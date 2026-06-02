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Economia nas compras

Encontro de brechós com peças a partir de R$ 10 tem edição inédita em Vitória

Evento Garimpei acontece pela primeira vez em dois dias consecutivos e reúne expositores de roupas, acessórios e gastronomia vegana em Jardim da Penha

Publicado em 02 de Junho de 2026 às 15:16

Larissa Cors

Larissa Cors

Publicado em 

02 jun 2026 às 15:16

Pela primeira vez, o encontro de brechós Garimpei terá dois dias consecutivos de duração, acontecendo sexta-feira (5) e sábado (6). O bazar reúne 23 expositores que oferecem roupas, acessórios, óculos de sol e opções de comida vegana. O preço mínimo das peças é R$ 10.


O Garimpei será realizado no Cerimonial Conjunto dos Estados, em Jardim da Penha, das 9h às 20h na sexta-feira e das 8h às 17h no sábado.

O bazar Garimpei reúne diferentes opções de roupas e acessórios Divulgação

A expositora e organizadora do evento, Eliane Polastri, conta que, em três anos de realização, a edição dupla do Garimpei sempre foi uma demanda do público. 


“As clientes comentavam muito. Sempre que fazíamos na sexta, por exemplo, nos perguntavam por que não fazer no sábado também. Antes, a logística era muito cansativa por questões de segurança. Para evitar prejuízos, as 'brecholeiras' tinham que retirar todos os itens e levar de volta no dia seguinte. Dessa vez, conseguimos uma pessoa para ajudar nessa organização e vamos fazer a tentativa”, afirma.


A escolha deste fim de semana foi estratégica devido ao feriado de Corpus Christi e à tradicional Feira de Antiguidades de Jardim da Penha, que acontece no primeiro sábado do mês. Aproveitando a expectativa de alto movimento, o Garimpei se apresenta como mais uma opção de lazer e compras.


Além de incentivar a moda circular, ou seja, manter as roupas e materiais em uso e em circulação pelo maior tempo possível, evitando a produção em massa, o bazar traz visibilidade para as vendedoras.


“O retorno dos clientes é sempre surpreendente e gratificante. A maior satisfação do público está em viver essa experiência de compra diferenciada de um brechó com diversas exposições. Diferente de uma loja convencional, aqui a gente explica o que é um produto vintage, já que algumas pessoas não sabem, e conta a história das peças”, relata Eliane. 

Divulgação

Serviço: Garimpei!

Bazar com 23 exposições de brechós de roupas e acessórios, além de barraca de comida vegana

05/06 e 06/06/2026

Sexta-feira - das 9h às 20h

Sábado - das 8h às 17h

Rua Francisco Eugênio Mussielo, 1080 (Cerimonial Conjunto dos Estados) - Jardim da Penha, Vitória

Entrada gratuita

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