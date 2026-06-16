Peças plásticas aparecem em praias da Serra e têm origem investigada

O surgimento de peças plásticas espalhadas pela faixa de areia das praias de Manguinhos e Curva da Baleia, em Jacaraípe, nos últimos dias, tem intrigado moradores da Serra. Uma equipe da Secretaria de Serviços municipal esteve no local no sábado (13) e realizou a limpeza da área. Entretanto, novas peças foram encontradas na manhã desta terça-feira (16).
De acordo com a prefeitura do município, a equipe de Fiscalização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente da Serra investiga a origem do material e está trabalhando para identificar os responsáveis.
Segundo a presidente da Associação de Moradores de Manguinhos, Morena Joffily, o formato e a concentração dos itens na areia chamaram a atenção de quem caminhava pela praia no final de semana.
“Moradores me acionaram no sábado (13) e eu procurei a prefeitura, que veio e fez a limpeza rapidamente. Removeram bastante, mas hoje (dia 16) apareceram de novo. Precisamos ver se [o material] continua sendo lançado na areia, se são peças novas ou se são as do final de semana que a maré levou e depois trouxe de volta."
Uma hipótese levantada pela associação é a possibilidade de as peças serem utilizadas no sistema de tratamento de esgoto, mas ainda não há uma resposta oficial sobre a origem do material.
A Serra Ambiental foi procurada pela reportagem, entretanto, informou que o assunto deveria ser tratado com a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan), que, por sua vez, declarou, em nota, que não utiliza o material em suas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs).
“A expectativa é que os órgãos competentes, a fiscalização, identifiquem e penalizem os responsáveis”, afirmou Morena.