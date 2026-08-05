Agosto, mês de Obaluaê: saiba como usar a energia da transformação deste poderoso Orixá

A conexão com Obaluaê também pode ser cultivada por meio de práticas simples, sempre com respeito às tradições religiosas. Acender uma vela branca em um momento de oração, agradecer pela saúde, praticar o perdão, realizar uma limpeza energética na casa com ervas como alecrim e guiné (quando houver conhecimento sobre seu uso) e dedicar um tempo ao silêncio e à introspecção são formas de honrar a energia de transformação representada pelo Orixá .