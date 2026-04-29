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Vistoria

Laudo do Crea-ES sobre a Segunda Ponte em Colatina deve sair em 30 dias

Engenheiros utilizaram drones para avaliar fissuras na estrutura da Ponte Sérgio Ceotto. O DNIT afirma que não há riscos, mas relatório detalhado será enviado aos órgãos competentes

Publicado em 29 de Abril de 2026 às 15:55

Luana Luiza

Luana Luiza

Publicado em 

29 abr 2026 às 15:55
Vistoria do CREA-ES foi realizada na Segunda Ponte, em Colatina Célio Ferreira

Uma vistoria técnica foi realizada na manhã desta quarta-feira (29) na Ponte Sérgio Ceotto, conhecida como Segunda Ponte em Colatina, região Noroeste do Espírito Santo, pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), após moradores identificarem marcas na estrutura. A avaliação foi feita por uma equipe de engenheiros, que utilizou um drone para observar de perto possíveis danos à estrutura. 

Foi utilizado um drone para observar de perto possíveis danos na ponte.  Célio Ferreira

Segundo o Engenheiro Civil do órgão, Luiz Henrique Palassi, o foco é reunir informações detalhadas.

Nosso objetivo é buscar informações. Vamos fazer um relatório fotográfico com vídeos e vamos enviar aos órgãos competentes e, a partir disso, exigir uma resposta quanto à integridade da estrutura

Luiz Henrique Palassi

Engenheiro Civil do CREA-ES

A ação ocorreu depois que vídeos começaram a circular nas redes sociais mostrando o que aparenta ser uma fissura em um dos pontos da estrutura. Ainda de acordo com o engenheiro, há indícios de uma trinca, mas a gravidade da situação ainda será avaliada. 

Imagens nas redes sociais mostram marcas em pilastra, mas avaliação inicial indica que não são rachaduras Heriklis Douglas

Existiu de fato algo que se assemelha a uma trinca, mas quem vai definir a importância delas são os órgãos competentes

Luiz Henrique Palassi

Engenheiro Civil do CREA-ES

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) realizou uma avaliação no domingo (26) e disse que a estrutura não está comprometida e que não há risco para quem trafega pela ponte.

Com base nas vistorias feitas pelo DNIT, pela Defesa Civil Municipal e pelo próprio Crea-ES, um laudo técnico deve ser concluído em até 30 dias para apontar a origem e a gravidade das marcas identificadas na estrutura.

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