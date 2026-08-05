Peças encontradas em praias da Serra também surgem em Fundão, Aracruz e Vila Velha

As peças plásticas encontradas na faixa de areia das praias de Manguinhos e Curva da Baleia, em Jacaraípe, na Serra, também foram localizadas em Vila Velha, Fundão e Aracruz. A informação é do Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (IPRAM), que investiga a origem do material.





Segundo o instituto, a principal hipótese é que as peças sejam biomídias utilizadas em sistemas de tratamento de esgoto. Apesar disso, a origem do material ainda é desconhecida.





Os primeiros registros ocorreram na primeira quinzena de junho, quando moradores encontraram grande quantidade das peças espalhadas nas praias da Serra. Equipes da Secretaria de Serviços realizaram a limpeza da faixa de areia. Na ocasião, a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) informou que não utiliza esse tipo de material em suas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs).





No fim de junho, o IPRAM voltou a localizar biomídias nas praias de Aracruz e Fundão. Dias depois, novas peças foram encontradas dentro de tubos armazenados em um ferro-velho de Terra Vermelha, em Vila Velha, além da faixa de areia na foz do Rio Jucu, na Barra do Jucu.





“Foi aí que começamos a nos perguntar se a fonte da poluição não estaria no interior do continente, vindo pelos cursos de água doce até o mar”, relatou o IPRAM.





No dia 31 de julho, equipes de monitoramento voltaram a localizar biomídias em Aracruz. Diante das novas evidências, o instituto encaminhou um ofício ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Segundo o IPRAM, o órgão federal também vem sendo comunicado informalmente, à medida em que novas evidências são encontradas.





Em Vila Velha, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que a quantidade de peças encontrada na foz do Rio Jucu ainda é pequena em comparação com outros municípios, mas afirmou que acompanha o caso em conjunto com os demais órgãos envolvidos.





“As equipes permanecem atentas e qualquer nova informação será compartilhada com os órgãos competentes para auxiliar na investigação e na adoção das medidas necessárias. Quem encontrar esse material no litoral de Vila Velha também pode entrar em contato com a Ouvidoria Municipal pelo telefone 162”, informou a secretaria.





A reportagem também solicitou posicionamento ao Ibama e às prefeituras da Serra, Aracruz e Fundão.