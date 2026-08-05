BR 101 na Serra será interditada por 1h30 nesta quinta-feira (6)

O quilômetro 239 da BR 101, na Serra, será totalmente interditado nos dois sentidos a partir das 14h desta quinta-feira (6) para a realização de uma operação de fragmentação de rochas. Segundo a Ecovias capixaba, responsável pela rodovia, o trecho fica próximo à praça de pedágio, cerca de três quilômetros no sentido Norte. A intervenção faz parte das obras de duplicação da via.





De acordo com a concessionária, a previsão é de que o bloqueio dure uma hora e meia, com a liberação da via às 15h30. Caso seja necessário, o sistema de Pare e Siga será adotado após este período até a normalização do tráfego.





Outra interdição na BR-101 também está prevista para esta quinta-feira (6), no km 386,1, em Rio Novo do Sul. A Ecovias informou ainda que as operações poderão ser canceladas e remarcadas em caso de chuva ou de outras condições meteorológicas adversas. A orientação é que os motoristas programem os deslocamentos com antecedência e respeitem a sinalização implantada no local.