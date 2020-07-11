Você quer ser luz ou trevas?

"Enquanto não resolvermos as coisas na Terra, não adianta querer pular para outro Planeta." Crédito: VisualHunt

Cidadão.

— Cidadão, não. Engenheiro civil formado e melhor que você.

Chocante está frase dita por um casal à um fiscal da Prefeitura do Rio de Janeiro. Acredito que, pela repercussão do fato, a maioria dos leitores tenha conhecimento sobre o ocorrido. O ponto da questão é: Até quando vamos viver nesta “selvageria”? Quanta intolerância, falta de educação, ignorância. Não é possível que, em um mundo com tanto conhecimento técnico e científico, existam pessoas com tamanha incapacidade, inabilidade de estabelecer conexões interpessoais saudáveis nesta altura do “campeonato”...

Vemos isto o tempo todo nas redes sociais, em nosso dia a dia. Pessoas descontroladas, incapazes de dominarem os seus extintos mais primitivos que saem pela vida atacando a todos com fúria, prepotência e deselegância. Fico incomodada ao saber que grupos empresariais, ao redor do mundo, tentam desbravar o espaço na expectativa de expandir territórios para os terráqueos.

Acho insano pois, não conseguimos resolver os problemas básicos de convivência por aqui (comida, educação, saúde, dignidade para todos) e, por este motivo, em minha opinião, enquanto não resolvermos as coisas na Terra, não adianta querer pular para outro Planeta. Não estaremos preparados para avançar. Por enquanto, tratemos de dar conta de nos desenvolver como seres humanos. Todos temos luz e trevas dentro de nós. O que nos define é o lado com o qual escolhemos agir.