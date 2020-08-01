Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Comportamento

Como resgatar a boa relação com o pai depois de muito tempo

Minha dica: Convide o seu pai para um encontro, zere o marcador e inicie um novo percurso

Públicado em 

01 ago 2020 às 08:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Homens se abraçando; Pai e filho
"Acredite, o campo do amor é fértil e a colheita é farta" Crédito: Freepik
"Meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos. Minha mãe ficou muito magoada e, sempre, tentou que eu ficasse afastado do meu pai. Eu passei a minha vida muito dividido entre os meus sentimentos. Meu pai sempre tentou se aproximar, mas a relação não fluiu bem. Agora já casado e pai de dois meninos, sinto vontade de me reaproximar. Como agir? "
Alex - Leitor
Com amor meu caríssimo leitor. Esse é o melhor caminho. Acredito que quando os nossos familiares têm um espaço reservado na nossa vida e são reconhecidos, nos sentimos mais completos e mais potentes diante da vida.
Quando há uma separação entre casais com filhos, infelizmente é comum que as magoas e as decepções atinjam os filhos. Esse é um movimento doloroso que demonstra uma grande falta de maturidade emocional dos pais e deve ser repensada e reprogramada afinal, sabemos que a formação de uma pessoa, consiste em cinquenta por cento do pai e os outros cinquenta por cento da mãe. É fato! E desmerecer os parceiros (que foram escolhidos por nós), somente vai causar dor e trauma aos filhos.
Minha dica: Convide o seu pai para um encontro, zere o marcador e inicie um novo percurso. Fale sobre a sua vida, os seus filhos, pergunte sobre a vida dele as histórias de família, de quando ele era criança, pergunte sobre os seus avós... Reconstrua a familiaridade de vocês sem culpas, medos ou queixas. Escolha pensar que ele fez o que podia, com as “ferramentas” que ele tinha e, que junto com a sua mãe eles lhe deram a vida, penso que já é o suficiente. Concorda?
Acredite, o campo do amor é fértil e a colheita é farta.
Até a próxima!

Veja Também

Como ter uma boa imagem virtual

Balanço

Você quer ser luz ou trevas?

Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

Tópicos Relacionados

opinião Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A articulação para fazer sair o novo ramal ferroviário de Aracruz
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados