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Virginia Fonseca volta às redes sociais após alta de Maria Alice e Maria Flor

Depois da alta hospitalar de Maria Alice e Maria Flor, Virgínia retornou as redes sociais e compartilhou um momento com as filhas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Agosto de 2026 às 14:37

Maria Alice e Maria Flor, filhas de Vírginia Fonseca e Zé Felipe
Maria Alice e Maria Flor, filhas de Vírginia Fonseca e Zé Felipe Reprodução/Instagram@virginia

Após acompanhar a recuperação de Maria Alice e Maria Flor, que receberam alta hospitalar, Virginia Fonseca voltou às redes sociais na manhã desta terça-feira (4). A influenciadora havia anunciado uma pausa temporária nas publicações para dedicar atenção integral às filhas durante o pós-operatório.


No último domingo (2), Maria Alice e Maria Flor passaram por uma cirurgia para retirada das amígdalas e das adenoides. Na ocasião, Virginia tranquilizou os seguidores ao informar que o procedimento havia sido um sucesso e explicou que se afastaria das redes para acompanhar de perto a recuperação das meninas.


Antes de deixar o hospital, a influenciadora compartilhou um vídeo das filhas já em clima de comemoração pela alta. Nas imagens, ela pergunta: "Quem está feliz levanta a mão?", e as duas respondem animadas, segurando um balão. Na legenda da publicação, escreveu: "Bom dia. Dia de alta."

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