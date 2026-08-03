Agosto Azul e Vermelho: 7 cuidados que toda mulher deve ter após os 40 anos

Nem toda mulher precisa fazer reposição hormonal , assim como nem todas apresentam os mesmos fatores de risco cardiovasculares. Por isso, o acompanhamento especializado permite definir estratégias personalizadas para cada fase da vida. “A reposição hormonal não deve ser utilizada como uma fórmula única para todas as mulheres. A decisão depende da idade, do momento da menopausa, dos sintomas, do histórico pessoal e dos riscos individuais de cada paciente”, diz a Dra. Patrícia Gracitelli.