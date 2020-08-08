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"Queridos leitores, aproveitem também o dia e façam um agradecimento por gestos, palavras ou pensamentos"

Públicado em 

08 ago 2020 às 08:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Mãos dadas para o afeto
Mãos dadas para o afeto Crédito: Freepik
Depois de adulta, percebi em mim características bem definidas as que herdei tanto da minha mãe quanto do meu pais. Isso é muito interessante pois passamos algum tempo acreditando que somos completamente diferentes deles (sim, somos bobinhos em alguma parte da história rsrs).
Aprendi também que: “Um pai é um especialista que nunca estudou a sua especialidade.” Por isso, o caminho se faz caminhando...
Pai hoje, quero agradecer, em uma listinha, algumas coisas importantes que recebi de você: a vida; a proteção; os passeios de domingo; a paciência de ficar na praia enquanto eu e o meu irmão nos divertíamos com as nossas pranchas de isopor pegando “jacaré”; os vários sábados na banca do Natal (a banca de jornal na Praça Costa Pereira, que recebia as revistas, os jornais de fora e, a “minha” revistinha Recreio.); os sábados no Britz bar quando você reunido com os seus amigos intelectuais conversava enquanto pensava que eu estava prestando atenção somente as brincadeiras da minha revistinha e as fartas porções de quibe com Coca-Cola.
Ledo engano, aquelas pessoas, interessantíssimas, plantaram sementes... Carmélia, Sergio Egito, Xerxes, Hamilton de Almeida, Milson Henriques, Marcos Alencar, Tina Tironi... Ouvir aqueles “filósofos” da vida real foi uma experiencia e tanto para tornar-me ainda mais curiosa, entender a diversidade e aprender a estar atenta à vida; as viagens de avião ao Rio de Janeiro com as idas ao Maracanã para ver nosso Flamengo jogar e, os galetos com farofa e fritas que eu queria comer em todas as refeições por lá; os bailes de Carnaval e as festas na adolescência que você levava, buscava e ainda saia entregando alguns amigos que enchiam o seu Dodge Dart.
Enfim, vi você se transformar em um super avô e, hoje, em um grande amigo, companheiro e parceiro das horas certas e incertas. Me orgulho da história que construímos a cada dia. Love you.
Queridos leitores, aproveitem também o dia e façam um agradecimento por gestos, palavras ou pensamentos.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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