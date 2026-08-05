Paz no trânsito também para calçadas e calçadões

O problema nunca foi a tecnologia. O desafio está na forma como ela é utilizada.





Nos últimos anos, tornou-se comum observar bicicletas elétricas circulando em alta velocidade por áreas de grande circulação de pessoas, muitas vezes conduzidas sem qualquer preocupação com as regras básicas de convivência ou mesmo com as normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.





A consequência é visível: atropelamentos, colisões, discussões e um sentimento crescente de insegurança entre quem simplesmente deseja caminhar.





Os calçadões deixaram de ser apenas locais de convivência e lazer para, em determinados momentos, transformarem-se em verdadeiras pistas de velocidade.





Não são raros os casos de ciclistas que se envolvem em acidentes, atingem pedestres ou até veículos, provocam danos materiais e seguem o trajeto sem prestar qualquer assistência ou assumir a responsabilidade pelos prejuízos causados.





Outro aspecto que preocupa é a presença de crianças e adolescentes conduzindo equipamentos capazes de atingir velocidades superiores a 20 ou 30 quilômetros por hora. Independentemente da classificação legal de cada modal, trata-se de uma potência incompatível com a falta de experiência e de maturidade próprias dessa faixa etária.





Não é razoável naturalizar essa situação apenas porque a legislação ainda apresenta lacunas.