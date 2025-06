Em Nova Palestina

Motociclista embriagado atropela crianças e acaba baleado em Vitória

Após o atropelamento, homem de 34 anos foi agredido, baleado nos dois joelhos e teve o rosto queimado; caso aconteceu na noite do último sábado (7);

Um homem de 34 anos que estava pilotando uma moto atropelou duas crianças no bairro Nova Palestina, na região da Grande São Pedro, em Vitória , na noite de sábado (7). Após o caso, ele acabou agredido e baleado. Quando a Polícia Militar chegou ao local, o motociclista admitiu que havia bebido antes de dirigir. >

Testemunhas revelaram à Polícia Militar que, após atropelar as crianças, o motociclista foi retirado do local por pessoas não identificadas e agredido. Ele foi baleado nos joelhos e queimado no rosto. >