Vereador da Serra continuará preso após invadir casa da ex e agredir policiais

Marlon Fred (PDT) teve a prisão em flagrante convertida em preventiva após passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (19)

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 17:13

Estado em que ficou o vereador da Serra após se envolver em confusão
Estado em que ficou o vereador da Serra após se envolver em confusão Crédito: Leitor | A Gazeta

O vereador da Serra Marlon Fred Oliveira Matos (PDT), de 41 anos, seguirá preso após passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (17). Ele foi preso em flagrante na segunda-feira (15) após invadir, durante a madrugada, a residência da ex-namorada, no bairro Alterosas, e se envolver em uma série de agressões, ameaças e resistência à ação policial.

Segundo parecer da juíza Eliana Ferrari Siviero, que converteu o flagrante em prisão preventiva, não há outra medida que seja suficiente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Além das circunstâncias envolvendo o crime, a juíza destacou que o vereador já possui registros criminais em trâmite. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), ele tem passagens pelo sistema prisional a partir de 2011, por embriaguez ao volante e homicídio qualificado, tendo recebido alvará em julho de 2015.

Vereador da Serra Marlon Fred Oliveira Matos (PDT) teve flagrante convertido em prisão preventiva
Vereador da Serra Marlon Fred Oliveira Matos (PDT) teve flagrante convertido em prisão preventiva Crédito: Reprodução/TJES

A juíza apontou ainda que responde pela suposta prática do crime de perseguição e por corrupção de menores, sendo pontos que “evidenciam a reiteração delitiva e reforçam a necessidade da medida extrema.”

E complementou: “É imperioso registrar que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, autorizam a prisão preventiva como meio necessário à proteção da ordem pública.”

Relembre o caso

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o parlamentar do PDT não aceitava o fim do relacionamento e teria tentado agredir o atual companheiro da mulher. Militares foram acionados após denúncia feita pela irmã da ex-namorada do vereador.

Ainda conforme o registro, Marlon teria pulado o muro do imóvel, alcançado o segundo piso da casa e passado a gritar e ameaçar familiares, além de agredir com socos e chutes o atual namorado da ex-companheira.

O vereador da Serra, Marlon Fred Oliveira Matos, foi detido na madrugada desta segunda-feira (15), após invadir a residência da ex-namorada no bairro Alterosas e se envolver em uma série de agressões, ameaças e resistência à ação policial.

Quando os policiais chegaram na casa, a irmã da jovem autorizou a entrada e solicitou buscas por uma possível arma de fogo, já que, segundo ela, o parlamentar costuma portar armamento. No interior do imóvel, os policiais encontraram o parlamentar, que se recusou a sair do local e passou a coagir os familiares da ex-namorada. Eles dizem temer pelas próprias vidas.

Os militares informaram o suspeito sobre a detenção naquele momento. Ainda assim, ele teria ameaçado os agentes. Segundo a PM, o vereador resistiu à prisão, deu socos nos policiais e chegou a ferir um soldado no olho esquerdo, sendo necessário o uso de uma arma de eletrochoque para contê-lo.

Após a prisão, foram feitas buscas na residência e no veículo do vereador, porém nenhuma arma de fogo foi encontrada. O parlamentar apresentava lesões, mas recusou atendimento médico.

Ainda conforme o boletim, mesmo após ser colocado na viatura e encaminhado à delegacia, o vereador continuou a fazer ameaças, alegando que “gastaria até R$ 1 milhão para tirar os militares da polícia”.

O espaço segue aberto para posicionamento da defesa.

