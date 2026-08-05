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Próximo ao pedágio

BR 101 na Serra será interditada por 1h30 nesta quinta-feira (6)

Publicado em

05 ago 2026 às 17:19
Trecho da BR 101 que terá interdição total nesta quinta (5) para fragmentação de rochas
Trecho da BR 101 que terá interdição total nesta quinta (5) para fragmentação de rochas Divulgação/Ecovias Capixaba

O quilômetro 239 da BR 101, na Serra, será totalmente interditado nos dois sentidos a partir das 14h desta quinta-feira (6) para a realização de uma operação de fragmentação de rochas. Segundo a Ecovias capixaba, responsável pela rodovia, o trecho fica próximo à praça de pedágio, cerca de três quilômetros no sentido Norte. A intervenção faz parte das obras de duplicação da via.


De acordo com a concessionária, a previsão é de que o bloqueio dure uma hora e meia, com a liberação da via às 15h30. Caso seja necessário, o sistema de Pare e Siga será adotado após este período até a normalização do tráfego.


Outra interdição na BR-101 também está prevista para esta quinta-feira (6), no km 386,1, em Rio Novo do Sul. A Ecovias informou ainda que as operações poderão ser canceladas e remarcadas em caso de chuva ou de outras condições meteorológicas adversas. A orientação é que os motoristas programem os deslocamentos com antecedência e respeitem a sinalização implantada no local.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Nesta quinta-feira (6)

BR 101 em Rio Novo do Sul será interditada para desmonte de rochas

Publicado em 05/08/2026 às 17:26
Trecho da BR 101 em Rio Novo do Sul onde desmonte de rochas será feito nesta quinta (6)
Trecho da BR 101 em Rio Novo do Sul onde desmonte de rochas será feito nesta quinta (6) Divulgação/Ecovias Capixaba

Além da interdição prevista para a BR-101 na Serra, outro trecho da rodovia será bloqueado nesta quinta-feira (6). Desta vez, a operação ocorrerá no quilômetro 386,1, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, entre 14h e 15h, para a realização de um desmonte de rochas.


Segundo a Ecovias Capixaba, caso seja necessário, o tráfego passará a operar no sistema de pare e siga após a detonação, durante a limpeza da pista. A intervenção integra as obras de duplicação da BR-101.


A concessionária informou que a operação poderá ser cancelada e remarcada em caso de chuva ou de outras condições meteorológicas adversas. A orientação é que os motoristas redobrem a atenção e respeitem a sinalização no local.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Tráfico

Suspeito é preso com 4,1 kg de drogas após se esconder em banheiro no ES

Publicado em 05/08/2026 às 15:42
Droga apreendida no bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim
Droga apreendida no bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim Polícia Militar

Um homem foi detido com cerca de 4,1 kg de drogas na tarde desta quarta-feira (5), no bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o suspeito tentou fugir ao perceber a chegada dos policiais e foi localizado escondido no banheiro de uma residência. A corporação não divulgou a identidade dele.


A ação aconteceu após denúncias de que drogas estavam sendo fracionadas e comercializadas nas proximidades do ponto conhecido como "Terreirão", na Rua Solimar Alves Leite. Durante as buscas, um dos suspeitos tentou escapar pulando muros de residências da região e se escondeu no banheiro da casa de uma moradora. A entrada dos policiais na residência foi autorizada pela proprietária.


Com o apoio da equipe K9, os militares apreenderam tabletes de maconha, porções de cocaína, crack, haxixe e uma balança de precisão. Ao todo, cerca de 4,1 quilos de entorpecentes foram recolhidos.


O suspeito foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, junto com o material apreendido. A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava sendo registrada e que os procedimentos adotados pelo delegado seriam divulgados após a conclusão do registro.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Atendimento suspenso

Delegacia de Migração da PF fecha em Vila Velha por falha na internet

Publicado em 05/08/2026 às 15:31
Porta da Delemig possui uma placa, informando que o sistema está fora do ar
Porta da Delemig possui uma placa, informando que o sistema está fora do ar Leitor | A Gazeta

Uma falha no fornecimento de internet interrompeu os serviços da Delegacia de Polícia de Migração da Polícia Federal (Delemig), localizada no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, nesta quarta-feira (5). Segundo a PF, o problema foi causado pelo rompimento de um cabo da operadora responsável pelo serviço. Até a publicação desta reportagem, a conexão ainda não havia sido restabelecida.


