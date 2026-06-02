Encontro de brechós com peças a partir de R$ 10 tem edição inédita em Vitória

A expositora e organizadora do evento, Eliane Polastri, conta que, em três anos de realização, a edição dupla do Garimpei sempre foi uma demanda do público.





“As clientes comentavam muito. Sempre que fazíamos na sexta, por exemplo, nos perguntavam por que não fazer no sábado também. Antes, a logística era muito cansativa por questões de segurança. Para evitar prejuízos, as 'brecholeiras' tinham que retirar todos os itens e levar de volta no dia seguinte. Dessa vez, conseguimos uma pessoa para ajudar nessa organização e vamos fazer a tentativa”, afirma.





A escolha deste fim de semana foi estratégica devido ao feriado de Corpus Christi e à tradicional Feira de Antiguidades de Jardim da Penha, que acontece no primeiro sábado do mês. Aproveitando a expectativa de alto movimento, o Garimpei se apresenta como mais uma opção de lazer e compras.





Além de incentivar a moda circular, ou seja, manter as roupas e materiais em uso e em circulação pelo maior tempo possível, evitando a produção em massa, o bazar traz visibilidade para as vendedoras.





“O retorno dos clientes é sempre surpreendente e gratificante. A maior satisfação do público está em viver essa experiência de compra diferenciada de um brechó com diversas exposições. Diferente de uma loja convencional, aqui a gente explica o que é um produto vintage, já que algumas pessoas não sabem, e conta a história das peças”, relata Eliane.