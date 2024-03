Mulher é esfaqueada na cabeça e no pescoço dentro de casa em Aracruz

Auxiliar de serviços gerais de 56 anos foi encontrada segurando a grade da janela enquanto pedia por socorro e PM teve que arrombar residência e acionar socorro

Uma auxiliar de serviços gerais de 56 anos passou por momentos de desespero ao levar golpes de facão no pescoço e na cabeça no final da noite do último sábado (2), no bairro jequitibá, em Aracruz. A Polícia Militar informou que testemunhas indicaram que o suspeito do crime seria o companheiro da vítima, um homem de 41 anos com quem a mulher vivia havia sete anos, e que a agressão ocorreu durante uma briga entre o casal.