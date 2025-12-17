Maus-tratos

Tutora é presa por manter o próprio cão sem água, comida e exposto ao sol em Viana

O animal estava acorrentado com guia de menos de meio metro, sem água e sem alimentação adequada

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 19:36

Uma mulher de 47 anos foi presa nessa terça-feira (16) por manter o próprio cão em más condições em Caxias do Sul, em Viana. Conforme o responsável pelo Núcleo de Proteção Animal da DEPMA, delegado Leandro Piquet, o animal estava sem água, comida e vivia apenas acorrentado, exposto ao sol e chuva em área externa.

"A guia tinha menos de 0,5 metro de comprimento, o que restringia severamente a mobilidade e impedia a realização de comportamentos básicos, como locomoção, descanso adequado e afastamento de situações de desconforto", explicou Piquet. A ação foi realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Núcleo de Proteção Animal da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), com apoio da equipe de Bem-Estar Animal da Prefeitura do município.

O delegado explicou ainda que a mulher já tinha sido notificado há mais de um mês pela falta de cuidado com o cachorro. Ela chegou a receber orientações e prazo para adequar a situação de manejo, abrigo, alimentação e bem-estar. Porém, durante a vistoria nessa terça, a corporação não identificou mudanças desde a última visita.

PCES resgata cão em situação de maus-tratos e prende tutora em Viana Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Diante da situação, a médica veterinária da equipe de Bem-Estar Animal realizou avaliação clínica e comportamental do cão, concluindo pela caracterização de maus-tratos, em razão da restrição extrema de liberdade de movimentos, da ausência de condições mínimas de bem-estar e do risco à integridade física e psíquica do animal.

Diante da materialidade e dos indícios de autoria, a mulher foi conduzida à 4ª Delegacia Regional de Cariacica para a adoção das medidas cabíveis. Ela responderá, em tese, pelo crime de maus-tratos a animal doméstico.

