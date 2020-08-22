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Comportamento

Como desenvolver novas habilidades

O avanço tecnológico transformou radicalmente os relacionamentos. Neste processo, acredito que precisaremos incluir a leveza e a curiosidade em nossa “bagagem” rumo a esse novo mundo

Públicado em 

22 ago 2020 às 08:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

computador, tablet, smartphone
"A curiosidade é uma ferramenta fundamental para entrar neste novo tempo" Crédito: Pixabay
Não há como negar, vivemos uma mudança de tempo.
O avanço tecnológico, a internet e os aparelhos móveis que possibilitam a conectividade entre as pessoas, independentemente de suas distâncias geográficas, transformou radicalmente os relacionamentos. Neste processo, acredito que precisaremos incluir a leveza e a curiosidade em nossa “bagagem” rumo a esse novo mundo. Leveza é fundamental. Para ser um bom explorador, é preciso estar com menos pesos, abrir espaços em nossa mente e em nossa vida. É importante fazer uma faxina no nosso “hardware” para receber a atualização,.Precisamos “desinstalar” determinados programas que não servem mais e, assim, abrir espaço para novos armazenamentos que possibilitarão pensamentos atuais e novas conexões.
Neste momento: “esquecer é tão importante quanto lembrar”.
A curiosidade é outra ferramenta fundamental para entrar neste novo tempo. A escritora Elizabeth Gilbert diz: “uma vida criativa é qualquer vida em que, consistentemente, rotineiramente, repetidamente, você escolhe o caminho da curiosidade ao invés do caminho do meio”.
A vida é relacionamento e, quanto mais positivo for um relacionamento, mais próximos estaremos de nossos maiores desejos: reconhecimento e aceitação. A vida humana precisa de relacionamentos humanos. Nenhuma máquina será capaz de criar esse ambiente emocional. Porque o que fazemos com a mente, a máquina poderá fazer, mas o que é feito com amor, a máquina não faz...
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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