Bebê com desnutrição severa dá entrada em PA em Cariacica e polícia investiga negligência materna

Um bebê de apenas um mês e 11 dias de vida, com quadro de desnutrição severa, deu entrada no Pronto Atendimento (PA) de Flexal II, em Cariacica, na Grande Vitória, levado pela própria mãe, de 27 anos, na noite dessa terça-feira (28).





De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada por profissionais de saúde da unidade, que relataram que a criança apresentava estado físico extremamente debilitado, o que dificultava, inclusive, o acesso venoso durante o atendimento, além de risco de morte.

Conforme apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, a criança estava pesando 2 quilos, quando o peso ideal para a idade é 4 quilos.





Na manhã desta quarta (29), outras duas crianças da mesma família foram encontradas em situação de vulnerabilidade na residência e levadas pelo Conselho Tutelar.





O nome dos envolvidos e o bairro do imóvel não estão sendo divulgados para preservar as identidades das crianças, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).