A corporação orientou que as pessoas afetadas pela interrupção façam o reagendamento do atendimento. Os casos mais urgentes ou específicos serão analisados individualmente. Para mais informações, a Delemig disponibiliza o telefone (27) 3149-8700 e o e-mail [email protected].


A Polícia Federal informou que acompanha a situação e afirmou que as medidas necessárias para normalizar o atendimento já estão sendo adotadas.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Crime

Dupla é detida após invadir pizzaria para furtar cofre em Castelo

Publicado em 05/08/2026 às 13:58

Um homem de 36 anos e um adolescente de 17 anos foram detidos na madrugada de terça-feira (4) após invadirem uma pizzaria para furtar um cofre no bairro Bela Vista, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos abandonaram o cofre e outros objetos furtados ao perceberem a chegada das equipes. Um terceiro envolvido conseguiu fugir.


De acordo com a PM, a corporação foi acionada após a denúncia de que três pessoas haviam invadido o estabelecimento. O grupo quebrou um vidro para entrar na pizzaria, arrombou o cofre, retirou dinheiro do caixa, tentou furtar um notebook e danificou uma máquina de cartão. Com a aproximação dos policiais, os suspeitos deixaram os materiais para trás e fugiram.


Um homem de 36 anos e um adolescente de 17 anos foram alcançados e encaminhados, juntamente com os objetos recuperados, à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.


A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por tentativa de furto qualificado e corrupção de menores, sendo encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). Já o adolescente foi autuado por ato infracional análogo à tentativa de furto qualificado e encaminhado à Unidade de Internação Provisória Sul (Unip Sul), do Iases.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Trânsito

Ciclista fica gravemente ferido após ser atropelado por carreta na BR 101 em Linhares

Publicado em 05/08/2026 às 13:52

Um ciclista ficou gravemente ferido após ser atropelado por uma carreta no km 167 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (4). Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária que administra o trecho, o veículo envolvido deixou o local e não havia sido localizado até o atendimento da ocorrência.


Equipes da concessionária e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atenderam a ocorrência. A vítima foi socorrida em estado grave. A reportagem de A Gazeta procurou a PRF para saber se o motorista foi localizado e quais são as circunstâncias do acidente, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Tráfico

PM apreende arma, munições e drogas dentro de casa em São Mateus

Publicado em 05/08/2026 às 13:46

Após denúncias de moradores do bairro Morada do Lago, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, a Polícia Militar apreendeu um revólver, munições, drogas e materiais utilizados no tráfico em uma casa na noite de segunda-feira (3). Nenhum suspeito foi localizado durante a operação.


Segundo a PM, os militares foram informados de que o imóvel, localizado em um beco, era usado para armazenar e comercializar entorpecentes. Ao chegarem ao local, encontraram a residência com a porta parcialmente aberta. Do lado de fora, os policiais visualizaram um tablete de crack, uma balança de precisão e um revólver, além de sentirem um forte odor característico da droga. Diante da situação, as equipes entraram no imóvel.


Durante as buscas, foram apreendidos um revólver calibre 22, sete munições do mesmo calibre, quatro tabletes grandes de crack, uma pedra média e 328 pedras menores da mesma droga, um tablete de cocaína, duas porções de cocaína, duas facas, um rolo de papel-filme, sete balanças de precisão, diversos pinos para embalar entorpecentes, um relógio e uma câmera de segurança que, segundo a corporação, estava prestes a ser instalada na residência. No total, as drogas apreendidas tem quase 3,5 kg.


Todo o material foi encaminhado à 18ª Delegacia Regional de São Mateus. Conforme informa a Polícia Civil, os entorpecentes serão encaminhados ao Laboratório de Química Forense, da Polícia Científica (PCIES), para serem analisados e, depois, incinerados. Já a arma de fogo será levada ao Departamento de Balística Forense da PCIES.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Grande Vitória

Feto é encontrado em lixeira de UPA na Serra

Publicado em 05/08/2026 às 12:25

Um feto do sexo feminino foi encontrado em uma lixeira da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Serra, na Grande Vitória, na manhã desta quarta-feira (5). A Polícia Militar foi acionada para a unidade, localizada no bairro Maria Niobe, em Serra Sede.


