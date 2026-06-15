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Coluna Leonel Ximenes

Quem será o novo rei da balança do ES e do país?

Concurso do melhor restaurante self-service do Brasil está com inscrições abertas

Publicado em 15 de Junho de 2026 às 03:20

Públicado em 

15 jun 2026 às 03:20
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Receita “Tilápia do Espírito Santo: Tradição e Consciência”, vencedora do ano passado
Receita “Tilápia do Espírito Santo: Tradição e Consciência”, vencedora do ano passado Divulgação

A busca pelo título de melhor restaurante por quilo do Espírito Santo em 2026 já começou. Estão abertas, até o dia 26 de junho, as inscrições para a terceira edição do concurso “O Quilo é Nosso”, o maior campeonato de restaurantes self-service do país e que, este ano, traz o tema “Tá na história dos restaurantes, tá na boca do Brasil”. 


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A competição, promovida no Estado pelo Sindbares/Abrasel-ES, integra a décima edição nacional do concurso e chega embalada pela conquista do Espírito Santo na edição do ano passado, quando um restaurante capixaba conquistou o título de melhor restaurante a quilo do Brasil.

 

A disputa será realizada em três etapas: regional, estadual e nacional. Para participar, os restaurantes devem criar uma receita exclusiva que valorize a alimentação saudável e mantê-la no buffet durante todo o período da primeira fase, que será realizada de 14 a 24 de julho. Durante esse período, os estabelecimentos serão avaliados por um júri técnico e pelo voto popular.



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Os jurados visitarão os restaurantes de forma anônima, avaliando critérios como sabor, apresentação da receita inscrita, atendimento, ambiente, limpeza e qualidade geral da refeição.


 Já o público poderá participar por meio de votação online, atribuindo notas aos concorrentes no site oficial da competição. O resultado da primeira fase será definido pela soma das avaliações, sendo 60% da nota composta pelo júri técnico e 40% pelo voto popular.

FINAL NACIONAL

Os três restaurantes mais bem pontuados avançam para a etapa estadual, prevista para os dias 3 e 9 de agosto. Nessa fase será escolhido o representante capixaba que disputará a grande final nacional em São Paulo, nos dias 14 e 15 de setembro, durante o Salão Abrasel. Os finalistas vão preparar seus pratos ao vivo e serão avaliados por júri técnico indicado pela revista Prazeres da Mesa. A final será transmitida ao vivo pelas redes sociais do concurso.

 

A possibilidade de chegar ao topo da gastronomia nacional não é apenas uma expectativa para os participantes capixabas. Na última edição do concurso, o restaurante Mister Cook, de Vitória, conquistou o título de melhor restaurante a quilo do Brasil, levando o nome do Estado ao lugar mais alto do pódio com a receita “Tilápia do Espírito Santo: Tradição e Consciência”, criada pelo chef Hélio da Silva. 


Edital, informações e inscrições: www.oquiloenosso.com.br.


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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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