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Trânsito

Ciclista fica gravemente ferido após ser atropelado por carreta na BR 101 em Linhares

Publicado em

05 ago 2026 às 13:52

Um ciclista ficou gravemente ferido após ser atropelado por uma carreta no km 167 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (4). Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária que administra o trecho, o veículo envolvido deixou o local e não havia sido localizado até o atendimento da ocorrência.


Equipes da concessionária e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atenderam a ocorrência. A vítima foi socorrida em estado grave. A reportagem de A Gazeta procurou a PRF para saber se o motorista foi localizado e quais são as circunstâncias do acidente, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Crime

Dupla é detida após invadir pizzaria para furtar cofre em Castelo

Publicado em 05/08/2026 às 13:58

Um homem de 36 anos e um adolescente de 17 anos foram detidos na madrugada de terça-feira (4) após invadirem uma pizzaria para furtar um cofre no bairro Bela Vista, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos abandonaram o cofre e outros objetos furtados ao perceberem a chegada das equipes. Um terceiro envolvido conseguiu fugir.


De acordo com a PM, a corporação foi acionada após a denúncia de que três pessoas haviam invadido o estabelecimento. O grupo quebrou um vidro para entrar na pizzaria, arrombou o cofre, retirou dinheiro do caixa, tentou furtar um notebook e danificou uma máquina de cartão. Com a aproximação dos policiais, os suspeitos deixaram os materiais para trás e fugiram.


Um homem de 36 anos e um adolescente de 17 anos foram alcançados e encaminhados, juntamente com os objetos recuperados, à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.


A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por tentativa de furto qualificado e corrupção de menores, sendo encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). Já o adolescente foi autuado por ato infracional análogo à tentativa de furto qualificado e encaminhado à Unidade de Internação Provisória Sul (Unip Sul), do Iases.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Tráfico

PM apreende arma, munições e drogas dentro de casa em São Mateus

Publicado em 05/08/2026 às 13:46

Após denúncias de moradores do bairro Morada do Lago, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, a Polícia Militar apreendeu um revólver, munições, drogas e materiais utilizados no tráfico em uma casa na noite de segunda-feira (3). Nenhum suspeito foi localizado durante a operação.


Segundo a PM, os militares foram informados de que o imóvel, localizado em um beco, era usado para armazenar e comercializar entorpecentes. Ao chegarem ao local, encontraram a residência com a porta parcialmente aberta. Do lado de fora, os policiais visualizaram um tablete de crack, uma balança de precisão e um revólver, além de sentirem um forte odor característico da droga. Diante da situação, as equipes entraram no imóvel.


Durante as buscas, foram apreendidos um revólver calibre 22, sete munições do mesmo calibre, quatro tabletes grandes de crack, uma pedra média e 328 pedras menores da mesma droga, um tablete de cocaína, duas porções de cocaína, duas facas, um rolo de papel-filme, sete balanças de precisão, diversos pinos para embalar entorpecentes, um relógio e uma câmera de segurança que, segundo a corporação, estava prestes a ser instalada na residência.


Todo o material foi encaminhado à 18ª Delegacia Regional de São Mateus. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter informações sobre os procedimentos adotados no caso e aguarda retorno.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Grande Vitória

Feto é encontrado em lixeira de UPA na Serra

Publicado em 05/08/2026 às 12:25

Um feto do sexo feminino foi encontrado em uma lixeira da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Serra, na Grande Vitória, na manhã desta quarta-feira (5). A Polícia Militar foi acionada para a unidade, localizada no bairro Maria Niobe, em Serra Sede.


A Polícia Civil informou que o feto tinha aproximadamente 25 semanas e que o caso foi registrado inicialmente como encontro de cadáver. A investigação segue em andamento no plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Ninguém foi detido. 


O feto foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em VitóriaA Secretaria Municipal de Saúde da Serra informou que também apura o caso.

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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Trânsito

Jovem morre após carreta cair de ponte na BR 262 em Domingos Martins

Publicado em 05/08/2026 às 11:43
Mulher morre após caminhão cair em ribanceira na BR 262 em Domingos Martins
Mulher morre após caminhão cair em ribanceira na BR 262 em Domingos Martins Corpo de Bombeiros

Uma jovem de 22 anos morreu e um homem ficou ferido após uma carreta cair de uma ponte na noite de terça-feira (4), no km 73 da BR 262, na localidade de Vitor Hugo, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo. O veículo seguia no sentido Belo Horizonte.


