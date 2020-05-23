Convivência em comunidade

"A regra é antiga e clara: nosso direito termina onde começa o do outro" Crédito: Shutterstock

"Em meu condomínio, algumas pessoas insistem em não respeitar as regras estabelecidas em tempos de pandemia. Porque é tão difícil a convivência em grupo? Qual é a dificuldade de respeitar as regras?" Cláudia - Leitora

Caríssima leitora, em minha opinião, as respostas para as suas perguntas são: egoísmo, falta de empatia, de educação ou algum transtorno mental.

Sim, pois se a maioria das pessoas cumpre as normas estabelecidas, não vejo outra explicação concorda?

A regra é antiga e clara: nosso direito termina onde começa o do outro. Acredito que essas pessoas não estão descumprindo as regras somente agora (não usando máscaras nas dependências comuns do condomínio por exemplo), provavelmente elas já deveriam ter algumas atitudes transgressoras antes da pandemia pois, são características do comportamento delas.

Algumas pessoas acreditam que quando vivem em um condomínio, as áreas comuns são uma extensão das suas casas. Este pensamento é errado, essas são áreas de uso coletivo, sujeitas as regras. Nesses casos, é muito importante que, de tempos em tempos as normas de organização e funcionamento de uma coletividade sejam relembradas e os novos acordos, quando necessários, refeitos.

A força e o bem estar de um grupo não está na sua individualidade e sim na sua coletividade.