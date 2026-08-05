Baleias-jubarte dão espetáculo e cercam lancha durante pescaria em Aracruz

Dois amigos que praticavam pesca esportiva foram surpreendidos por baleias-jubarte durante uma expedição no mar de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O encontro aconteceu a cerca de 40 quilômetros da costa e foi registrado em vídeo pelo cirurgião-dentista Edgard Peluchi (@dredgardpeluchi), de 38 anos, que publicou as imagens nas redes sociais na última segunda-feira (4).





Edgard contou que saiu da praia de Barra do Sahy e já havia tido outros encontros com os gigantes do oceano, mas afirmou que a experiência desta vez foi diferente. Segundo ele, entre quatro e cinco baleias cercaram a lancha e pareciam interagir com a embarcação.





Nas imagens, gravadas tanto na superfície quanto com o celular submerso, é possível ver os animais de perto soltando borrifos, batendo as caudas e mergulhando ao lado do barco.





"Foi uma sensação de paz absoluta. Deu para sentir que esses gigantes são dóceis no momento deles, que gostam de interagir com a gente com muito cuidado e leveza. Foi extraordinário", relatou o dentista.





Em entrevista à reportagem de A Gazeta, a bióloga Priscilla Nobres explicou que a presença das baleias é comum nesta época do ano. Segundo ela, os animais migram de águas frias para regiões mais quentes em busca de reprodução, passando por toda a costa capixaba até chegarem ao Arquipélago de Abrolhos, na Bahia.





A especialista destacou ainda que o aumento dos avistamentos é resultado dos esforços de conservação da espécie, que têm contribuído para o crescimento da população de baleias-jubarte nos últimos anos.