Quem será o novo rei da balança do ES e do país?

A busca pelo título de melhor restaurante por quilo do Espírito Santo em 2026 já começou. Estão abertas, até o dia 26 de junho, as inscrições para a terceira edição do concurso “O Quilo é Nosso”, o maior campeonato de restaurantes self-service do país e que, este ano, traz o tema “Tá na história dos restaurantes, tá na boca do Brasil”.





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A competição, promovida no Estado pelo Sindbares/Abrasel-ES, integra a décima edição nacional do concurso e chega embalada pela conquista do Espírito Santo na edição do ano passado, quando um restaurante capixaba conquistou o título de melhor restaurante a quilo do Brasil.

A disputa será realizada em três etapas: regional, estadual e nacional. Para participar, os restaurantes devem criar uma receita exclusiva que valorize a alimentação saudável e mantê-la no buffet durante todo o período da primeira fase, que será realizada de 14 a 24 de julho. Durante esse período, os estabelecimentos serão avaliados por um júri técnico e pelo voto popular.





