Não é simples passar por reprovação, mas Senado é soberano, diz Messias

"Não é simples alguém com minha trajetória passar por uma reprovação, mas aprendi que minha vida está nas mãos de Deus. Ele sabe de todas as coisas, tem um plano. Eu cumpro meu propósito, e às vezes as respostas com que nos confrontamos não são as que gostaríamos. Lutei o bom combate como todo cristão", afirmou Messias na primeira fala após a decisão do Senado.





"Sou grato aos votos que recebi. Acho que cada um de nós cumpre um propósito e eu cumpri o meu. Vim hoje, participei, me submeti a uma sabatina de coração aberto, de alma leve. Falei a verdade, o que penso, o que sinto. Agora, a vida é assim, tem dias de vitórias e dias de derrotas. Nós temos que aceitar. O Plenário do Senado é soberano", afirmou Messias.





Em votação secreta, 42 senadores se manifestaram contra a aprovação de Messias para o STF, e 34 foram a favor do indicado por Lula. Eram necessários 41 senadores favoráveis.





Essa é a primeira vez desde 1894 que os senadores rejeitam uma indicação do presidente da República ao Supremo.





O ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, estava ao lado de Messias. "Cabe agora ao Senado explicar as razões dessa desaprovação e nós aceitarmos o resultado com a maior serenidade possível", afirmou Guimarães.