Justiça manda prender falsa advogada suspeita de atuar junto ao crime no ES

A Justiça determinou a prisão preventiva e suspensão do exercício da falsa advogada investigada no Sul do Espírito Santo. Tatiana Barbosa do Nascimento, de 55 anos, é suspeita de fraudar o registro profissional e atuar junto a diversas organizações criminosas no Estado.





Um mandado de prisão foi expedido na terça-feira (28) e ela foi presa nesta quarta-feira (29) em ação realizada pelas polícias Civil e Penal no bairro Campo Acima, em Itapemirim. Um celular também foi apreendido.





As investigações apontaram que Tatiana falsificou um certificado de aprovação no exame da OAB com data de 1992, 23 anos antes de se formar em Direito, o que aconteceu apenas em 2015.





Com o documento falso, ela pediu de forma remota à OAB da Paraíba, em outubro de 2017, uma segunda via do certificado. Assim, conseguiu a inscrição e a carteira de advogada sem que a documentação fosse devidamente conferida. A Fundação Getúlio Vargas e a própria OAB-PB confirmaram a fraude.





Ao longo dos anos, a suspeita fez 218 atendimentos no Estado, principalmente em presídios de segurança máxima. Além disso, Tatiana intermediava recados entre detentos e pessoas fora das unidades, incluindo integrantes e lideranças dos grupos criminosos Comando Vermelho, PCV, PCC e AFC.





Há ainda um registro de uma visita ao traficante Cleuton Gomes Pereira, o Frajola, apontado como liderança da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV). Considerado de alta periculosidade, ele foi transferido para o Sistema Penitenciário Federal em 13 de abril de 2026.





A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Tatiana e o espaço segue aberto para manifestação. A OAB-ES também foi procurada pra um posicionamento.