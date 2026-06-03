Trecho anunciado como ciclovia na Praia do Canto passa a ser calçada compartilhada

Anunciado originalmente como uma nova ciclovia na Praia do Canto, em Vitória, o trecho em obras entre as praças dos Desejos e dos Namorados virou calçada compartilhada entre pedestres e ciclistas. A prefeitura da Capital confirmou a mudança no projeto, mas não explicou por que alterou a proposta que havia sido apresentada inicialmente pela própria administração municipal.
A modificação foi percebida pela reportagem de A Gazeta, que passou pelo local na manhã de segunda-feira (1º) e encontrou novas placas indicando "calçada compartilhada", além de sinalização para orientar a circulação de bicicletas e pedestres.
Quando anunciou o início da intervenção, em junho deste ano, a administração municipal informou que estava construindo cerca de 400 metros de uma nova estrutura para ciclistas na ligação entre a Praça dos Desejos e o entorno do Shopping Vitória.
Na época, o secretário municipal de Obras, Gustavo Perin, afirmou que o objetivo era criar uma ciclovia em um trecho bastante utilizado por bicicletas. O projeto também foi divulgado posteriormente pela prefeitura como uma nova conexão cicloviária entre a Curva da Jurema, a Praça dos Desejos e a Praça dos Namorados.
Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) afirmou que o trecho foi transformado em calçada compartilhada.
Segundo a prefeitura, os ciclistas devem utilizar o espaço sinalizado próximo à Avenida Saturnino de Brito, enquanto os pedestres devem caminhar na área mais próxima ao mar.
O município informou ainda que não há proibição para a circulação de bicicletas no calçadão interno da Praça dos Desejos, desde que os usuários respeitem a sinalização implantada.
A prefeitura também disse que a sinalização ainda está sendo concluída e que o trabalho será finalizado após as obras da nova Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAP) da Praia do Canto.
Prefeitura não explica motivo da mudança
Após receber a resposta, A Gazeta voltou a procurar a
prefeitura para saber por que o projeto anunciado como ciclovia passou a ser
uma calçada compartilhada.
A reportagem questionou se houve mudança no projeto original e quais motivos levaram à alteração. Até a tarde desta quarta-feira (3), a administração municipal não havia respondido aos novos questionamentos.