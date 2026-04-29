Laudo do Crea-ES sobre a Segunda Ponte em Colatina deve sair em 30 dias

Uma vistoria técnica foi realizada na manhã desta quarta-feira (29) na Ponte Sérgio Ceotto, conhecida como Segunda Ponte em Colatina, região Noroeste do Espírito Santo, pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), após moradores identificarem marcas na estrutura. A avaliação foi feita por uma equipe de engenheiros, que utilizou um drone para observar de perto possíveis danos à estrutura.
Segundo o Engenheiro Civil do órgão, Luiz Henrique Palassi, o foco é reunir informações detalhadas.
Nosso objetivo é buscar informações. Vamos fazer um relatório fotográfico com vídeos e vamos enviar aos órgãos competentes e, a partir disso, exigir uma resposta quanto à integridade da estrutura
Luiz Henrique Palassi
Engenheiro Civil do CREA-ES
A ação ocorreu depois que vídeos começaram a circular nas redes sociais mostrando o que aparenta ser uma fissura em um dos pontos da estrutura. Ainda de acordo com o engenheiro, há indícios de uma trinca, mas a gravidade da situação ainda será avaliada.
Existiu de fato algo que se assemelha a uma trinca, mas quem vai definir a importância delas são os órgãos competentes
Luiz Henrique Palassi
Engenheiro Civil do CREA-ES
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) realizou uma avaliação no domingo (26) e disse que a estrutura não está comprometida e que não há risco para quem trafega pela ponte.
Com base nas vistorias feitas pelo DNIT, pela Defesa Civil Municipal e pelo próprio Crea-ES, um laudo técnico deve ser concluído em até 30 dias para apontar a origem e a gravidade das marcas identificadas na estrutura.