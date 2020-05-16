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Opinião

Regras para as mensagens

"Mantenha o padrão de horário civilizado, entre 9h e 22h, para enviar mensagens; se for um grupo de trabalho respeite o horário comercial, no máximo até às 20h. Existem algumas exceções, mas neste caso é melhor combinar antes os horários permitidos"

Públicado em 

16 mai 2020 às 07:59
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Celular
Celular Crédito: Pixabay
"“Qual o comportamento ideal para envios de mensagens no WhatsApp?” ou “Pode abordar algumas dicas de comportamento adequado no uso do WhatsApp?”"
Pergunta do leitor - Caro leitor, envie sua pergunta
Este assunto era recorrente em minha caixa de e-mails, mas, acredito que com a pandemia e o confinamento, as pessoas perderam, ainda mais, a noção do tempo e do horário ideal para enviar mensagens e as perguntas sobre este tema se multiplicaram. Por isso, voltamos ao assunto.
Por razões diferentes, a maioria das pessoas mantem os seus celulares ligados durante o período de sono, mas, isso não justifica a falta de discernimento que tem dominado o comportamento de algumas pessoas que enviam mensagens, sem a menor cerimônia, em qualquer horário da manhã, noite ou, até mesmo de madrugada.
Minhas dicas: mantenha o padrão de horário civilizado, entre 9h e 22h, para enviar mensagens; se for um grupo de trabalho respeite o horário comercial, no máximo até às 20h. Existem algumas exceções, mas neste caso é melhor combinar antes os horários permitidos; ao enviar uma mensagem, não espere que ela seja respondida na hora; se for urgente, ligue!; evite mensagens desnecessárias, como aquele “Bom dia, Boa tarde ou Boa Noite” sem nenhuma outra informação relevante. Nesses casos, a melhor postura é não responder, não incentivar. Uma boa noite de sono resulta no bom desenvolvimento do nosso corpo e da nossa mente.
Até a próxima!

Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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