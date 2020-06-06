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Comportamento

Em casa, mas sem desleixo

"Devemos apresentar, mesmo que de forma descontraída e confortável, uma boa versão de nós mesmas, esta é uma ótima maneira de preservar a nossa satisfação pessoal"

Públicado em 

06 jun 2020 às 08:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Família
"Faça um suco gostoso e convide a sua “tribo” para uma boa conversa. Crédito: Divulgação
Recebi algumas mensagens de leitoras reclamando que estão, nesta quarentena, sentindo-se incomodadas com o desleixo pessoal das pessoas que convivem com elas. Algumas relatam que elas mesmas, não sentem animo para cuidarem da aparência delas, ficando, muitas vezes de pijama ou camisola por todo o dia.
Estamos vivendo um período difícil, diferente e muito desafiador. Acredito que em tudo há aprendizado e, com certeza, não será diferente nesta pandemia. Mesmo com toda a carga trágica que envolve um momento assim, gostaria de iluminar um pouco os caminhos que podemos trilhar em busca do fortalecimento das relações por meio de boas conversas e novos tratados de convivência.
Não importa se é de luxo ou simples, toda casa é um ninho, onde manter elevada a sensação de bem estar e organização é muito saudável. Devemos apresentar, mesmo que de forma descontraída e confortável, uma boa versão de nós mesmas, esta é uma ótima maneira de preservar a nossa satisfação pessoal.
Aproveite, uma parte, deste tempo para exercitar o embelezamento interior revendo valores e iniciando novas rotinas de enriquecimento pessoal. É uma boa oportunidade de cuidar da sua autoestima e dos cuidados com a sua aparência. Eu acredito que definir uma rotina, independentemente de estar sozinha ou acompanhada, promoverá uma sensação de bem estar e bom animo positiva para todos.
Acordar e tomar um banho, faz toda a diferença, aumenta a nossa produtividade, arrumar com capricho o seu café, o seu prato, manter algumas flores em casa e envolver a família ou quem mora com você em alguma ação social ajuda muito a manter o senso de coletividade dentro e fora de casa, Ao final do dia mais um banho sinaliza que o dia está terminando e ajuda na qualidade do sono.
Minha sugestão: faça um suco gostoso e convide a sua “tribo” para uma boa conversa. Reorganize a rota.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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