e por não compartilhar da omissão das minhas colegas, fui procurar outra turma

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 08:00

Públicado em 

29 ago 2020 às 08:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Amigas confraternizando em casa
Analise o seu ciclo de amizades e, se não se sentir a vontade, vale a pena repensá-lo. Crédito: Kelsey Chance; Unsplash
"Tenho um grupo de amigas e frequentemente nos encontramos. O problema é que uma participante não perde a oportunidade de ser indelicada e grosseira comigo. Minhas amigas falam para eu não ligar e dizem que ela é “doidinha”. Como agir?"
Drika  - Pergunta da Leitora
“De perto ninguém é normal”, disse o poeta, mas nesse caso há de se classificar e, ao meu ver, ela não se parece com uma “maluca beleza” (do bem). O primeiro passo é entender que esse comportamento fala mais dela do que de você. Sim, inveja, ciúme, traumas malresolvidos no passado, necessidade de autoafirmação, descontrole emocional...
Tenha certeza de que alguns desses sentimentos, aliados à falta de educação e de gentileza, fazem parte da formação desse ser. Algumas dicas: não ofenda. Ignore, ou pergunte calmamente o motivo de ela ter sempre um comentário negativo direcionado a você. Manter-se em silêncio é uma opção, preserva a sua energia e demonstra a todos a diferença de comportamento entre a outra pessoa e você. Mas quando a situação é constante, seja na vida social, familiar ou profissional, com pessoas que você convive mais constantemente, imponha limites. Converse, pergunte se ela tem alguma questão a ser resolvida entre vocês.
Eu já vivi uma situação semelhante, em que minhas colegas diziam que a pessoa em questão era “doidinha”. Não sendo eu neurologista ou psiquiatra, e por não compartilhar da omissão das minhas colegas, fui procurar outra turma. Pense nisso.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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