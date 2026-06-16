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Trânsito

Obra altera acesso de Piúma à BR 101 a partir de quarta-feira (17)

Na saída da ES 375, veículos não poderão mais fazer a conversão direta à esquerda para acessar o sentido sul da rodovia; mudança faz parte das obras de duplicação da via federal

Publicado em 16 de Junho de 2026 às 10:38

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 jun 2026 às 10:38

Motoristas que saem de Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, pela ES 375 e seguem em direção ao Rio de Janeiro pela BR 101 precisarão ficar atentos às mudanças no trânsito que entram em vigor a partir de quarta-feira (17). A alteração, segundo a Prefeitura de Piúma, faz parte das obras de duplicação da rodovia federal realizadas pela Ecovias Capixaba e da construção do novo retorno no km 370,6 em Anchieta. 


Com a nova configuração, de acordo com a Ecovias Capixaba, não será mais possível realizar a conversão direta à esquerda para acessar o sentido sul da rodovia. Com isso, os veículos passarão a trafegar integralmente pela nova pista já construída.

O que muda para os motoristas

Novo desvio altera acesso de Piúma à BR 101 a partir desta quarta-feira (17)
Mapa mostra novos acessos à BR 101 na chegada e saida da ES 375 Divulgação/ Ecovias Capixaba

• Quem segue pela BR 101 no sentido Rio de Janeiro continuará utilizando o mesmo trajeto atual, sem alterações significativas. O retorno permanecerá sendo realizado no dispositivo de acesso a Iconha, no km 373,6. 


• Quem trafega no sentido Vitória e precisa retornar para o sentido Rio de Janeiro passará a utilizar uma nova alça de retorno implantada cerca de 200 metros à frente da localização atual. Todo o percurso estará devidamente sinalizado para orientar os usuários. 


• Quem acessa a BR 101 pela ES 375 (acesso a Piúma) com destino ao Rio de Janeiro deverá realizar conversão à direita e utilizar a nova alça de retorno implantada cerca de 100 metros à frente para acessar o sentido sul da rodovia. Com a nova configuração, a conversão direta à esquerda deixará de ser permitida. 


• Quem tem como destino o sentido norte da BR 101 poderá continuar seguindo normalmente em direção a Vitória.

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