Obra altera acesso de Piúma à BR 101 a partir de quarta-feira (17)

• Quem segue pela BR 101 no sentido Rio de Janeiro continuará utilizando o mesmo trajeto atual, sem alterações significativas. O retorno permanecerá sendo realizado no dispositivo de acesso a Iconha, no km 373,6.





• Quem trafega no sentido Vitória e precisa retornar para o sentido Rio de Janeiro passará a utilizar uma nova alça de retorno implantada cerca de 200 metros à frente da localização atual. Todo o percurso estará devidamente sinalizado para orientar os usuários.





• Quem acessa a BR 101 pela ES 375 (acesso a Piúma) com destino ao Rio de Janeiro deverá realizar conversão à direita e utilizar a nova alça de retorno implantada cerca de 100 metros à frente para acessar o sentido sul da rodovia. Com a nova configuração, a conversão direta à esquerda deixará de ser permitida.





• Quem tem como destino o sentido norte da BR 101 poderá continuar seguindo normalmente em direção a Vitória.