A Polícia Civil informou que o feto tinha aproximadamente 25 semanas e que o caso foi registrado inicialmente como encontro de cadáver. A investigação segue em andamento no plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Ninguém foi detido. 


O feto foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em VitóriaA Secretaria Municipal de Saúde da Serra informou que também apura o caso.

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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Trânsito

Jovem morre após carreta cair de ponte na BR 262 em Domingos Martins

Publicado em 05/08/2026 às 11:43
Mulher morre após caminhão cair em ribanceira na BR 262 em Domingos Martins
Mulher morre após caminhão cair em ribanceira na BR 262 em Domingos Martins Corpo de Bombeiros

Uma jovem de 22 anos morreu e um homem ficou ferido após uma carreta cair de uma ponte na noite de terça-feira (4), no km 73 da BR 262, na localidade de Vitor Hugo, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo. O veículo seguia no sentido Belo Horizonte.


De acordo com o Corpo de Bombeiros, a passageira foi arremessada da cabine durante o acidente e morreu no local. O motorista, de 31 anos, não apresentava ferimentos aparentes, mas foi encaminhado por uma equipe avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital e Maternidade Dr. Arthur Gerhardt, em Domingos Martins.


A ocorrência ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A perícia da Polícia Científica foi acionada para realizar os procedimentos de praxe e remover o corpo para a Seção Regional de Medicina Legal (SML)

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Clima

Cidades do ES recebem alerta amarelo de vendaval; veja quais são

Publicado em 05/08/2026 às 11:14

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de vendaval para 34 cidades do Espírito Santo. O aviso de perigo potencial começou às 9h 

desta quarta-feira (5) e segue válido até as 23h59, com previsão de ventos entre 40 e 60 km/h. Confira os municípios afetados:


  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Anchieta
  4. Apiacá
  5. Atílio Vivacqua
  6. Bom Jesus do Norte
  7. Cachoeiro de Itapemirim
  8. Cariacica
  9. Castelo
  10. Conceição do Castelo
  11. Divino de São Lourenço
  12. Domingos Martins
  13. Dores do Rio Preto
  14. Guaçuí
  15. Guarapari
  16. Ibitirama
  17. Iconha
  18. Itapemirim
  19. Iúna
  20. Jerônimo Monteiro
  21. Marataízes
  22. Marechal Floriano
  23. Mimoso do Sul
  24. Muniz Freire
  25. Muqui
  26. Piúma
  27. Presidente Kennedy
  28. Rio Novo do Sul
  29. São José do Calçado
  30. Vargem Alta
  31. Venda Nova do Imigrante
  32. Viana
  33. Vila Velha
  34. Vitória


O Inmet também emitiu um segundo alerta de vendaval previsto para quinta-feira (6), válido durante todo o dia para boa parte do Espírito Santo. Apenas as cidades de Água Doce do Norte, Mucurici e Ponto Belo ficaram de fora do aviso.


Segundo a empresa de meteorologia Climatempoa intensificação dos ventos na Região Sudeste está associada à formação de uma nova frente fria acompanhada por um forte ciclone extratropical, além do avanço de outra frente fria previsto para o próximo domingo (9).

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Em Santa Bárbara

Mulher é esfaqueada pelo marido ao negar dinheiro para comprar drogas em Cariacica

Publicado em 05/08/2026 às 11:02

Uma mulher de 40 anos foi esfaqueada pelo companheiro após se recusar a dar dinheiro a ele para comprar drogas na madrugada desta quarta-feira (5), no bairro Santa Bárbara, em Cariacica. O suspeito fugiu após o crime. 


Conforme apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, os filhos do casal, que acordaram com o barulho, encontraram a mãe ferida. A própria vítima chamou a mãe, que mora próximo da residência.


A Polícia Militar foi acionada e a vítima foi encontrada com um ferimento no lado esquerdo do peito. Segundo a PM, a mulher apresentava muita perda de sangue. 


Ela recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. O estado de saúde dela não foi divulgado.


Durante o atendimento da ocorrência, os policiais localizaram e apreenderam a faca utilizada no crime, que estava dentro da residência.


Foram realizadas buscas na região, mas o suspeito não foi encontrado.


A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e, até o momento, nenhum suspeito do crime foi detido.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
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