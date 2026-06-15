Quem será o novo rei da balança do ES e do país?

A busca pelo título de melhor restaurante por quilo do Espírito Santo em 2026 já começou. Estão abertas, até o dia 26 de junho, as inscrições para a terceira edição do concurso “O Quilo é Nosso”, o maior campeonato de restaurantes self-service do país e que, este ano, traz o tema “Tá na história dos restaurantes, tá na boca do Brasil”.
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A competição, promovida no Estado pelo Sindbares/Abrasel-ES, integra a décima edição nacional do concurso e chega embalada pela conquista do Espírito Santo na edição do ano passado, quando um restaurante capixaba conquistou o título de melhor restaurante a quilo do Brasil.
A disputa será realizada em três etapas: regional, estadual e nacional. Para participar, os restaurantes devem criar uma receita exclusiva que valorize a alimentação saudável e mantê-la no buffet durante todo o período da primeira fase, que será realizada de 14 a 24 de julho. Durante esse período, os estabelecimentos serão avaliados por um júri técnico e pelo voto popular.
Os jurados visitarão os restaurantes de forma anônima, avaliando critérios como sabor, apresentação da receita inscrita, atendimento, ambiente, limpeza e qualidade geral da refeição.
Já o público poderá participar por meio de votação online, atribuindo notas aos concorrentes no site oficial da competição. O resultado da primeira fase será definido pela soma das avaliações, sendo 60% da nota composta pelo júri técnico e 40% pelo voto popular.
FINAL NACIONAL
Os três restaurantes mais bem pontuados avançam para a etapa estadual, prevista para os dias 3 e 9 de agosto. Nessa fase será escolhido o representante capixaba que disputará a grande final nacional em São Paulo, nos dias 14 e 15 de setembro, durante o Salão Abrasel. Os finalistas vão preparar seus pratos ao vivo e serão avaliados por júri técnico indicado pela revista Prazeres da Mesa. A final será transmitida ao vivo pelas redes sociais do concurso.
A possibilidade de chegar ao topo da gastronomia nacional não é apenas uma expectativa para os participantes capixabas. Na última edição do concurso, o restaurante Mister Cook, de Vitória, conquistou o título de melhor restaurante a quilo do Brasil, levando o nome do Estado ao lugar mais alto do pódio com a receita “Tilápia do Espírito Santo: Tradição e Consciência”, criada pelo chef Hélio da Silva.
Edital, informações e inscrições: www.oquiloenosso.com.br.