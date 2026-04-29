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Em área de mata

OAB-ES lamenta morte de advogado em Vila Velha

Antônio Carlos Veiga de Freitas, de 27 anos, foi localizado, sem vida, após três dias de buscas na região da Barra do Jucu

Publicado em 29 de Abril de 2026 às 14:46

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

29 abr 2026 às 14:46
Antônio Carlos Veiga de Freitas, de 27 anos, foi encontrado morto em área de mata em Vila Velha
Antônio Carlos Veiga de Freitas, de 27 anos, foi encontrado morto em área de mata em Vila Velha Reprodução | Rede Social

A Ordem dos Advogados do Brasil do Espírito Santo (OAB-ES) lamentou, em nota, a morte do advogado Antônio Carlos Veiga de Freitas, de 27 anos. A entidade lembrou que ele vinha construindo uma trajetória com compromisso e dedicação na subseção de Guaçui, na região do Caparaó capixaba. 


A Ordem frisou que acompanhou a busca das autoridades desde domingo (26), quando Antônio desapareceu após uma festa próxima à Fazenda Camping, na Barra do Jucu, em Vila Velha. O corpo foi encontrado nesta quarta-feira (29) na mesma região em que ele sumiu.


Além do apoio, a Ordem também reforçou a necessidade de apuração pelas autoridades para esclarecimento completo do caso. 


“Sua partida precoce causa profunda comoção entre colegas e toda a comunidade jurídica. Neste momento de dor e consternação, a OAB-ES se solidariza com familiares, amigos e colegas de profissão, expressando sinceras condolências e desejando força para enfrentar esta irreparável perda”, frisou a OAB-ES.

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