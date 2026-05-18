Caminhonete invade ciclovia e derruba estrutura metálica na Avenida Vitória

Uma caminhonete Chevrolet S10 invadiu a ciclovia da Avenida Vitória, em frente ao Ifes (Instituto Federal do Espírito Santo), no sentido Centro da Capital capixaba, na tarde desta segunda-feira (18). Leitores que passaram pelo local informaram que o veículo derrubou a estrutura metálica de proteção. (Veja imagem acima)





O condutor disse à Guarda de Vitória que a caminhonete teria sido fechada por um ônibus e, para não atingir um motociclista que transitava no momento, acertou o gradil da ciclovia. Um guincho foi ao local e retirou o veículo. A corporação ainda disse que o trânsito está normal no local.





Até o momento, não há informações de feridos. A Polícia Militar informou que a ocorrência segue em andamento.