De acordo com o Corpo de Bombeiros, a passageira foi arremessada da cabine durante o acidente e morreu no local. O motorista, de 31 anos, não apresentava ferimentos aparentes, mas foi encaminhado por uma equipe avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital e Maternidade Dr. Arthur Gerhardt, em Domingos Martins.


A ocorrência ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A perícia da Polícia Científica foi acionada para realizar os procedimentos de praxe e remover o corpo para a Seção Regional de Medicina Legal (SML)

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Clima

Cidades do ES recebem alerta amarelo de vendaval; veja quais são

Publicado em 05/08/2026 às 11:14

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de vendaval para 34 cidades do Espírito Santo. O aviso de perigo potencial começou às 9h 

desta quarta-feira (5) e segue válido até as 23h59, com previsão de ventos entre 40 e 60 km/h. Confira os municípios afetados:


  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Anchieta
  4. Apiacá
  5. Atílio Vivacqua
  6. Bom Jesus do Norte
  7. Cachoeiro de Itapemirim
  8. Cariacica
  9. Castelo
  10. Conceição do Castelo
  11. Divino de São Lourenço
  12. Domingos Martins
  13. Dores do Rio Preto
  14. Guaçuí
  15. Guarapari
  16. Ibitirama
  17. Iconha
  18. Itapemirim
  19. Iúna
  20. Jerônimo Monteiro
  21. Marataízes
  22. Marechal Floriano
  23. Mimoso do Sul
  24. Muniz Freire
  25. Muqui
  26. Piúma
  27. Presidente Kennedy
  28. Rio Novo do Sul
  29. São José do Calçado
  30. Vargem Alta
  31. Venda Nova do Imigrante
  32. Viana
  33. Vila Velha
  34. Vitória


O Inmet também emitiu um segundo alerta de vendaval previsto para quinta-feira (6), válido durante todo o dia para boa parte do Espírito Santo. Apenas as cidades de Água Doce do Norte, Mucurici e Ponto Belo ficaram de fora do aviso.


Segundo a empresa de meteorologia Climatempoa intensificação dos ventos na Região Sudeste está associada à formação de uma nova frente fria acompanhada por um forte ciclone extratropical, além do avanço de outra frente fria previsto para o próximo domingo (9).

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Em Santa Bárbara

Mulher é esfaqueada pelo marido ao negar dinheiro para comprar drogas em Cariacica

Publicado em 05/08/2026 às 11:02

Uma mulher de 40 anos foi esfaqueada pelo companheiro após se recusar a dar dinheiro a ele para comprar drogas na madrugada desta quarta-feira (5), no bairro Santa Bárbara, em Cariacica. O suspeito fugiu após o crime. 


Conforme apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, os filhos do casal, que acordaram com o barulho, encontraram a mãe ferida. A própria vítima chamou a mãe, que mora próximo da residência.


A Polícia Militar foi acionada e a vítima foi encontrada com um ferimento no lado esquerdo do peito. Segundo a PM, a mulher apresentava muita perda de sangue. 


Ela recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. O estado de saúde dela não foi divulgado.


Durante o atendimento da ocorrência, os policiais localizaram e apreenderam a faca utilizada no crime, que estava dentro da residência.


Foram realizadas buscas na região, mas o suspeito não foi encontrado.


A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e, até o momento, nenhum suspeito do crime foi detido.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Seria entregue em Viana

"Bad Boy": caminhoneiro é flagrado com três quilos de crack em Guarapari

Publicado em 05/08/2026 às 10:57
Caminhoneiro foi flagrado com três quilos de crack em Guarapari Divulgação/PCES

Um caminhoneiro, 35 anos, foi preso em flagrante na tarde de terça-feira (4), no trevo do município de Guarapari, em frente à rodoviária, após ser flagrado transportando três quilos de crack. A droga estava na cabine do caminhão conduzido pelo suspeito.


A prisão foi feita por policiais do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) após um trabalho de monitoramento. Durante a abordagem, os investigadores localizaram, no interior do veículo, três barras de crack com a logo "Bad Boy" (garoto mau). De acordo com as investigações, o entorpecente tinha como destino traficantes que atuam no município de Viana.


