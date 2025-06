Em Cariacica

Homem morre e outro fica ferido ao serem baleados em campo de futebol no ES

Vítimas se preparavam para um jogo de futebol quando foram atingidas por disparos feitos por suspeito na garupa de uma moto, em Jardim de Alah

Segundo a PM, o caso aconteceu por volta das 7h30, quando as duas vítimas se preparavam para um jogo de futebol no campo do bairro. Acionada após os disparos, a polícia foi até o local para verificar uma ocorrência de tentativa de homicídio. >