Trecho anunciado como ciclovia na Praia do Canto passa a ser calçada compartilhada

Anunciado originalmente como uma nova ciclovia na Praia do Canto, em Vitória, o trecho em obras entre as praças dos Desejos e dos Namorados virou calçada compartilhada entre pedestres e ciclistas. A prefeitura da Capital confirmou a mudança no projeto, mas não explicou por que alterou a proposta que havia sido apresentada inicialmente pela própria administração municipal.





A modificação foi percebida pela reportagem de A Gazeta, que passou pelo local na manhã de segunda-feira (1º) e encontrou novas placas indicando "calçada compartilhada", além de sinalização para orientar a circulação de bicicletas e pedestres.





Quando anunciou o início da intervenção, em junho deste ano, a administração municipal informou que estava construindo cerca de 400 metros de uma nova estrutura para ciclistas na ligação entre a Praça dos Desejos e o entorno do Shopping Vitória.





Na época, o secretário municipal de Obras, Gustavo Perin, afirmou que o objetivo era criar uma ciclovia em um trecho bastante utilizado por bicicletas. O projeto também foi divulgado posteriormente pela prefeitura como uma nova conexão cicloviária entre a Curva da Jurema, a Praça dos Desejos e a Praça dos Namorados.





Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) afirmou que o trecho foi transformado em calçada compartilhada.





Segundo a prefeitura, os ciclistas devem utilizar o espaço sinalizado próximo à Avenida Saturnino de Brito, enquanto os pedestres devem caminhar na área mais próxima ao mar.





O município informou ainda que não há proibição para a circulação de bicicletas no calçadão interno da Praça dos Desejos, desde que os usuários respeitem a sinalização implantada.





A prefeitura também disse que a sinalização ainda está sendo concluída e que o trabalho será finalizado após as obras da nova Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAP) da Praia do Canto.