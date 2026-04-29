OAB-ES lamenta morte de advogado em Vila Velha

A Ordem dos Advogados do Brasil do Espírito Santo (OAB-ES) lamentou, em nota, a morte do advogado Antônio Carlos Veiga de Freitas, de 27 anos. A entidade lembrou que ele vinha construindo uma trajetória com compromisso e dedicação na subseção de Guaçui, na região do Caparaó capixaba.





A Ordem frisou que acompanhou a busca das autoridades desde domingo (26), quando Antônio desapareceu após uma festa próxima à Fazenda Camping, na Barra do Jucu, em Vila Velha. O corpo foi encontrado nesta quarta-feira (29) na mesma região em que ele sumiu.





Além do apoio, a Ordem também reforçou a necessidade de apuração pelas autoridades para esclarecimento completo do caso.





“Sua partida precoce causa profunda comoção entre colegas e toda a comunidade jurídica. Neste momento de dor e consternação, a OAB-ES se solidariza com familiares, amigos e colegas de profissão, expressando sinceras condolências e desejando força para enfrentar esta irreparável perda”, frisou a OAB-ES.