Como lidar com amizades inconvenientes

"Tenho um grupo de amigas e frequentemente nos encontramos. O problema é que uma participante não perde a oportunidade de ser indelicada e grosseira comigo. Minhas amigas falam para eu não ligar e dizem que ela é “doidinha”. Como agir?"

“De perto ninguém é normal”, disse o poeta, mas nesse caso há de se classificar e, ao meu ver, ela não se parece com uma “maluca beleza” (do bem). O primeiro passo é entender que esse comportamento fala mais dela do que de você. Sim, inveja, ciúme, traumas malresolvidos no passado, necessidade de autoafirmação, descontrole emocional...

Tenha certeza de que alguns desses sentimentos, aliados à falta de educação e de gentileza, fazem parte da formação desse ser. Algumas dicas: não ofenda. Ignore, ou pergunte calmamente o motivo de ela ter sempre um comentário negativo direcionado a você. Manter-se em silêncio é uma opção, preserva a sua energia e demonstra a todos a diferença de comportamento entre a outra pessoa e você. Mas quando a situação é constante, seja na vida social, familiar ou profissional, com pessoas que você convive mais constantemente, imponha limites. Converse, pergunte se ela tem alguma questão a ser resolvida entre vocês.