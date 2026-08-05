AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Poluição

Peças encontradas em praias da Serra também surgem em Fundão, Aracruz e Vila Velha

IPRAM acredita que o material seja biomídia usada em sistemas de tratamento de esgoto, mas a origem da poluição ainda é desconhecida

Publicado em 05 de Agosto de 2026 às 16:30

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

05 ago 2026 às 16:30
Peças plásticas foram encontradas na areia de praias da Serra Associação de Moradores de Manguinhos

As peças plásticas encontradas na faixa de areia das praias de Manguinhos e Curva da Baleia, em Jacaraípe, na Serra, também foram localizadas em Vila Velha, Fundão e Aracruz. A informação é do Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (IPRAM), que investiga a origem do material.


Segundo o instituto, a principal hipótese é que as peças sejam biomídias utilizadas em sistemas de tratamento de esgoto. Apesar disso, a origem do material ainda é desconhecida.


Os primeiros registros ocorreram na primeira quinzena de junho, quando moradores encontraram grande quantidade das peças espalhadas nas praias da Serra. Equipes da Secretaria de Serviços realizaram a limpeza da faixa de areia. Na ocasião, a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) informou que não utiliza esse tipo de material em suas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs).


No fim de junho, o IPRAM voltou a localizar biomídias nas praias de Aracruz e Fundão. Dias depois, novas peças foram encontradas dentro de tubos armazenados em um ferro-velho de Terra Vermelha, em Vila Velha, além da faixa de areia na foz do Rio Jucu, na Barra do Jucu.


“Foi aí que começamos a nos perguntar se a fonte da poluição não estaria no interior do continente, vindo pelos cursos de água doce até o mar”, relatou o IPRAM. 


No dia 31 de julho, equipes de monitoramento voltaram a localizar biomídias em Aracruz. Diante das novas evidências, o instituto encaminhou um ofício ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Segundo o IPRAM, o órgão federal também vem sendo comunicado informalmente, à medida em que novas evidências são encontradas.


Em Vila Velha, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que a quantidade de peças encontrada na foz do Rio Jucu ainda é pequena em comparação com outros municípios, mas afirmou que acompanha o caso em conjunto com os demais órgãos envolvidos.


“As equipes permanecem atentas e qualquer nova informação será compartilhada com os órgãos competentes para auxiliar na investigação e na adoção das medidas necessárias. Quem encontrar esse material no litoral de Vila Velha também pode entrar em contato com a Ouvidoria Municipal pelo telefone 162”, informou a secretaria.


A reportagem também solicitou posicionamento ao Ibama e às prefeituras da Serra, Aracruz e Fundão.

Veja Também 

Especialista explica que a costa capixaba faz parte da rota migratória da espécie

Baleias-jubarte dão espetáculo e cercam lancha durante pescaria em Aracruz

Cena inusitada chama atenção para o baixo nível do rio que favorece a formação das áreas de areia.

Cães brincam em bancos de areia do Rio Doce e chamam atenção em Colatina

Cerca de 400 kg de fios retirados em rua de Colatina em um dia

Mutirão retira cerca de 400 kg de fios inutilizados em postes de Colatina

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Meio Ambiente poluição Praias do ES Serra Vila Velha Fundão Aracruz
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A dois meses da eleição, Brasil enfrenta crises diplomáticas inéditas com EUA e Argentina
Trecho da BR 101 em Rio Novo do Sul onde desmonte de rochas será feito nesta quinta (6)
BR 101 em Rio Novo do Sul será interditada para desmonte de rochas
Educação
Ensino médio do ES tem a 3ª maior nota do Ideb no país; veja ranking

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados