Em casa, mas sem desleixo

"Faça um suco gostoso e convide a sua “tribo” para uma boa conversa. Crédito: Divulgação

Recebi algumas mensagens de leitoras reclamando que estão, nesta quarentena, sentindo-se incomodadas com o desleixo pessoal das pessoas que convivem com elas. Algumas relatam que elas mesmas, não sentem animo para cuidarem da aparência delas, ficando, muitas vezes de pijama ou camisola por todo o dia.

Estamos vivendo um período difícil, diferente e muito desafiador. Acredito que em tudo há aprendizado e, com certeza, não será diferente nesta pandemia. Mesmo com toda a carga trágica que envolve um momento assim, gostaria de iluminar um pouco os caminhos que podemos trilhar em busca do fortalecimento das relações por meio de boas conversas e novos tratados de convivência.

Não importa se é de luxo ou simples, toda casa é um ninho, onde manter elevada a sensação de bem estar e organização é muito saudável. Devemos apresentar, mesmo que de forma descontraída e confortável, uma boa versão de nós mesmas, esta é uma ótima maneira de preservar a nossa satisfação pessoal.

Aproveite, uma parte, deste tempo para exercitar o embelezamento interior revendo valores e iniciando novas rotinas de enriquecimento pessoal. É uma boa oportunidade de cuidar da sua autoestima e dos cuidados com a sua aparência. Eu acredito que definir uma rotina, independentemente de estar sozinha ou acompanhada, promoverá uma sensação de bem estar e bom animo positiva para todos.

Acordar e tomar um banho, faz toda a diferença, aumenta a nossa produtividade, arrumar com capricho o seu café, o seu prato, manter algumas flores em casa e envolver a família ou quem mora com você em alguma ação social ajuda muito a manter o senso de coletividade dentro e fora de casa, Ao final do dia mais um banho sinaliza que o dia está terminando e ajuda na qualidade do sono.

Minha sugestão: faça um suco gostoso e convide a sua “tribo” para uma boa conversa. Reorganize a rota.