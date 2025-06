Jovem é morto a tiros em Vila Nova de Colares na Serra

Um jovem foi morto a tiros na manhã deste sábado (7), no bairro Vila Nova de Colares, na Serra. Ainda não há informações sobre o autor do crime ou motivação, mas moradores da região dizem ter ouvido seis disparos. Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram que a Polícia Militar isolou a área, que fica em uma pracinha do bairro à margem da Avenida Talma Rodrigues Ribeiro. >