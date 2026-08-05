Virginia Fonseca volta às redes sociais após alta de Maria Alice e Maria Flor

Após acompanhar a recuperação de Maria Alice e Maria Flor, que receberam alta hospitalar, Virginia Fonseca voltou às redes sociais na manhã desta terça-feira (4). A influenciadora havia anunciado uma pausa temporária nas publicações para dedicar atenção integral às filhas durante o pós-operatório.





No último domingo (2), Maria Alice e Maria Flor passaram por uma cirurgia para retirada das amígdalas e das adenoides. Na ocasião, Virginia tranquilizou os seguidores ao informar que o procedimento havia sido um sucesso e explicou que se afastaria das redes para acompanhar de perto a recuperação das meninas.





Antes de deixar o hospital, a influenciadora compartilhou um vídeo das filhas já em clima de comemoração pela alta. Nas imagens, ela pergunta: "Quem está feliz levanta a mão?", e as duas respondem animadas, segurando um balão. Na legenda da publicação, escreveu: "Bom dia. Dia de alta."