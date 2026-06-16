AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Poluição

Peças plásticas aparecem em praias da Serra e têm origem investigada

Material encontrado por moradores nas areias das praias de Manguinhos e Jacaraípe foi recolhido pela prefeitura municipal

Publicado em 16 de Junho de 2026 às 16:55

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

16 jun 2026 às 16:55
Material foi recolhido no fim de semana, mas voltou a aparecer na areia na segunda-feira (16)  Associação de Moradores de Manguinhos

O surgimento de peças plásticas espalhadas pela faixa de areia das praias de Manguinhos e Curva da Baleia, em Jacaraípe, nos últimos dias, tem intrigado moradores da Serra. Uma equipe da Secretaria de Serviços municipal esteve no local no sábado (13) e realizou a limpeza da área. Entretanto, novas peças foram encontradas na manhã desta terça-feira (16).


De acordo com a prefeitura do município, a equipe de Fiscalização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente da Serra investiga a origem do material e está trabalhando para identificar os responsáveis.


Segundo a presidente da Associação de Moradores de Manguinhos, Morena Joffily, o formato e a concentração dos itens na areia chamaram a atenção de quem caminhava pela praia no final de semana.


“Moradores me acionaram no sábado (13) e eu procurei a prefeitura, que veio e fez a limpeza rapidamente. Removeram bastante, mas hoje (dia 16) apareceram de novo. Precisamos ver se [o material] continua sendo lançado na areia, se são peças novas ou se são as do final de semana que a maré levou e depois trouxe de volta."

Peças plásticas foram encontradas na areia de praias da Serra Associação de Moradores de Manguinhos

Uma hipótese levantada pela associação é a possibilidade de as peças serem utilizadas no sistema de tratamento de esgoto, mas ainda não há uma resposta oficial sobre a origem do material.


A Serra Ambiental foi procurada pela reportagem, entretanto, informou que o assunto deveria ser tratado com a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan), que, por sua vez, declarou, em nota, que não utiliza o material em suas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs).


“A expectativa é que os órgãos competentes, a fiscalização, identifiquem e penalizem os responsáveis”, afirmou Morena.

Veja Também 

Nova CNH / Detran ES

CNH Social 2026: Detran abre matrícula para selecionados no 2 º lote

Projeto de abertura de terceira via para desafogar trânsito na Serra

Terceira Via: Serra desapropria área da ArcelorMittal para avançar com obra

Novo desvio altera acesso de Piúma à BR 101 a partir desta quarta-feira (17)

Obra altera acesso de Piúma à BR 101 a partir de quarta-feira (17)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Serra manguinhos Praias do es Meio Ambiente poluição
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Obras do parque linear no Canal do Bigossi, Vila Velha
Projeto do Canal Bigossi é alterado e parque fica para 2º semestre em Vila Velha
Corrida Rio Branco
Marcada para setembro, 1ª Corrida do Rio Branco já está com inscrições abertas
O prefeito Kleilson Rezende e o ex-prefeito Bruno Araújo são escoltados pela Políca Federal durante exame de corpo de delito
STJ mantém presos prefeito e ex-prefeito de Pedro Canário investigados por corrupção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados