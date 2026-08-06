Procurado por atentado que deixou morto e dois feridos é detido em Vitória

Um jovem de 24 anos foi detido na madrugada desta quinta-feira (6), no Bairro da Penha, em Vitória. Segundo a Polícia Militar, ele era procurado pela Justiça por homicídio e duas tentativas de homicídio relacionadas a um ataque a tiros ocorrido em fevereiro de 2023, no bairro Andorinhas, também na capital.





Uma equipe da PM realizava patrulhamento pela Rua Hermínio Blackman quando percebeu o nervosismo do indivíduo com a presença policial. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, mas, após consulta aos sistemas, foi verificado que se tratava de um suspeito que possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. O homem foi levado para a delegacia, onde foi constatado que o mandado de prisão não era mais válido já que havia um alvará de soltura para ele.





Segundo a corporação, o suspeito seria um dos envolvidos no atentado em que ocupantes de um veículo efetuaram diversos disparos contra um grupo de pessoas, resultando na morte de um jovem de 19 anos e ferindo outros dois.