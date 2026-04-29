Laudo do Crea-ES sobre a Segunda Ponte em Colatina deve sair em 30 dias

Uma vistoria técnica foi realizada na manhã desta quarta-feira (29) na Ponte Sérgio Ceotto, conhecida como S egunda Ponte em Colatina, região Noroeste do Espírito Santo, pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), após moradores identificarem marcas na estrutura. A avaliação foi feita por uma equipe de engenheiros, que utilizou um drone para observar de perto possíveis danos à estrutura.