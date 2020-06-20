Sobre ser você

"Viver é experiência que não deve ser desperdiçada" Crédito: Freepik

Caríssimos leitores, o pertencimento é um dos maiores desejos, necessidade mesmo, do ser humano. Por isso, muitas vezes, abrimos mão de realizarmos coisas, das pequenas atitudes até as grandes decisões que nos levariam à viver momentos inesquecíveis, realizarmos coisas especiais e marcantes, construindo assim uma vida com maior significado e mais sentido. Na maioria das vezes, deixamos de experimentar, saborear a nossa vida por medo de sermos julgados, excluídos e rejeitados.

Quanta bobagem... É impossível fugirmos ao julgamento. O que devemos é não dar espaço para que ele nos trave. Viver é experiência que não deve ser desperdiçada. Defina a sua rota e siga o seu caminho. Além de realização, tenho certeza de será motivo de inspiração e admiração para muitas pessoas. Quanto aos que não gostarem, para ser bem educada em meu conselho: dane-se!

Compartilho aqui um pensamento da Brené Brown e sugiro que vocês procurem conhecê-la. “É preciso coragem para ser imperfeito. Aceitar e abraçar as nossas fraquezas e amá-las.

Em vez de vivermos de julgamentos e críticas, devemos ousar, aparecer e deixar que nos vejam. Isso é a coragem de ser imperfeito!

Isso é viver com ousadia!

É muito importante o quanto nos conhecemos, mas existe algo que é ainda mais essencial para uma vida integral e plena: amar a nós mesmos.”