Após os procedimentos de praxe, o caminhoneiro, que não teve o nome divulgado, foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, onde permanece à disposição da Justiça.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Polícia

Confronto entre PM e suspeitos termina com um morto em Linhares

Publicado em 05/08/2026 às 10:10

Um homem identificado como Alan Raimundo dos Santos morreu durante uma troca de tiros com a Polícia Militar no balneário de Pontal do Ipiranga, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na terça-feira (4). Segundo a corporação, ele estava com outros dois suspeitos em uma área de mata quando os policiais foram recebidos a tiros. 


A operação teve início após denúncias de tráfico de drogas envolvendo duas mulheres, de 37 e 43 anos, e um adolescente, de 14 anos. De acordo com a PM, os militares foram até a casa da suspeita de 37 anos, que confessou ter permitido que entorpecentes fossem escondidos no quintal do imóvel e indicou onde o material estava. No local, foram apreendidos cerca de 500 gramas de maconha, além de porções de skunk, crack e cocaína.


Ainda segundo a corporação, a mulher afirmou que as drogas pertenciam à outra suspeita, de 43 anos. Os policiais seguiram para a residência dela, mas quatro pessoas fugiram ao perceberem a chegada das viaturas. Apenas o adolescente foi alcançado. A mulher acabou localizada e confessou ter escondido os entorpecentes no quintal da outra investigada com a ajuda de um homem.


Durante a ocorrência, novas denúncias indicaram que três homens armados haviam fugido para uma área de mata. A PM realizou buscas na região e, segundo a corporação, foi recebida a tiros. Houve confronto, e Alan Raimundo dos Santos foi baleado e morreu no local. Os outros dois suspeitos conseguiram fugir e não foram localizados.


Ao lado do corpo, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 municiado. Durante as buscas, também localizaram um esconderijo com drogas, celulares, objetos pessoais e materiais utilizados para embalar entorpecentes.


A PM informou que as investigações apontam que o grupo teria ligação com o tráfico de drogas na região. Segundo a corporação, os suspeitos seriam oriundos da Bahia e ligados à facção criminosa Comando Vermelho.


Em nota, a Polícia Civil informou que as duas foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas e encaminhadas ao sistema prisional. O adolescente foi ouvido e liberado.


As drogas apreendidas serão encaminhadas para perícia e, após os exames, incineradas. A arma e as munições também passarão por análise da Polícia Científica para auxiliar nas investigações.

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A via foi interditada para o atendimento da ocorrência e liberada após a finalização dos trabalhos.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Morro da Garrafa

Dono de ferro-velho é preso por receptação durante operação em Vitória

Publicado em 05/08/2026 às 08:42

O dono de um ferro-velho, de 53 anos, foi preso por receptação durante uma operação da Polícia Civil e da Guarda Municipal no Morro da Garrafa, na região da Praia do Suá, em Vitória, no Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (5). A ação também resultou na apreensão de materiais como fios, bicicletas elétricas, uma câmera de videomonitoramento e um equipamento utilizado para fornecer internet de forma clandestina.


A reportagem da TV Gazeta apurou com a polícia que o proprietário do estabelecimento já possuía antecedentes pelo crime de receptação. Ele tentou fugir quando viu os agentes, mas foi localizado escondido em um terreno vizinho. O nome dele não foi divulgado. 


A receptação é o crime de adquirir, receber, transportar, ocultar ou comercializar bens que sejam produto de crime, sabendo dessa origem ilícita ou quando as circunstâncias indiquem essa possibilidade.


*Com informações da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta

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Loteria, Mega-Sena

Mega-Sena acumula em R$ 150 milhões; duas apostas do ES levam R$ 47 mil na quina

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Loteria

Mega-Sena acumula em R$ 150 milhões; duas apostas do ES levam R$ 47 mil na quina

Publicado em 05/08/2026 às 08:24

Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena no sorteio realizado na noite de terça-feira (4). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 150 milhões. No Espírito Santo, duas apostas, de Guarapari e Linhares, acertaram a quina e vão receber, cada, R$ 47.258,21.


As dezenas sorteadas foram: 03 - 16 - 24 - 30 - 49 - 54.


Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h de quinta-feira (6), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa ou pela internet, no site ou aplicativo do banco.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta

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